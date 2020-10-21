美國制裁反推升中國科技業

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【撰文：施斌】

近期中國股市進入大漲後拉回震盪的走勢，但在中國經濟結構性變化持續下，未來會出現更多機會。許多公司的營收、獲利、經營品質可望再提升，部分公司則有望脫穎而出。再加上新冠肺炎疫情催化許多趨勢改變，新的業務模式不斷湧現，而這反映出當前中國投資的機會與考驗並存。在這種市場環境，投資人應該重個股、輕市場。

美國對華為的出口禁令在9月15日生效，中美動向再受關注。預期中美關係還會繼續緊張，因為這不僅是貿易衝突，更是兩個超級大國之間的角力。不過，中國企業具有高度韌性與快速反應的能力，若因一家公司退出而使市場產生了空缺，立刻會有其他的公司補其空缺，而這些就是值得留意的投資機會。

尤其是科技產業，在美國制裁措施下，反而促使中國政府及企業對內部技術研發，出現前所未見的重視並全力發展，以降低對美國科技公司的依賴。目前中國政府投入大量資金進行半導體技術開發即為一例。

面對美國諸多措施，當前中國政府採取理性與克制的態度因應，不浪費時間回應，而是更積極加速研發自己的技術。我們預期5～10年後，在半導體技術開發領域中，中國有可能出現具國際競爭力的國際級企業。

再以5G為例，目前中國5G的技術是領先全球的，不僅是因為中國企業有最好的5G技術，另一方面則是中國政府非常重視發展最新技術，改善總體經營環境，提升中國企業競爭力。今年上半年中國生產的手機中，有40%具有5G功能（即5G手機），中國企業顯然在5G手機、基站和技術方面都已準備就緒。

目前需要的是適用於5G技術的殺手級應用，以促使5G更廣泛推展。可使用5G技術的殺手級應用有很多，例如擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、物聯網等。我們認為，人們習慣使用5G只是時間問題，中國在5G應用方面仍會保持領先。由此看出，中國企業在科技領域方面的發展正在超趕，未來在全球的競爭力會愈來愈強。

更重要的是，中美兩國不太可能完全脫鉤，中國仍是全球重要的製造引擎。在很多產業中，中國占有全球80%～90%的供應量，這些難以在短期內被取代。以醫用口罩為例，疫情前中國在全球市占率約50%，因中國企業迅速恢復生產，疫情後的市占率提高至80%。中國企業憑藉完整的供應鏈和快速地回應市場需求，凸顯中國仍是全球的重要製造基地。

從長期來看，中國仍是全球經濟不可分割的一部分，加上中國政府繼續採取開放政策，不僅是對商品貿易或金融市場，這些政策有利吸引國際企業進入中國。近期有多家國際企業擴大對中國的投資，且短期內都沒有放棄中國的規畫，甚至可見外資在中國持有資產處於近年的高點。

在中國政府推動改革和開放政策下，過去10年來，中國企業的品質普遍提高，騰訊、阿里巴巴等公司的價值大幅提升。這些公司成立在20年前，如今已成為中國市值最大的公司；相信未來10年，每個產業都會繼續湧現類似的優質公司，這就是為什麼我們長期看好中國的投資機會。

再者，目前全球的流動性愈來愈好，美國聯準會亦暗示美國會維持低利率一段時間，全球貨幣政策及低利環境都有利於資本市場。再加上全球經濟緩步復甦，雖然部分股市已再創新高，但整體來說，股市估值還是維持在歷史平均區間，在利率仍偏低下，預期股市還是會有很好的表現機會。

目前中國有許多新的業務模式不斷湧現，管理良好的公司為數眾多，整體公司品質明顯提升，而投資就是要以合理的價格買入優質公司。若在投資決策過程中能夠找到符合優質公司、優秀管理團隊及合理估值等3要素的標的，投資人就有可能獲得豐厚回報。(本文作者為瑞銀中國精選股票基金經理人)

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