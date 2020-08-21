快訊

台股開盤上漲99點 台積電開漲6.5元

陸高薪轉一手挖台灣半導體腦力「連人都不用去大陸」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

顏炳立：利息不升 房市不崩

聯合新聞網 / Smart智富月刊
戴德梁行總經理顏炳立。記者游智文／攝影 (聯合報資料照)
戴德梁行總經理顏炳立。記者游智文／攝影 (聯合報資料照)

【撰文：顏炳立】

今年上半年疫情重挫經濟，全球政府印鈔救經濟。結果大量資金卻跑去炒作房、股兩市，反而更拉大貧富差距。有能力的人用錢賺錢，沒能力的人只能存薪水等機會買房，只期待房價別暴漲，不期待獲利！

回顧2020年上半年房市表現，疫情對商用不動產衝擊最大，需求減而空置率增加，前景恐樂觀不起來。再看住宅市場，1～5月全國移轉買賣棟數每月平均2萬3,000棟，雖略有下跌，但預計下半年成交量會回復或增加，全年預估30萬棟的量仍有機會達標。而土地則是逆疫暴夯的產品，今年累計交易金額高達1,600億元，占我年初預測全年交易金額2,500億元的6成以上。其中，商用占50%、住宅用占30%，工業用則只占12%。由於土地市場多為剛性自用需求，故未出現追價搶購的表現。

由於房市在健康盤整中，且低利率仍會持續，此「利息不升，房市不崩」的市況，對在乎買價合不合理的剛性自用族群，是購屋的好時機，建議可多看屋比較。而對投資或賣方而言，產品「地段、環境、可及性」佳，應可逐漸看到買氣。預售市場也是產品對、地段對、價格合理，就會吸引買盤。只是來量會減、成交較慢，投資仍要戒急用忍。

然而，在下半年恐仍見不到春天的產品如飯店、店面、商場，縱然租金降，價格沒降便不易售出。為何有買盤卻還是沒有成交？因為賣方開到市場高價，即使有降卻只降個10%；而買方的開價要打6、7折，兩方完全沒交集。所以商用市場仍以自用為主，少部分投資看穩定的收益，而此收益必須要大於銀行借款利率1.5倍，才會有避險買盤出現。

對於2020年下半年市場的期待，應是持穩健康、溫和有量，不寄望大漲，只寄望想買房的可順利買到。預估房地產的避風港應該在2、3年後才會出現，在股市中大賺的才會轉出到房地產，房地產才有明天。當然，也要看政府的稅制能否改掉限制投資人的制度，「稅制不改，投資不入」，這是不變的法則。下半年市場，希望仍如我年初所預測：春暖花開、春花望露。期待明天會更好！(本文作者香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理)

相關新聞

顏炳立：利息不升 房市不崩

今年上半年疫情重挫經濟，全球政府印鈔救經濟。結果大量資金卻跑去炒作房、股兩市，反而更拉大貧富差距。有能力的人用錢賺錢，沒能力的人只能存薪水等機會買房，只期待房價別暴漲，不期待獲利！

用多元保單超前部署退休規畫

根據內政部公布最新數據顯示，台灣年老化指數（編按：指65歲以上老年人口數與0歲～14歲幼年人口數之比）自2017年2月起突破100，持續成長至今，2019年老化指數已來到119.82，創下歷年新高；且根據該報告指出，除了新竹市、新竹縣、桃園市與台中市等4地老化指數小於100以外，其餘縣市均超過100。

持續看好新興市場的8大理由

後新冠肺炎疫情的全球經濟復甦情況仍難預測，因為復甦情況主要是取決於疫情變化、防疫與療法的研發進展而定，而這種情況很可能延續到明年。不過，我們還是從8個面向來檢視新興市場與中國基本面，並確認持續看好這些市場的理由：

逾6成民眾期待退休金能按月領回

在全球高齡化趨勢下，退休準備已成為極其重要的議題。上班族雖有政府與企業年金作為退休生活費來源，但新冠肺炎疫情重創經濟，未來退休規畫更為堪慮。

存股看長不看短 平均年賺12%

台股大盤指數經歷2020年3月股災暴跌近30%，有不少投資人不敵心理壓力，認賠殺出大部分股票。沒想到短短4個月的時間，台股不僅突破下跌前的位置，甚至一路創下近30年的歷史新高。

顏炳立：房市元氣逐漸恢復

淡淡的6月天，在疫情趨緩、全球政府大撒錢下，資金會湧向操作最短、獲利最快的管道，因而股市率先V型反轉復甦；但經濟面受疫情重傷後不易快速回復，房地產仍呈現淺碟型、緩跌結束後的盤整。

兒童保單條款又修正了！

今年5月，《保險法》107條又再度修正了！這個條文從民國18年的第1版到這次，總計修正達24次之多。未成年人到底可不可以當壽險或傷害險的被保險人？贊成與反對的兩方，在反覆修正的論戰中各有勝負，但至今彼此都無法完全說服對方，最後只好回到折衷妥協方案，問題是否能就此妥善解決，我看也未必。這本來是一個核保上複雜又涉及多元考量的專業問題，卻想用法律採一刀切的簡便方法去解決，當然問題吵不完。

把握經濟復甦初期的投資機會

因肺炎疫情大流行所引發的全球衰退可謂結束。儘管我們還不知道最終復甦的形態是如何，但如今已進入經濟復甦週期的初階段。

3原則挑對穩配息的債券ETF

近年台灣ETF市場前所未見的熱鬧，從股到債、從大盤到產業，台灣ETF產品皆齊備，新書《人人都能學會靠ETF領雙薪全圖解》將深度剖析市場中各ETF產品的特色與優勢，助你挑選最適合自己的ETF產品，更教你5大ETF投資策略，從收股利、賺價差到跟趨勢，只要學會運用，讓你不用靠兼差，也能輕鬆幫自己月月加薪！以下為本書精彩摘要：

理財規畫必備風險評估

意外，指的是意料之外的事。由於這樣的事情隨時都有可能會發生在你我身上， 因而在理財規畫的同時，要預作以下3大因應：

壽險4大新措施的因應之道

為因應全球新冠肺炎疫情與降息風潮，金管會表示，今年7月1日起實施壽險保單4大新措施，包括調降責任準備金利率、拉高死亡保障門檻、宣告利率平準機制，以及IFRS 17「合約服務利益」（CSM）不得為零。其中影響最直接的就是調降責任準備金利率，業者預估每降1碼，保費可能調漲10%～20%。

顏炳立：房市下半年的4大發展

新冠肺炎疫情在全球延燒4個多月後，終見趨緩，而各國為救經濟極力地撒錢、降利率，使資金潮再現，台灣也不例外。進入下半年，我觀察房市會有4大發展：

熱門新聞

「需求出來量就不會掉」 投資職人一路加碼特斯拉 拚上2億元身家

謝金河：台灣價值會彰顯在資產股上

追蹤金脈與人脈！康友黃文烈背後的神祕中資金主

全球掀「去中化」浪潮 金門博翻身！能不靠中國走出自己的路？

Q2獲利成長股誰還可以買？

人氣5類股 TOP攻略

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。