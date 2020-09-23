快訊

台中計程車司機割喉案凶嫌落網 警6小時逮到人

影／北市松山區餐廳大火 未營業火勢已控制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2利多帶動ESG基金加速成長

聯合新聞網 / Smart智富月刊
圖為示意圖。報系資料照片
圖為示意圖。報系資料照片

【撰文者：麥可．鮑爾汀（Michael Baldinger）】

近年來，愈來愈多投資策略著重在企業社會責任（ESG，Environmental,Social and Governance）標準，使ESG主題相關的投資商品也愈來愈多，而這股趨勢在新冠肺炎疫情爆發後更為加速，究其因有以下2大利多：

1、法規漸趨完備　增加投資人信任度

首先在法規方面，以歐洲為例，已把ESG相關法規範圍逐漸擴大到投資人與企業，且更強化落實。例如，2019年歐盟便通過一項立法，明確界定何謂綠色經濟活動，以打擊企業「漂綠（Greenwashing）」的行為。所謂「漂綠」，指企業為提升品牌形象或行銷目的，宣稱遵守環境保護，但實際的行為卻並非如此。隨著這些法案相繼出現，進一步讓綠色（環保）內化成每家企業的日常型態，而不再只是一種潮流或形象宣傳。

又如在2019年6月發布的《歐盟可持續金融分類方案》，也持續影響市場的投資決策，此方案鼓勵市場投資於注重永續成長、能應對氣候變遷的企業。此外，2017年6月發布的《氣候相關財務揭露建議書》（TCFD）建議企業應於財報上說明氣候變遷帶來的風險與機會，並揭露氣候變遷對公司財務上的影響，這類建議書持續在市場上發揮影響力。

隨著全球各國法規制定者日益注重ESG風險管理在投資過程中所扮演的角色，各機構投資人也會進一步強化ESG投資。在未來，可預期的是，機構投資人若不採納ESG投資原則，可能會被質疑違反授信職責；相反地，若投資標的能獲得國際機構認證符合ESG概念，則會吸引市場資金挹注，帶動ESG投資的正向循環。

如今有愈來愈多的國家，意識到ESG成為投資中不容輕忽的關鍵要素，因為愈來愈多的投資人對於惡劣企業的容忍度降低，甚示採取不諒解的態度。投資人發現，這些企業可能因為需要進行其他改善，導致企業支出成本增加，繼而讓投資收益受到影響。

目前全球前幾大資產管理業者所發行的產品，發展方向出現明顯變化，亦即積極專注在永續投資相關商品上。根據瑞銀集團研究，在亞太地區實施ESG投資的資產管理公司數量大幅增加。截至2020年5月底止，亞太地區有303家資產管理公司簽署聯合國責任投資原則（PRI），較2015年的104家成長了近2倍（191%）。

更重要的是，市場上流入ESG相關主題基金的資金規模，也於2019年大幅增長。據晨星（Morningstar）的統計資料顯示，在美國以ESG為投資主軸的共同基金和ETF，總計在2019年吸引近206億美元（約合新台幣6,106億9,000萬元）的資金流入，金額是2018年的4倍之多，且成長趨勢還延續到今年第1季。儘管今年初全球市場因疫情衝擊資金逃亡，但ESG基金還是逆勢成長，受到市場青睞。

2、績效表現抗跌　在疫情下更顯優勢

促使這個趨勢明顯加速，其中一個原因是跟產品績效表現有關。有充分證據顯示，管理良好的公司，不僅ESG評分較為理想，就連長期股價表現也優於大盤。即使是疫情爆發至今，ESG基金的績效相比其他資產類別表現相對抗跌，這對ESG概念的發展發揮極大的支撐效果。

對投資人來說，在新冠肺炎疫情還困擾著全球的情況下，ESG所提出的標準包含重視營運道德、員工健康福利、有效的風險管理與環境保育等，都讓符合標準之企業更具競爭力，這也解釋了為何ESG的投資變得愈來愈重要。

這次新冠肺炎疫情爆發，有專家認為環境威脅是疫情爆發的核心，主因是生物的多樣性減少、天然棲地逐漸消失等因素，致人畜共通疾病的大量蔓延。此次新冠肺炎的病原體，就屬於人類與動物都會感染的病毒。

不僅如此，這次疫情還凸顯出社會與治理的重要程度不相上下，在某些重要的企業類別中，像是醫療保健、糧食供應及零售等，人力資本與企業行為的重要性日益明顯。一旦發生問題，公司的緊急應變方案與營運持續計畫能否奏效？這些流程夠不夠嚴謹？員工是否有足夠的熱忱，足以支撐公司熬過艱困時期？公司能否保護現有市場，並將重心移往新的優先項目及投資機會等等，都將是企業未來需要繼續面臨的課題。

數十年來，永續投資人始終關注這些議題；時至今日，新冠肺炎疫情則引起所有人的高度重視，繼而加速ESG相關法規的建置與推展。預料這些議題在疫情危機過後，討論熱度也不會因此降溫。(本文作者為瑞銀資產管理可持續暨創效投資主管)

相關新聞

顏炳立：疫後房市熱昏了嗎？

最近房市好像很熱，報紙上盡見房市「熱昏了」「買爆了」的報導；街上常有行銷建案的廣告車到處跑，還有喊價驚人的個案頻傳。像台北市有一案在蛋白區，原本從每坪3位數跌到2位數，最近又拉回3位數；另一案在台北市文山區每坪竟炒到8字頭；在桃園市青埔，乏人問津的地方每坪開價40萬元。這些是在喊爽、在做解套行情嗎？

2利多帶動ESG基金加速成長

近年來，愈來愈多投資策略著重在企業社會責任（ESG，Environmental,Social and Governance）標準，使ESG主題相關的投資商品也愈來愈多，而這股趨勢在新冠肺炎疫情爆發後更為加速，究其因有以下2大利多：

從量價關鍵訊號掌握進出場點

股市中有些投資人偏好技術選股，但所選的技術指標卻常常失準，錯把爛股當飆股。對此，財經作家、在股市打滾多年的技術分析達人温首盛（筆名）認為，不是技術指標不給力，是投資人看得不夠深入。

日額型vs.實支實付型 哪種醫療險保障佳？

2020年上半年，「醫療險」是最熱賣的保單！根據中華民國人壽保險商業同業公會統計，2020年1月到6月，壽險、意外險與年金險初年度的保費收入，均較去年同期下跌，壽險初年度的保費收入跌幅更高達38.6%，只有醫療險一枝獨秀，較去年同期成長11.1%。

用智能投資累積退休財富

隨著疫情、貿易戰等因素造成全球股市劇烈波動，導致投資人不知該如何停損或布局投資。根據富蘭克林投顧「2020年理財行為調查」發現，民眾普遍存有不知買賣時間點、沒時間研究、不知該如何挑選或不理解金融產品、害怕虧損等痛點，有超過7成遇市場下跌，而選擇觀望甚至退場，因此常錯失退休長期投資低點進場的好時機。但若透過兼具自動化與效率化的智能投資平台，就可解決投資人所遇到的以上問題。

打造「退休金10倍券」

近來關於振興3倍券的領取、消費效益的極大化引起熱議。若不考慮各管道所提供的加碼優惠，還是要拿出1,000元換3,000元的消費。但為何政府原規畫以數位券為主軸，最後卻變成要花費大量印製成本及發放人力，來應付85%以上使用實體券的民眾？

顏炳立：利息不升 房市不崩

今年上半年疫情重挫經濟，全球政府印鈔救經濟。結果大量資金卻跑去炒作房、股兩市，反而更拉大貧富差距。有能力的人用錢賺錢，沒能力的人只能存薪水等機會買房，只期待房價別暴漲，不期待獲利！

用多元保單超前部署退休規畫

根據內政部公布最新數據顯示，台灣年老化指數（編按：指65歲以上老年人口數與0歲～14歲幼年人口數之比）自2017年2月起突破100，持續成長至今，2019年老化指數已來到119.82，創下歷年新高；且根據該報告指出，除了新竹市、新竹縣、桃園市與台中市等4地老化指數小於100以外，其餘縣市均超過100。

持續看好新興市場的8大理由

後新冠肺炎疫情的全球經濟復甦情況仍難預測，因為復甦情況主要是取決於疫情變化、防疫與療法的研發進展而定，而這種情況很可能延續到明年。不過，我們還是從8個面向來檢視新興市場與中國基本面，並確認持續看好這些市場的理由：

逾6成民眾期待退休金能按月領回

在全球高齡化趨勢下，退休準備已成為極其重要的議題。上班族雖有政府與企業年金作為退休生活費來源，但新冠肺炎疫情重創經濟，未來退休規畫更為堪慮。

存股看長不看短 平均年賺12%

台股大盤指數經歷2020年3月股災暴跌近30%，有不少投資人不敵心理壓力，認賠殺出大部分股票。沒想到短短4個月的時間，台股不僅突破下跌前的位置，甚至一路創下近30年的歷史新高。

顏炳立：房市元氣逐漸恢復

淡淡的6月天，在疫情趨緩、全球政府大撒錢下，資金會湧向操作最短、獲利最快的管道，因而股市率先V型反轉復甦；但經濟面受疫情重傷後不易快速回復，房地產仍呈現淺碟型、緩跌結束後的盤整。

熱門新聞

2利多帶動ESG基金加速成長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。