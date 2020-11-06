勞保年改應另立「儲備基金」

【撰文：王儷玲】

日前勞動部表示將提出勞保年金改革草案，擬調降所得替代率，引發社會異議後，隨即決定暫緩修法。但最近一次的精算報告顯示，勞保基金將在2026年破產，令勞保年金改革陷入極大挑戰。

政府現行規畫的改革草案，主要從提高保費、降低年金給付率、拉長平均投保薪資採計期間、增加政府撥補，亦即多繳、少領與政府補助3方面著手。但我國勞工薪資相對較低，多繳保費對雇主與勞工都影響甚鉅，且根據勞動部報告，有高達75.5%勞工領取的勞保老年年金低於2萬元，更有15.5%領取不到1萬元，這樣的金額已低於台灣平均老年基本生活所需，若再降低勞保年金給付，將導致勞工退休後無法安心生活。再者，目前政府的財政已捉襟見肘，恐無法長期負擔每年撥補。

更嚴重的是，在台灣人口結構走向高齡化、少子化的趨勢下，未來繳保費的人急速變少，領勞保年金的人快速增加，現行改革方案不但執行困難且只治標不治本。

勞保要改革，必須從財務上長期、多元地漸進執行。尤其提升投資報酬率，對改善勞保財務效果最大，且對勞工退休福利影響最小，如此才能減少未來勞工必須不斷地提高保費或調降給付的可能性，而不是讓年輕世代的勞工承擔彌補基金缺口的成本。

建議政府效仿國外年金改革的成功經驗，盡快透過新的財源（例如課徵新稅），另外成立獨立的「年金儲備基金」進行長期專業投資，將儲備基金之盈餘用於彌補政府關於退休基金（包括勞保或退撫基金）之財務缺口。透過延聘頂尖專業投資團隊，並借鏡國外退休基金投資策略，提升基金長期投資績效和進行風險控管。

儲備基金可依勞保之精算現金流量與基金缺口，規畫未來應定期撥補的金額，並依此金額作為年金儲備基金之財源規畫與投資報酬率目標，以確保未來勞保有缺口時，儲備基金有足夠的準備金。儲備基金必須落實專業長期投資，可以全球多元布局，也可以投資台灣，將資金導入國內外長期資產、基礎建設、指數投資、房地產、全球永續（ESG）基金，或投資台灣優質的前端科技、生技醫療，綠能、長照等重要產業，如此便能引導資金協助台灣經濟成長、創造就業，形成正向循環。

年金改革應以專業的精算財務分析為基礎，最重要的是要建立一個可做到止血的改革藍圖，再透過多元布局、循序漸進、機動調整落實改革計畫，才能逐步解決勞保財務危機。(本文作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長)