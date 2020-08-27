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打造「退休金10倍券」

聯合新聞網 / Smart智富月刊
記者修瑞瑩／攝影 (示意圖)
記者修瑞瑩／攝影 (示意圖)

【撰文：廖一聰】

近來關於振興3倍券的領取、消費效益的極大化引起熱議。若不考慮各管道所提供的加碼優惠，還是要拿出1,000元換3,000元的消費。但為何政府原規畫以數位券為主軸，最後卻變成要花費大量印製成本及發放人力，來應付85%以上使用實體券的民眾？

使用數位振興券要先綁定各式塑膠貨幣，有許多困擾（華而不實且五花八門的優惠造成選擇障礙）與限制（須先累積消費3,000元才能退還2,000元），民眾為了在使用時能享有簡單方便、多元彈性的選擇，寧願大排長龍領取實體券。原來，擁有「選擇權」更讓人感到踏實。

但我們不能冀望政府在每次災難發生時都能撒錢救經濟，這些錢是全民的納稅錢，也是全民要承擔的負債，將深遠地影響我們未來的退休福利。

一般而言，多數勞工的退休金準備會來自3個方向：政府的勞保老年給付、雇主的勞工退休金，及個人的儲蓄與投資理財。但勞保破產的傳言甚囂塵上，為了減輕財政壓力確保世代正義，制度改革箭在弦上，勞工朋友只能順從而並無選擇的權利。勞工退休金的雇主提撥率上限僅僅6%，且投資績效礙於政策僵化一直無法大幅提升，就算勞工可以選擇加碼自願提繳6%，也因無自選投資方案來創造較佳的投資績效，令勞工不感興趣，參與意願低。

舉例來說，小李現年25歲，起薪32K，假設未來40年薪資成長率都維持3%，勞退提繳率維持12%，投資報酬率3%，若薪資環境改變不大，勞保投保薪資上限維持不變，小李在65歲退休，屆時每月勞保老年年金及勞工退休金合計只能領取62K，大約是最後3年平均薪資的63%（即所得替代率）。

由於退休後交通、治裝、交際等開銷並不一定會變少，除非一直宅在家且保證不生病，否則依照這樣的所得替代率，老年生活不太能過得悠然自得，勢必會感到捉襟見肘。

若想提升未來的生活品質，小李就只能從第3面向做準備，假設每月再提撥5%的收入（年輕時每月僅多提1,600元），投入預期5%長期報酬率的投資組合，到退休時每月可增加近2萬5,000元，填補原本尚有27%的所得替代率缺口，簡直是輕鬆獲取10倍券，讓自己的退休生活擁有更多的選擇權。

找到長期維持5%預期報酬率的投資組合、適合的理財規畫顧問做諮詢，並非難事，能持續不斷地從每月收入再額外提撥，才是最難的。天下絕對沒有白吃的午餐，凡事都要先付出，難怪這次的振興券，一開始就注定要被放大檢視。(本文作者為國際認證理財規劃顧問（CFP®）)

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