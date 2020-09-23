2利多帶動ESG基金加速成長

【撰文者：麥可．鮑爾汀（Michael Baldinger）】

近年來，愈來愈多投資策略著重在企業社會責任（ESG，Environmental,Social and Governance）標準，使ESG主題相關的投資商品也愈來愈多，而這股趨勢在新冠肺炎疫情爆發後更為加速，究其因有以下2大利多：

1、法規漸趨完備 增加投資人信任度

首先在法規方面，以歐洲為例，已把ESG相關法規範圍逐漸擴大到投資人與企業，且更強化落實。例如，2019年歐盟便通過一項立法，明確界定何謂綠色經濟活動，以打擊企業「漂綠（Greenwashing）」的行為。所謂「漂綠」，指企業為提升品牌形象或行銷目的，宣稱遵守環境保護，但實際的行為卻並非如此。隨著這些法案相繼出現，進一步讓綠色（環保）內化成每家企業的日常型態，而不再只是一種潮流或形象宣傳。

又如在2019年6月發布的《歐盟可持續金融分類方案》，也持續影響市場的投資決策，此方案鼓勵市場投資於注重永續成長、能應對氣候變遷的企業。此外，2017年6月發布的《氣候相關財務揭露建議書》（TCFD）建議企業應於財報上說明氣候變遷帶來的風險與機會，並揭露氣候變遷對公司財務上的影響，這類建議書持續在市場上發揮影響力。

隨著全球各國法規制定者日益注重ESG風險管理在投資過程中所扮演的角色，各機構投資人也會進一步強化ESG投資。在未來，可預期的是，機構投資人若不採納ESG投資原則，可能會被質疑違反授信職責；相反地，若投資標的能獲得國際機構認證符合ESG概念，則會吸引市場資金挹注，帶動ESG投資的正向循環。

如今有愈來愈多的國家，意識到ESG成為投資中不容輕忽的關鍵要素，因為愈來愈多的投資人對於惡劣企業的容忍度降低，甚示採取不諒解的態度。投資人發現，這些企業可能因為需要進行其他改善，導致企業支出成本增加，繼而讓投資收益受到影響。

目前全球前幾大資產管理業者所發行的產品，發展方向出現明顯變化，亦即積極專注在永續投資相關商品上。根據瑞銀集團研究，在亞太地區實施ESG投資的資產管理公司數量大幅增加。截至2020年5月底止，亞太地區有303家資產管理公司簽署聯合國責任投資原則（PRI），較2015年的104家成長了近2倍（191%）。

更重要的是，市場上流入ESG相關主題基金的資金規模，也於2019年大幅增長。據晨星（Morningstar）的統計資料顯示，在美國以ESG為投資主軸的共同基金和ETF，總計在2019年吸引近206億美元（約合新台幣6,106億9,000萬元）的資金流入，金額是2018年的4倍之多，且成長趨勢還延續到今年第1季。儘管今年初全球市場因疫情衝擊資金逃亡，但ESG基金還是逆勢成長，受到市場青睞。

2、績效表現抗跌 在疫情下更顯優勢

促使這個趨勢明顯加速，其中一個原因是跟產品績效表現有關。有充分證據顯示，管理良好的公司，不僅ESG評分較為理想，就連長期股價表現也優於大盤。即使是疫情爆發至今，ESG基金的績效相比其他資產類別表現相對抗跌，這對ESG概念的發展發揮極大的支撐效果。

對投資人來說，在新冠肺炎疫情還困擾著全球的情況下，ESG所提出的標準包含重視營運道德、員工健康福利、有效的風險管理與環境保育等，都讓符合標準之企業更具競爭力，這也解釋了為何ESG的投資變得愈來愈重要。

這次新冠肺炎疫情爆發，有專家認為環境威脅是疫情爆發的核心，主因是生物的多樣性減少、天然棲地逐漸消失等因素，致人畜共通疾病的大量蔓延。此次新冠肺炎的病原體，就屬於人類與動物都會感染的病毒。

不僅如此，這次疫情還凸顯出社會與治理的重要程度不相上下，在某些重要的企業類別中，像是醫療保健、糧食供應及零售等，人力資本與企業行為的重要性日益明顯。一旦發生問題，公司的緊急應變方案與營運持續計畫能否奏效？這些流程夠不夠嚴謹？員工是否有足夠的熱忱，足以支撐公司熬過艱困時期？公司能否保護現有市場，並將重心移往新的優先項目及投資機會等等，都將是企業未來需要繼續面臨的課題。

數十年來，永續投資人始終關注這些議題；時至今日，新冠肺炎疫情則引起所有人的高度重視，繼而加速ESG相關法規的建置與推展。預料這些議題在疫情危機過後，討論熱度也不會因此降溫。(本文作者為瑞銀資產管理可持續暨創效投資主管)