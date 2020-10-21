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可以用貸款買保單嗎？

聯合新聞網 / Smart智富月刊
（聯合報系資料庫）
（聯合報系資料庫）

【撰文：彭金隆】

最近常看到有保險公司或銀行，因不當勸誘客戶用銀行貸款或保單借款來購買保險，遭金管會處罰的新聞。而今年以來，保險局裁罰違規的最大宗就是「勸誘借錢買保單」。許多人就有疑問，現在到底還能不能以貸款買保單？

一般而言，透過金融機構借款滿足投資或消費需求，是民眾應有的理財自由，政府機關通常不予以限制。但因保險交易涉及複雜的商品結構，加上定型化契約產生的交易不對等關係，主管機關才會對保險交易訂有較多規定，以保護消費者權益。

金管會因處理大大小小的消費爭議申訴案件，自然很容易發現保戶若以借錢方式買保險，在沒有被充分告知與說明風險的前提下，會衍生許多問題。例如保單借款後同時要付利息與保費，一旦借款未還本息超過保價金額度，就會影響原保單的效力，造成保障空窗，如果新買的是投資型保險商品，後續投資價值跌價可能低於借款金額，形成更大財務壓力，也影響原有的保障。所以金管會希望消費者有機會更審慎評估自身風險承受能力，再決定是否要用借款來買保單。

仔細分析金管會的許多規定，會發現政府其實並未禁止用借款來買保險，只是加重保險招攬端的查證與說明義務，避免客戶在不知情的情形下做出誤判。依金管會的要求，保險銷售端要確實了解或主動查證客戶繳交保險費的資金來源，一旦得知來源為舊契約解約、銀行貸款或保單借款，新購買的又是有保單價值準備金之保險商品時，保險公司就要另外指派其他人員（不能是招攬人員）用電話再次詢問客戶，以確認招攬人員是否有充分說明甚或涉及不當招攬之事；並告知客戶借款買保險可能產生的風險與損失，如發現異常，要讓客戶可選擇撤銷投保。當完成查證流程，且客戶沒有被不當勸誘，則客戶用借款買保險的交易才算過關。

根據《金融消費者保護法》的規定，金融機構本就有向客戶清楚說明風險、了解客戶需求與風險屬性的義務，有些消費者會覺得這些新規定有點麻煩，但是這是要求金融機構負責任的一種做法，畢竟做生意很重要，客戶的權益更重要。(本文作者為現職：政治大學風險管理與保險學系專任教授兼系主任)

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