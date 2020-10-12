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原物料再起
【撰文：朱紀中】
新冠肺炎疫情導致經濟活動暫停，原物料庫存暴增，期貨價格一度崩跌，原油期貨在4月曾創下-37.63美元的歷史最低價。隨著各國解封，不僅原油庫存開始下滑，一些獲得政府公共投資使用的原物料庫存更快速去化，最受矚目的當屬銅。
在中國政府大力投資電源開發、建立電網設備的刺激下，倫敦金屬交易所（LME）每日交易的銅庫存量，已從3月高峰的單日27萬8,000噸降至9月的單日7萬8,300噸，期貨交易價在此期間最高曾上漲50%，即使9月下旬遇到回檔，漲幅仍逾40%。
此外，與中國基礎建設和商品房投資密切相關的鐵礦砂價格，過去7個月也反彈上揚46%，甚至拉動鐵礦主要出口國澳幣的匯價，讓澳幣兌美元價格在半年內升值22%。
另外，過去2年受到中美貿易戰衝擊、市場供給過剩影響，價格一直在低檔震盪的農產品（包括黃豆、玉米和小麥），過去半年也在中國需求復甦、北美氣候乾旱的刺激下，黃豆期貨價格反彈上漲22%。預期未來，只要美元維持弱勢，隨著實體經濟活動回復，原物料行情可能再起，有機會成為下一個吸金利器。
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