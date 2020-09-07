從量價關鍵訊號掌握進出場點

【整理：周明欣】

股市中有些投資人偏好技術選股，但所選的技術指標卻常常失準，錯把爛股當飆股。對此，財經作家、在股市打滾多年的技術分析達人温首盛（筆名）認為，不是技術指標不給力，是投資人看得不夠深入。

温首盛強調，操作股票不能只看單一技術指標就進場，必須要同時掌握「選股要件——均線、主力籌碼」與「進出場訊號——量價、K線和指標」這5大關鍵，並利用「黃綠紅海撈操作法——籌碼決定量價，量價決定K線、指標，K線、指標決定均線漲不停的力量」的邏輯推演方式，才能正確判斷個股狀況，搭上股價起漲的順風車。

而在近期新出版的《温首盛獨創「黃綠紅海撈操作法」——揭開股價漲不停的祕密》一書中，温首盛就大方分享多年實戰心法。

其中，對於長期趨勢的研判，温首盛是根據60日EMA（季線，以黃色實線表示）、120日EMA（半年線，以綠色實線表示）、240日EMA（年線，以紅色實線表示）的排列方式（簡稱「大黃綠紅」）為準。而做多選股主要確立在趨勢是否為大黃綠紅多頭排列（指60日＞120日＞240日EMA），以及主力籌碼是否安定且有效。

繼而在進場策略上，則同時考量「量價俱揚、K線轉折向上、指標（KD和MACD）轉折向上」的綜合向上共振。只有當「量價關鍵」帶動「K線轉折」，「K線轉折」也帶動「技術指標轉折」時，股價的短期趨勢才會確立。是故進場訊號，應注意量價／K線／技術指標三者同步，或是極短時間內皆轉折成功；而出場訊號則在量價／K線／技術指標三者無法同步，或是極短時間內無持續進行的背離訊號出現時，獲利離場。

温首盛表示，當處於大黃綠紅多頭排列趨勢時，股價創新高的過程，是一次又一次的修正整理，與股價噴出的交替組合。而修正整理與股價噴出之絕對成交量關係，是股價噴出成交量明顯大於修正整理成交量。

他接著以博智（8155）為例說明，在大黃綠紅多頭排列趨勢下，當進入修正整理區間，與股價噴出區之量價關係分別為價跌量縮及價漲量增。在股價來回測試均線過程，或是修正測試均線支撐過程中，向上段仍呈小幅量增；下跌段中仍呈小幅量縮，其仍存在價漲量增及價跌量縮的多頭量價關係，唯股價仍在整理區中震盪。

之後，於修正整理末端，出現爆量（成交量比昨天多出1倍以上，或突破5日均量）及價漲（股價創新高、出現5%以上的長紅K或出現向上跳空紅K）的量價關鍵訊號，同時配合籌碼安定，如收集派發指標呈現連續紅柱的散戶連續賣超，以及K線轉折（第1次高過高，低不破低，寶塔線翻紅或突破寶塔箱）、指標轉折向上（MACD指標DIF線零軸上且OSC轉紅柱，或是KD指標出現黃金交叉、高檔鈍化），為有效性修正整理結束與股價噴出的臨界點，即為重要買進訊號。

待進入股價噴出區的過程中，成交量常呈量增或大於5日均量，股價則具頻創新高特性。之後，於股價噴出末端，若出現股價創新高，成交量沒創新高的量價背離，以及其他乖離指標，如MACD指標DIF線零軸上之OSC紅柱沒創新高，或是KD指標沒出現高檔鈍化、K值沒創高等高檔背離訊號者，常為該次噴出相對高檔，股價易進入回檔修正，為一重要賣出訊號。

空頭趨勢則與多頭趨勢相反，是在大黃綠紅均線空頭排列趨勢（指60日＜120日＜240日EMA）下，股價創新低的過程，是一次又一次的反彈整理，與股價噴跌的交替組合。而反彈整理與股價噴跌的絕對成交量關係，常是股價噴跌的成交量明顯大於反彈整理的成交量。因此要配合趨勢做研判和操作，才能正確掌握進出場點，持續保住獲利了。