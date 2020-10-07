快訊

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫療險規畫改走「混搭風」

聯合新聞網 / Smart智富月刊
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

【撰文：林竹】

很多人手上都有醫療險，醫療險的理賠機率高、理賠爭議也時有耳聞。根據財團法人金融消費評議中心最新公布的2020年第2季申訴暨評議案件統計，在人壽保險業理賠常見爭議類型中，以手術認定（14%）、必要性醫療（11%）與理賠金額認定（10%）為3大最常見類型，可以看出醫療理賠是保險公司與保戶常爭議的關鍵點。

這些爭議，除了是兩造認定差異，醫療險保障無法與時俱進、跟不上時代，也是成因之一。但近年保險公司已陸續推出符合醫療現況與民眾需求的保單，全球人壽商品部副總經理鄭中安接受《Smart智富》月刊記者專訪時表示，現在醫療險規畫走「混搭風」，在保單內容設計與給付方式，都跟過去有所不同，因而民眾應從「新」調整保險規畫，才有完整保障。以下為專訪紀要：

《Smart智富》月刊記者問（以下簡稱「問」）：現在民眾進行醫療規畫，跟過去有什麼不同？

全球人壽商品部副總經理鄭中安（以下簡稱「答」）：醫療險是個在台灣歷史久遠的保單，很多人都有投保，但早期的商品設計都朝向All in one的概念，就是什麼保障都包在裡面。這對剛開始投醫療險的民眾來說或許是件好事，但現在反而是一種負擔。因為醫療技術進步，這些舊式的醫療險可能會發生應對不了醫療新技術、無法給付的情況，導致民眾的醫療保障有了缺口。想再加保，若還是遇到這種包山包海型保單，就會出現花不少保費卻重複投保的情況。

因此現在很多保險公司在設計醫療險商品時，走向多元碎片化的概念——依保障內容切分成不同功能的醫療險保單。像現在很多保險公司就推出各式保障定期或附約出單的醫療險，讓已投保醫療險的舊保戶，依自己缺口需求加保。

問：醫療保險規畫走向分類混搭風，所以每個人的配置都不一樣囉？

答：沒錯，就像投資組合會有核心與衛星配置，醫療險規畫也是一樣，而且每個人會依年齡與需求做不同選擇。有人認為最重要的是醫療險，有人則將失能扶助險視為核心保單。在不同人生階段，核心、衛星的配置也會隨之調整。

以前30歲～50歲是投保醫療險的主要保戶，但現在少子化、保險意識提高，很多爸媽會在小孩一出生就幫他規畫保險，這時住院醫療險就是核心。而熟年或屆退族的核心醫療險則是失能扶助險，可看出在不同年齡的不同配置重點。

順應當今需求　新型態保單接連推出

問：近年有不少保險公司推出「自負額醫療險」，也是此概念下衍生的新型態保單嗎？

答：可以這麼說。目前自負額醫療險在台灣剛起步，它的主要目的，是填補實支實付型醫療險保障額度不夠的問題。

但是早期買的實支實付型醫療險，現在難免會遇到額度不夠的問題。若再找另一家保險公司買新的保單，必須再買一張主約（編按：實支實付型醫療險為附約出單，必須附加在主約保單下）；而自負額醫療險的設計，就是補強舊保單不足的保障缺口。

不過，保戶可能要先買實支實付型醫療險，才能再買自負額保單來補強。未來可能會出現純粹的、投保較無限制的保單。消費者若願意自行承擔部分醫療費用，保費會更便宜。

問：現在也盛行一次給付型的醫療險，這也是新型態醫療險的調整方向嗎？

答：這也是一種新方向，一來是保險公司的風險控管可以做得好；再來是對民眾來說簡單易懂，拿到一次給付金，可以有更多彈性決定錢怎麼用。

以前國人投保，以多次給付醫療費用保障為主，例如定額給付的癌症險，保戶要住院才能申請理賠。非醫療費用像營養品的採買或中醫治療，卻無法給付，因此催生了一次給付型癌症險，讓保戶能自己安排保險金，更有彈性。

但不同給付型的保單還是要混搭，依保戶的需求，在保障與保費負擔上做權重調整。

問：台灣步入高齡化社會，高齡族群的保險規畫，會朝向什麼方向發展？

答：高齡保險規畫包含了醫療、長照等多面向的準備。近3、4年來我們投入很多心力，為銀髮族設計合適的商品。像近年新推出的終身醫療險，75歲前日額保障、75歲後提供實支實付，補足高齡醫療缺口。

在長照保障的部分，近年市面上的失能扶助險以純粹的失能給付為主。這也是一個很好的現象，因為失能扶助險的目的是照顧被保險人本人，而不是身故受益人。保險公司商品設計的責任就是在民眾需求、各項長壽風險與保險費用等抓好平衡，才能在合理的保費下，為民眾提供適合的高齡保障，解決長壽風險。

相關新聞

顏炳立：疫後房市熱昏了嗎？

最近房市好像很熱，報紙上盡見房市「熱昏了」「買爆了」的報導；街上常有行銷建案的廣告車到處跑，還有喊價驚人的個案頻傳。像台北市有一案在蛋白區，原本從每坪3位數跌到2位數，最近又拉回3位數；另一案在台北市文山區每坪竟炒到8字頭；在桃園市青埔，乏人問津的地方每坪開價40萬元。這些是在喊爽、在做解套行情嗎？

醫療險規畫改走「混搭風」

很多人手上都有醫療險，醫療險的理賠機率高、理賠爭議也時有耳聞。根據財團法人金融消費評議中心最新公布的2020年第2季申訴暨評議案件統計，在人壽保險業理賠常見爭議類型中，以手術認定（14%）、必要性醫療（11%）與理賠金額認定（10%）為3大最常見類型，可以看出醫療理賠是保險公司與保戶常爭議的關鍵點。

用7法則極大化「獲利風險比」

所有投資人都希望找到萬無一失的獲利方法，然而明明打算長期投資，為什麼卻總是買進後就開始下跌？又為什麼用盡各種指標選到自認理想的股票，最後股價卻一瀉千里？

每月5千元 提早累積退休金

為鼓勵國人以定期定額的長期投資準備退休金，金管會持續推動許多方案，其中在去年與基富通推出費率低於市場的「好享退—全民退休投資」（以下簡稱好享退）專案，經問卷調查發現，執行1年來參與專案者有高達97%留存率，平均每筆扣款金額4,738元，其中有45%以上每月扣款超過2檔基金，更有7%還加碼扣款，且有明顯獲利的比率超過明顯虧損者。為何好享退平台可改變投資人行為並展現出好成效？

2利多帶動ESG基金加速成長

近年來，愈來愈多投資策略著重在企業社會責任（ESG，Environmental,Social and Governance）標準，使ESG主題相關的投資商品也愈來愈多，而這股趨勢在新冠肺炎疫情爆發後更為加速，究其因有以下2大利多：

從量價關鍵訊號掌握進出場點

股市中有些投資人偏好技術選股，但所選的技術指標卻常常失準，錯把爛股當飆股。對此，財經作家、在股市打滾多年的技術分析達人温首盛（筆名）認為，不是技術指標不給力，是投資人看得不夠深入。

日額型vs.實支實付型 哪種醫療險保障佳？

2020年上半年，「醫療險」是最熱賣的保單！根據中華民國人壽保險商業同業公會統計，2020年1月到6月，壽險、意外險與年金險初年度的保費收入，均較去年同期下跌，壽險初年度的保費收入跌幅更高達38.6%，只有醫療險一枝獨秀，較去年同期成長11.1%。

用智能投資累積退休財富

隨著疫情、貿易戰等因素造成全球股市劇烈波動，導致投資人不知該如何停損或布局投資。根據富蘭克林投顧「2020年理財行為調查」發現，民眾普遍存有不知買賣時間點、沒時間研究、不知該如何挑選或不理解金融產品、害怕虧損等痛點，有超過7成遇市場下跌，而選擇觀望甚至退場，因此常錯失退休長期投資低點進場的好時機。但若透過兼具自動化與效率化的智能投資平台，就可解決投資人所遇到的以上問題。

打造「退休金10倍券」

近來關於振興3倍券的領取、消費效益的極大化引起熱議。若不考慮各管道所提供的加碼優惠，還是要拿出1,000元換3,000元的消費。但為何政府原規畫以數位券為主軸，最後卻變成要花費大量印製成本及發放人力，來應付85%以上使用實體券的民眾？

顏炳立：利息不升 房市不崩

今年上半年疫情重挫經濟，全球政府印鈔救經濟。結果大量資金卻跑去炒作房、股兩市，反而更拉大貧富差距。有能力的人用錢賺錢，沒能力的人只能存薪水等機會買房，只期待房價別暴漲，不期待獲利！

用多元保單超前部署退休規畫

根據內政部公布最新數據顯示，台灣年老化指數（編按：指65歲以上老年人口數與0歲～14歲幼年人口數之比）自2017年2月起突破100，持續成長至今，2019年老化指數已來到119.82，創下歷年新高；且根據該報告指出，除了新竹市、新竹縣、桃園市與台中市等4地老化指數小於100以外，其餘縣市均超過100。

持續看好新興市場的8大理由

後新冠肺炎疫情的全球經濟復甦情況仍難預測，因為復甦情況主要是取決於疫情變化、防疫與療法的研發進展而定，而這種情況很可能延續到明年。不過，我們還是從8個面向來檢視新興市場與中國基本面，並確認持續看好這些市場的理由：

熱門新聞

台灣的三率驚奇

川普染疫 這族群是贏家？

面板價格續揚 雙虎看旺

NB散熱需求爆發 雙鴻受惠

蘋果新機有亮點 概念股聚人氣

汽車產業終於苦盡甘來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。