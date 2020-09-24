每月5千元 提早累積退休金

【撰文：王儷玲】

為鼓勵國人以定期定額的長期投資準備退休金，金管會持續推動許多方案，其中在去年與基富通推出費率低於市場的「好享退—全民退休投資」（以下簡稱好享退）專案，經問卷調查發現，執行1年來參與專案者有高達97%留存率，平均每筆扣款金額4,738元，其中有45%以上每月扣款超過2檔基金，更有7%還加碼扣款，且有明顯獲利的比率超過明顯虧損者。為何好享退平台可改變投資人行為並展現出好成效？分析關鍵因素如下：

1.有提供退休專屬基金挑選與控管的機制： 好享退由產、官、學組成「投資審議委員會」，訂定基金篩選標準，並定期監督其績效。專案基金分為積極、穩健、保守3類「目標風險型」基金，以及3檔「目標日期型」基金，供不同年齡族群選擇。從定期定額績效來看，目前積極、穩健、保守的目標風險型基金表現分別是2%～2.5%、5%～6%、7%～9%，而3檔目標日期型基金的表現為9%～12%。

2.有協助民眾做好長期自主紀律投資的機制： 過去常見民眾有太早退休、太晚開始理財、選錯投資標的、無法落實長期投資，以及嚴重低估退休金等迷思，為能協助民眾克服錯誤，好享退便以私校退撫制度自主投資經驗建置平台，具有4功能：

①以較長期基金投資替代定存：針對不同年齡族群，設計適合的專屬專案基金上架，以選擇可對抗通膨風險與長壽風險的標的。

②引導選擇正確投資標的：從調查結果發現，透過好享退平台，年輕族群的股票投資比重較高，退休前族群則逐漸轉向以債券或固定收益類為主，做到早期資產快速增值，晚期確保資產價值的正確配置。

③長期投資低點加碼：調查中也發現，好享退的投資人在今年3月市場因疫情大跌時，逆勢加碼者達48.3%，遠高於全體國人的28.3%；而在低點加碼，有明顯獲利的投資人是減碼者的2.5倍，顯示好享退平台有助於民眾持續投入並逢低加碼，提升投資績效。

④提早開始長期投資：調查顯示，在好享退平台中，29歲以下投資者的比率是全體國民的2.5倍，因能愈早投資，以複利效果累積財富的效益將會愈大。

因成效顯著，好享退今年再次開放新投資人參與，而市場上也有許多類似的退休理財平台，若民眾善加利用，從25歲～35歲就開始每月5,000元定期定額投資，只要找到平均年報酬率4%～6%的商品，65歲時就能存到600萬元～1,000萬元，退休會更安心！(本文作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長)