顏炳立：利息不升 房市不崩

【撰文：顏炳立】

今年上半年疫情重挫經濟，全球政府印鈔救經濟。結果大量資金卻跑去炒作房、股兩市，反而更拉大貧富差距。有能力的人用錢賺錢，沒能力的人只能存薪水等機會買房，只期待房價別暴漲，不期待獲利！

回顧2020年上半年房市表現，疫情對商用不動產衝擊最大，需求減而空置率增加，前景恐樂觀不起來。再看住宅市場，1～5月全國移轉買賣棟數每月平均2萬3,000棟，雖略有下跌，但預計下半年成交量會回復或增加，全年預估30萬棟的量仍有機會達標。而土地則是逆疫暴夯的產品，今年累計交易金額高達1,600億元，占我年初預測全年交易金額2,500億元的6成以上。其中，商用占50%、住宅用占30%，工業用則只占12%。由於土地市場多為剛性自用需求，故未出現追價搶購的表現。

由於房市在健康盤整中，且低利率仍會持續，此「利息不升，房市不崩」的市況，對在乎買價合不合理的剛性自用族群，是購屋的好時機，建議可多看屋比較。而對投資或賣方而言，產品「地段、環境、可及性」佳，應可逐漸看到買氣。預售市場也是產品對、地段對、價格合理，就會吸引買盤。只是來量會減、成交較慢，投資仍要戒急用忍。

然而，在下半年恐仍見不到春天的產品如飯店、店面、商場，縱然租金降，價格沒降便不易售出。為何有買盤卻還是沒有成交？因為賣方開到市場高價，即使有降卻只降個10%；而買方的開價要打6、7折，兩方完全沒交集。所以商用市場仍以自用為主，少部分投資看穩定的收益，而此收益必須要大於銀行借款利率1.5倍，才會有避險買盤出現。

對於2020年下半年市場的期待，應是持穩健康、溫和有量，不寄望大漲，只寄望想買房的可順利買到。預估房地產的避風港應該在2、3年後才會出現，在股市中大賺的才會轉出到房地產，房地產才有明天。當然，也要看政府的稅制能否改掉限制投資人的制度，「稅制不改，投資不入」，這是不變的法則。下半年市場，希望仍如我年初所預測：春暖花開、春花望露。期待明天會更好！(本文作者香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理)