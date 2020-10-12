快訊

正義魔人？當「政治正確」成為遁詞 弱勢更難被討論

央視指卓榮泰前助理涉台諜 民進黨回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原物料再起

聯合新聞網 / Smart智富月刊
聯合報系資料庫
聯合報系資料庫

【撰文：朱紀中】

新冠肺炎疫情導致經濟活動暫停，原物料庫存暴增，期貨價格一度崩跌，原油期貨在4月曾創下-37.63美元的歷史最低價。隨著各國解封，不僅原油庫存開始下滑，一些獲得政府公共投資使用的原物料庫存更快速去化，最受矚目的當屬銅。

在中國政府大力投資電源開發、建立電網設備的刺激下，倫敦金屬交易所（LME）每日交易的銅庫存量，已從3月高峰的單日27萬8,000噸降至9月的單日7萬8,300噸，期貨交易價在此期間最高曾上漲50%，即使9月下旬遇到回檔，漲幅仍逾40%。

此外，與中國基礎建設和商品房投資密切相關的鐵礦砂價格，過去7個月也反彈上揚46%，甚至拉動鐵礦主要出口國澳幣的匯價，讓澳幣兌美元價格在半年內升值22%。

另外，過去2年受到中美貿易戰衝擊、市場供給過剩影響，價格一直在低檔震盪的農產品（包括黃豆、玉米和小麥），過去半年也在中國需求復甦、北美氣候乾旱的刺激下，黃豆期貨價格反彈上漲22%。預期未來，只要美元維持弱勢，隨著實體經濟活動回復，原物料行情可能再起，有機會成為下一個吸金利器。

延伸閱讀

美國國家交響樂團的音樂慰勞計畫

萊豬進口檢驗量能難負荷 各地缺錢又缺人

連三紅 9月出口創歷史次高

上月業績快報／鉅明+17% 客戶追單

相關新聞

顏炳立：疫後房市熱昏了嗎？

最近房市好像很熱，報紙上盡見房市「熱昏了」「買爆了」的報導；街上常有行銷建案的廣告車到處跑，還有喊價驚人的個案頻傳。像台北市有一案在蛋白區，原本從每坪3位數跌到2位數，最近又拉回3位數；另一案在台北市文山區每坪竟炒到8字頭；在桃園市青埔，乏人問津的地方每坪開價40萬元。這些是在喊爽、在做解套行情嗎？

原物料再起

新冠肺炎疫情導致經濟活動暫停，原物料庫存暴增，期貨價格一度崩跌，原油期貨在4月曾創下-37.63美元的歷史最低價。隨著各國解封，不僅原油庫存開始下滑，一些獲得政府公共投資使用的原物料庫存更快速去化，最受矚目的當屬銅。

醫療險規畫改走「混搭風」

很多人手上都有醫療險，醫療險的理賠機率高、理賠爭議也時有耳聞。根據財團法人金融消費評議中心最新公布的2020年第2季申訴暨評議案件統計，在人壽保險業理賠常見爭議類型中，以手術認定（14%）、必要性醫療（11%）與理賠金額認定（10%）為3大最常見類型，可以看出醫療理賠是保險公司與保戶常爭議的關鍵點。

用7法則極大化「獲利風險比」

所有投資人都希望找到萬無一失的獲利方法，然而明明打算長期投資，為什麼卻總是買進後就開始下跌？又為什麼用盡各種指標選到自認理想的股票，最後股價卻一瀉千里？

每月5千元 提早累積退休金

為鼓勵國人以定期定額的長期投資準備退休金，金管會持續推動許多方案，其中在去年與基富通推出費率低於市場的「好享退—全民退休投資」（以下簡稱好享退）專案，經問卷調查發現，執行1年來參與專案者有高達97%留存率，平均每筆扣款金額4,738元，其中有45%以上每月扣款超過2檔基金，更有7%還加碼扣款，且有明顯獲利的比率超過明顯虧損者。為何好享退平台可改變投資人行為並展現出好成效？

2利多帶動ESG基金加速成長

近年來，愈來愈多投資策略著重在企業社會責任（ESG，Environmental,Social and Governance）標準，使ESG主題相關的投資商品也愈來愈多，而這股趨勢在新冠肺炎疫情爆發後更為加速，究其因有以下2大利多：

從量價關鍵訊號掌握進出場點

股市中有些投資人偏好技術選股，但所選的技術指標卻常常失準，錯把爛股當飆股。對此，財經作家、在股市打滾多年的技術分析達人温首盛（筆名）認為，不是技術指標不給力，是投資人看得不夠深入。

日額型vs.實支實付型 哪種醫療險保障佳？

2020年上半年，「醫療險」是最熱賣的保單！根據中華民國人壽保險商業同業公會統計，2020年1月到6月，壽險、意外險與年金險初年度的保費收入，均較去年同期下跌，壽險初年度的保費收入跌幅更高達38.6%，只有醫療險一枝獨秀，較去年同期成長11.1%。

用智能投資累積退休財富

隨著疫情、貿易戰等因素造成全球股市劇烈波動，導致投資人不知該如何停損或布局投資。根據富蘭克林投顧「2020年理財行為調查」發現，民眾普遍存有不知買賣時間點、沒時間研究、不知該如何挑選或不理解金融產品、害怕虧損等痛點，有超過7成遇市場下跌，而選擇觀望甚至退場，因此常錯失退休長期投資低點進場的好時機。但若透過兼具自動化與效率化的智能投資平台，就可解決投資人所遇到的以上問題。

打造「退休金10倍券」

近來關於振興3倍券的領取、消費效益的極大化引起熱議。若不考慮各管道所提供的加碼優惠，還是要拿出1,000元換3,000元的消費。但為何政府原規畫以數位券為主軸，最後卻變成要花費大量印製成本及發放人力，來應付85%以上使用實體券的民眾？

顏炳立：利息不升 房市不崩

今年上半年疫情重挫經濟，全球政府印鈔救經濟。結果大量資金卻跑去炒作房、股兩市，反而更拉大貧富差距。有能力的人用錢賺錢，沒能力的人只能存薪水等機會買房，只期待房價別暴漲，不期待獲利！

用多元保單超前部署退休規畫

根據內政部公布最新數據顯示，台灣年老化指數（編按：指65歲以上老年人口數與0歲～14歲幼年人口數之比）自2017年2月起突破100，持續成長至今，2019年老化指數已來到119.82，創下歷年新高；且根據該報告指出，除了新竹市、新竹縣、桃園市與台中市等4地老化指數小於100以外，其餘縣市均超過100。

熱門新聞

原物料再起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。