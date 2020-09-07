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日額型vs.實支實付型 哪種醫療險保障佳？

聯合新聞網 / Smart智富月刊
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

【撰文：林 竹】

2020年上半年，「醫療險」是最熱賣的保單！根據中華民國人壽保險商業同業公會統計，2020年1月到6月，壽險、意外險與年金險初年度的保費收入，均較去年同期下跌，壽險初年度的保費收入跌幅更高達38.6%，只有醫療險一枝獨秀，較去年同期成長11.1%。

為什麼醫療險會熱賣？業者分析，主要是受新冠肺炎疫情、確診者入住負壓隔離病房等新聞影響，使得以住院天數為理賠基礎的「日額型」醫療險的詢問度大增，有壽險公司上半年每賣出4張醫療險中，就有1張是日額型醫療險。

然而，對於醫療險，許多人較著重在實支實付，對於「日額型」有以下的「意見」：

1.「有實支實付型醫療險就好了，不需要日額型醫療險」，尤其現今無論生病或意外，住院天數都限縮、健保不給付的自費金額也增加，因此「日額型醫療險主要按住院天數進行理賠，已經跟不上醫療技術的改變，買實支實付型醫療險才是順應主流、理賠自費支出」的看法非常普遍。

然而這樣的看法正確嗎？認證理財規畫顧問（CFP®）楊馥瑄表示，日額型醫療險與實支實付型醫療險都屬於「住院醫療險」，就保障效期來說，前者大多是繳費特定年期、享有終身保障的終身型保單；後者則是一年一約，保障僅到一定年紀的定期型保單。

楊馥瑄再就醫療或理賠實務分析，現行醫療環境的確有住院天數下降、自費金額成長的趨勢，但這屬於「醫療支出」；而住院期間，仍會產生一些「非醫療」的無形損失，例如：住院期間而無法繼續工作的個人薪資損失、額外請看護的費用，還有出院後必須在家療養，無法立刻復工的損失。「但這些費用，不屬於自費項目，實支實付型住院醫療險都不會理賠。」楊馥瑄說道。

因此，楊馥瑄認為，與其說日額型醫療險跟不上醫療時代腳步，倒不如換個角度思考，它的存在目的是填補非醫療支出，讓保戶可以安心靜養，不用害怕收入短少而急返職場。

2.「優先買實支實付型醫療險，日額型醫療險不用買或是愈晚買愈好！」對此，認證理財規畫顧問（CFP®）黃信維表示，市場上沒有最好的險種，只有最適合的險種，如果想做好完善的醫療險規畫，應該是如同投資組合一般，了解醫療險的內容，依據個人需求打造合適的「醫療組合」。

黃信維進一步說道，實支實付型醫療險雖然可以減少醫療自費負擔，但是，多半是定期保障，市售保單最多只到75歲或84歲，而醫療花費最凶的高齡時期卻全無保障，而且保費還會隨著年齡成長，「高齡保費相對較高，要買到足額要花不少錢。」；日額型醫療險則是根據住院天數定額理賠，同時提供終身保障，保費固定不會變動，兩者近乎是相反的概念。

因此，黃信維認為，最理想的方式，就是視個人預算與保障需求組合這2種保單，例如：可以將保障終身的日額型醫療險，視為醫療保障的基底，讓自己老年後有一定的保障，再搭配保障定期的實支實付型醫療險擴大保障額度，填補全民健保不給付的自費支出。至於投保的優先順序與比重，全看個人對風險的在意程度與順位，只要是依個人需求量身訂做即可，沒有誰先誰後、誰比較厲害的說法。

政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆對此也表示認同，他認為，醫療技術不斷在演變，誰都不能保證現在的技術，未來10年、20年後會如何改變，若是過度強調某一種醫療險，恐無法因應難以預測的醫療發展，正確的做法應是讓醫療規畫變得更彈性、更靈活，善用保單內容做組合搭配，或依據需求強化特定保障項目，才能因應各年齡層、不同時代的醫療風險與費用支出。

由此可知，日額型醫療險是民眾醫療組合的必備款之一，但是，各家保險公司亦推出不同類型保障終身的日額型醫療險，保戶該怎麼挑選呢？從2014年起舉辦的「Smart智富保單評選」活動，歷年來針對國人關心的重要險種，以公正、公開、透明的評選機制，選出優質的保單。2020年「Smart智富保單評選」即針對市售33張日額型終身醫療險進行嚴謹且客觀之評選，並且從中選出5張優質保單，詳細挑選原則與得獎保單，未來將陸續公布，敬請拭目以待！

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