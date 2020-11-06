快訊

美國大選開票／喬治亞州戰況激烈 川普僅領先拜登665票

低估川普，高估拜登？美大選民調四年來進步多少？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

顏炳立：未來3年 房市將呈「個案表現」

聯合新聞網 / Smart智富月刊
記者游智文／攝影(聯合報資料照)
記者游智文／攝影(聯合報資料照)

【撰文：顏炳立】

台灣房市真的熱了嗎？根據我長期觀察，要投機、投資和自用3種購買力齊聚，反映在全國移轉棟數，至少每年超過45萬棟才是熱。在2016年之前，全國每年平均移轉棟數約在30萬棟，但2016年跌到了24萬5,000棟。經價格緩跌3年，才在2019年落底回升、成交量再站回30萬棟。2020年仍將持續此市況，第1季雖遇疫情而短暫中斷，但疫情控制後，買盤隨即出籠，恢復健康回溫走勢。

但市場才回溫，就有人幻想要一飛沖天，更「忘了我是誰」，想把玉蘭花的價格賣到玫瑰花的行情，這種任性令人擔憂。原本房市持穩地健康放量，讓想買的可出手，但賣方千萬不要見到一點熱度就亂漲房價而揠苗助長。

正因歷經了3年落底修正，市場已經變得健康聰明，開高價不會成交，若是反映真實的價格就會成交。從實際成交案來看，多集中在蛋白區、小坪數，豪宅市場仍是「帶刺的玫瑰」、「孤芳自賞」，且房價並沒有漲。但要提醒的是，目前小坪數產品雖熱，但隨著年輕族群成家而來的換屋潮，這些小宅恐面臨壓力。

另外，完全未受疫情影響的土地，因1年就自然增值10%～15%，故有大量買家追逐；商用不動產中的辦公市場仍是需求大過供給，但3、4年後，台北市將有數萬坪供給，將影響才調升的租金行情。自用市場方面，因低利率、政府提供的8成貸款、建商提供更優惠的付款條件等因素，將逼出更多的剛性自用買盤。最後，現在不是投資的買盤市場，因房價過高。這時買，3年內賺不到錢，只有2%的租金收益。若房價跌掉15%，得大約7年才補得回來。

展望未來3、4年，市場都會呈現「個案表現」，價格幅度波動不大，也不可能滾出大量讓買家獲利出場。3、4年前買的預售屋，3年後賣不到當初預售的價格。而當預售屋賣到新成屋價，新成屋就賣不掉。5年前推的案子如今已成中古屋，價格就更撐不住了。所以未來幾年，房市仍將是「上不去、下不來」。市場但求合理健康，投資仍要「戒急用忍」，等價、等量、等風再起！(本文作者為香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理)

相關新聞

顏炳立：疫後房市熱昏了嗎？

最近房市好像很熱，報紙上盡見房市「熱昏了」「買爆了」的報導；街上常有行銷建案的廣告車到處跑，還有喊價驚人的個案頻傳。像台北市有一案在蛋白區，原本從每坪3位數跌到2位數，最近又拉回3位數；另一案在台北市文山區每坪竟炒到8字頭；在桃園市青埔，乏人問津的地方每坪開價40萬元。這些是在喊爽、在做解套行情嗎？

顏炳立：未來3年 房市將呈「個案表現」

台灣房市真的熱了嗎？根據我長期觀察，要投機、投資和自用3種購買力齊聚，反映在全國移轉棟數，至少每年超過45萬棟才是熱。在2016年之前，全國每年平均移轉棟數約在30萬棟，但2016年跌到了24萬5,000棟。經價格緩跌3年，才在2019年落底回升、成交量再站回30萬棟。2020年仍將持續此市況，第1季雖遇疫情而短暫中斷，但疫情控制後，買盤隨即出籠，恢復健康回溫走勢。

勞保年改應另立「儲備基金」

日前勞動部表示將提出勞保年金改革草案，擬調降所得替代率，引發社會異議後，隨即決定暫緩修法。但最近一次的精算報告顯示，勞保基金將在2026年破產，令勞保年金改革陷入極大挑戰。

如何轉嫁失智症的照護風險？

長期照顧是近年台灣人愈發關心的議題之一，意外、疾病、失智、失能都是會造成長期照顧的主因之一。其中，失智問題不容覷，根據內政部最新人口統計資料及台灣失智症盛行率推估，2019年底台灣失智症人口共29萬2,102人，占全國總人口達1.24%，等於台灣每80人中就有1位失智症患者。

美國制裁反推升中國科技業

近期中國股市進入大漲後拉回震盪的走勢，但在中國經濟結構性變化持續下，未來會出現更多機會。許多公司的營收、獲利、經營品質可望再提升，部分公司則有望脫穎而出。再加上新冠肺炎疫情催化許多趨勢改變，新的業務模式不斷湧現，而這反映出當前中國投資的機會與考驗並存。在這種市場環境，投資人應該重個股、輕市場。

可以用貸款買保單嗎？

最近常看到有保險公司或銀行，因不當勸誘客戶用銀行貸款或保單借款來購買保險，遭金管會處罰的新聞。而今年以來，保險局裁罰違規的最大宗就是「勸誘借錢買保單」。許多人就有疑問，現在到底還能不能以貸款買保單？

原物料再起

新冠肺炎疫情導致經濟活動暫停，原物料庫存暴增，期貨價格一度崩跌，原油期貨在4月曾創下-37.63美元的歷史最低價。隨著各國解封，不僅原油庫存開始下滑，一些獲得政府公共投資使用的原物料庫存更快速去化，最受矚目的當屬銅。

醫療險規畫改走「混搭風」

很多人手上都有醫療險，醫療險的理賠機率高、理賠爭議也時有耳聞。根據財團法人金融消費評議中心最新公布的2020年第2季申訴暨評議案件統計，在人壽保險業理賠常見爭議類型中，以手術認定（14%）、必要性醫療（11%）與理賠金額認定（10%）為3大最常見類型，可以看出醫療理賠是保險公司與保戶常爭議的關鍵點。

用7法則極大化「獲利風險比」

所有投資人都希望找到萬無一失的獲利方法，然而明明打算長期投資，為什麼卻總是買進後就開始下跌？又為什麼用盡各種指標選到自認理想的股票，最後股價卻一瀉千里？

每月5千元 提早累積退休金

為鼓勵國人以定期定額的長期投資準備退休金，金管會持續推動許多方案，其中在去年與基富通推出費率低於市場的「好享退—全民退休投資」（以下簡稱好享退）專案，經問卷調查發現，執行1年來參與專案者有高達97%留存率，平均每筆扣款金額4,738元，其中有45%以上每月扣款超過2檔基金，更有7%還加碼扣款，且有明顯獲利的比率超過明顯虧損者。為何好享退平台可改變投資人行為並展現出好成效？

2利多帶動ESG基金加速成長

近年來，愈來愈多投資策略著重在企業社會責任（ESG，Environmental,Social and Governance）標準，使ESG主題相關的投資商品也愈來愈多，而這股趨勢在新冠肺炎疫情爆發後更為加速，究其因有以下2大利多：

從量價關鍵訊號掌握進出場點

股市中有些投資人偏好技術選股，但所選的技術指標卻常常失準，錯把爛股當飆股。對此，財經作家、在股市打滾多年的技術分析達人温首盛（筆名）認為，不是技術指標不給力，是投資人看得不夠深入。

熱門新聞

美元地位將不保？ 保住霸主之位 卻未必能強勢

驚濤駭浪創新局 暴漲暴跌股 老莫股誰能再起？

疫苗 半導體 軟體正夯 7檔明星股將成鎂光燈焦點

勞保年改應另立「儲備基金」

Q4超級黑馬 題材、財報、集團 各就各位

顏炳立：未來3年 房市將呈「個案表現」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。