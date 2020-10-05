用7法則極大化「獲利風險比」

【整理：黃嫈琪】

所有投資人都希望找到萬無一失的獲利方法，然而明明打算長期投資，為什麼卻總是買進後就開始下跌？又為什麼用盡各種指標選到自認理想的股票，最後股價卻一瀉千里？

投資達人同時也是智股網創辦人洪鑑穩，深耕價值投資法10餘年、創下年平均報酬率近18%，他在近期出版的新書《耕股：價值投資最重要的事》中指出，他剛開始投資時，為了盡可能快速創造高獲利，專挑財務數據最好的股票，卻仍然遭遇多次虧損。經檢討和學習後，他才發現，唯有挑對具備長久競爭優勢的好公司，才是股價長期上漲的保證。

洪鑑穩表示，做投資尤其是價值投資，要先建立正確觀念和方法，而他根據對巴菲特的研究與自己實證經驗歸納，有以下7大法則：

法則1》只買進具長期競爭優勢的好公司股票

好公司的短期股價表現，經常會因投資人心理變化而漲跌。有時股價高於公司的內在價值，有時又會低於內在價值；但長期而言，股價仍會隨著公司的內在價值成長而上漲。所以，股價的走勢將由「公司能否長期持續維持它的基本面」所決定。

法則2》以合理或便宜的價格買進

所謂的「好價格」通常是指股價低於公司的內在價值，不過更具體一點來講，若股價低於公司的內在價值，就是便宜價；股價與公司內在價值處於伯仲之間，則是合理價。

競爭優勢強度高，且具有成長性的好公司，合理價就算是好價格；競爭優勢強度偏低一些的公司，則便宜價才算是好價格。倘若價格高出公司的內在價值甚多，則為昂貴價，這就不是好價格。而以合理或便宜的好價格買進好公司，既能創造更大的獲利空間，也能更高的安全邊際。

法則3》了解市場目前是處於什麼位置

由於景氣不斷在循環，所以當股市處在循環週期的頂端位置時，應採取守勢以保護獲利，抵禦未來可能發生的系統性風險；處在衰退期時，則應積極投入資金，以獲取高額獲利機會。而洪穩鑑建議可運用以下6指標：①巴菲特指標（台股與美股）；②台灣百大優質企業累計營收年增率趨勢；③美國聯準會的貨幣政策（利率）；④市場投資氛圍；⑤美國長、短期公債殖利率倒掛；⑥投資大師的所言所行等，來研判現況並預先做好因應對策。

法則4》做好資金與股票配比

要有效運用資金，務必做好資金配置，也就是得了解目前市場位置，判斷當下最合適的現金與持股配置。著名價值投資大師賽思．卡拉曼（Seth Klarman）曾在接受訪談時提到，「只有在我們認為是令人信服的機會下，才會進行投資。而我們往往會持有1/3或一半的現金，甚至更多的現金，用來等待這樣的機會。在此情況下，雖然我們不會根據我們對總體經濟的看法，或由上而下的市場觀點進行任何資金分配，但在由下而上尋找機會卻又找不到機會下，資金分配往往會自我調整。」

由此可理解，他會在某段時期保留更多的現金，其目的也是為了能夠在機會到來時，有足夠現金可以買進價格更便宜的好投資項目。

法則5》適度分散風險，建立優質投資組合

就連股神巴菲特也會有誤觸地雷的時候，更何況是一般人，所以洪穩鑑建議，應避免只單壓一檔或少數幾檔股票，並以持有「投資組合」的方式來適度分散風險，需掌握3重點：①只持有10～15檔股票；②核心持股至少占投資組合的80%；③單一檔股票不宜超過投資組合的15%。

法則6》耐心等待買賣時機

投資人需耐心等待2項重要買賣時機：

①股市循環週期的好買點：有智慧的投資人應該懂得好好利用非理性市場所提供的絕佳投資時機，才能擴大報酬。然而，關鍵在於你必須率先做好準備，懂得急流勇退，有耐心地等待絕佳時機的到來。

②絕佳投資機會：買股前要落花有意，買股後要流水無情；價格與公司買對了，時間自然會幫助我們處理好後續的問題；價格與公司買錯了，即使努力修正，仍可能以虧損收場。這也是為什麼巴菲特總是時常提及耐心是很重要的成功條件之一。

法則7》謹守投資紀律

不管使用什麼樣的投資模式，若沒有謹守原先設定好的投資紀律，最終定將導致整體投資效益減弱，甚至虧損。洪穩鍵強調，價值投資是在懂得避免虧損之下，以長存於股市為首要目標，如此才能掌握到愈多的絕佳投資機會，賺取穩定、安全、持續的報酬。