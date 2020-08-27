用智能投資累積退休財富

【撰文：王儷玲】

隨著疫情、貿易戰等因素造成全球股市劇烈波動，導致投資人不知該如何停損或布局投資。根據富蘭克林投顧「2020年理財行為調查」發現，民眾普遍存有不知買賣時間點、沒時間研究、不知該如何挑選或不理解金融產品、害怕虧損等痛點，有超過7成遇市場下跌，而選擇觀望甚至退場，因此常錯失退休長期投資低點進場的好時機。但若透過兼具自動化與效率化的智能投資平台，就可解決投資人所遇到的以上問題。

智能投資可協助投資人依據資產的波動性與相關性，透過人工智慧演算法判斷投資報酬與風險，產出最適合的權重配置建議方案。一來可針對投資人規畫退休目的與風險偏好，建構客製化多元資產組合；二來其再平衡機制可就市場特定條件的改變調整其投資組合，當演算法算出有更適合投資者的投資組合，就會通知投資者，並在投資者確認後進行資產配置自動化。

為迎接數位理財浪潮，台灣有不少業者也推出智能投資平台，例如：國泰世華的「國泰智能投資」、中國信託的「樂退GO」和「智動GO」、台新的「Richart」、瑞銀的「UBS Advice」、富邦的「奈米投」、元大投信的「ETF-AI智能投資平台」以及富蘭克林的理財機器人等，除可依投資人需求，透過AI模型篩選並推薦標的，更有公司已內建「自動再平衡」功能。

例如富邦「奈米投」可將ETF從1股切分為萬分之一股，進行精準帳戶分配，無論資金大小都能參與投資並分散投資風險；中信「智動GO」研發規畫退休平台，民眾可以簡單試算個人退休缺口，並獲得適合自己的投資方案；最近遠傳也攜手遠東商銀Bankee社群銀行與台新銀行Richart，推出串接銀行帳戶的存錢計畫App《friDay 57》，提供存錢、快繳費、學理財、賺紅利等多項功能。

在智能投資平台的簡單易用、低投資門檻與低管理費率，以及退休理財需求試算、投資風險分析、節稅與自動再平衡等多元特點中，「自動再平衡」的服務，可以協助投資人適時調整資產配置與定期扣款金額，不但能在市場低點進場加碼投資，提升長期投資績效，也能進一步達到穩健保本的目的。

而未來若再強化「自動再平衡」與「人機協作」等更多將信託、保險一次購足的加值服務，便能協助民眾更輕鬆且有效地透過網路或數位通路，進行退休投資，實現樂活退休的目標。(本文作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長)