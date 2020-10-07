醫療險規畫改走「混搭風」

【撰文：林竹】

很多人手上都有醫療險，醫療險的理賠機率高、理賠爭議也時有耳聞。根據財團法人金融消費評議中心最新公布的2020年第2季申訴暨評議案件統計，在人壽保險業理賠常見爭議類型中，以手術認定（14%）、必要性醫療（11%）與理賠金額認定（10%）為3大最常見類型，可以看出醫療理賠是保險公司與保戶常爭議的關鍵點。

這些爭議，除了是兩造認定差異，醫療險保障無法與時俱進、跟不上時代，也是成因之一。但近年保險公司已陸續推出符合醫療現況與民眾需求的保單，全球人壽商品部副總經理鄭中安接受《Smart智富》月刊記者專訪時表示，現在醫療險規畫走「混搭風」，在保單內容設計與給付方式，都跟過去有所不同，因而民眾應從「新」調整保險規畫，才有完整保障。以下為專訪紀要：

《Smart智富》月刊記者問（以下簡稱「問」）：現在民眾進行醫療規畫，跟過去有什麼不同？

全球人壽商品部副總經理鄭中安（以下簡稱「答」）：醫療險是個在台灣歷史久遠的保單，很多人都有投保，但早期的商品設計都朝向All in one的概念，就是什麼保障都包在裡面。這對剛開始投醫療險的民眾來說或許是件好事，但現在反而是一種負擔。因為醫療技術進步，這些舊式的醫療險可能會發生應對不了醫療新技術、無法給付的情況，導致民眾的醫療保障有了缺口。想再加保，若還是遇到這種包山包海型保單，就會出現花不少保費卻重複投保的情況。

因此現在很多保險公司在設計醫療險商品時，走向多元碎片化的概念——依保障內容切分成不同功能的醫療險保單。像現在很多保險公司就推出各式保障定期或附約出單的醫療險，讓已投保醫療險的舊保戶，依自己缺口需求加保。

問：醫療保險規畫走向分類混搭風，所以每個人的配置都不一樣囉？

答：沒錯，就像投資組合會有核心與衛星配置，醫療險規畫也是一樣，而且每個人會依年齡與需求做不同選擇。有人認為最重要的是醫療險，有人則將失能扶助險視為核心保單。在不同人生階段，核心、衛星的配置也會隨之調整。

以前30歲～50歲是投保醫療險的主要保戶，但現在少子化、保險意識提高，很多爸媽會在小孩一出生就幫他規畫保險，這時住院醫療險就是核心。而熟年或屆退族的核心醫療險則是失能扶助險，可看出在不同年齡的不同配置重點。

順應當今需求 新型態保單接連推出

問：近年有不少保險公司推出「自負額醫療險」，也是此概念下衍生的新型態保單嗎？

答：可以這麼說。目前自負額醫療險在台灣剛起步，它的主要目的，是填補實支實付型醫療險保障額度不夠的問題。

但是早期買的實支實付型醫療險，現在難免會遇到額度不夠的問題。若再找另一家保險公司買新的保單，必須再買一張主約（編按：實支實付型醫療險為附約出單，必須附加在主約保單下）；而自負額醫療險的設計，就是補強舊保單不足的保障缺口。

不過，保戶可能要先買實支實付型醫療險，才能再買自負額保單來補強。未來可能會出現純粹的、投保較無限制的保單。消費者若願意自行承擔部分醫療費用，保費會更便宜。

問：現在也盛行一次給付型的醫療險，這也是新型態醫療險的調整方向嗎？

答：這也是一種新方向，一來是保險公司的風險控管可以做得好；再來是對民眾來說簡單易懂，拿到一次給付金，可以有更多彈性決定錢怎麼用。

以前國人投保，以多次給付醫療費用保障為主，例如定額給付的癌症險，保戶要住院才能申請理賠。非醫療費用像營養品的採買或中醫治療，卻無法給付，因此催生了一次給付型癌症險，讓保戶能自己安排保險金，更有彈性。

但不同給付型的保單還是要混搭，依保戶的需求，在保障與保費負擔上做權重調整。

問：台灣步入高齡化社會，高齡族群的保險規畫，會朝向什麼方向發展？

答：高齡保險規畫包含了醫療、長照等多面向的準備。近3、4年來我們投入很多心力，為銀髮族設計合適的商品。像近年新推出的終身醫療險，75歲前日額保障、75歲後提供實支實付，補足高齡醫療缺口。

在長照保障的部分，近年市面上的失能扶助險以純粹的失能給付為主。這也是一個很好的現象，因為失能扶助險的目的是照顧被保險人本人，而不是身故受益人。保險公司商品設計的責任就是在民眾需求、各項長壽風險與保險費用等抓好平衡，才能在合理的保費下，為民眾提供適合的高齡保障，解決長壽風險。