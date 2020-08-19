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用多元保單超前部署退休規畫

聯合新聞網 / Smart智富月刊
圖／聯合報系資料照片
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【採訪、整理：林竹】

根據內政部公布最新數據顯示，台灣年老化指數（編按：指65歲以上老年人口數與0歲～14歲幼年人口數之比）自2017年2月起突破100，持續成長至今，2019年老化指數已來到119.82，創下歷年新高；且根據該報告指出，除了新竹市、新竹縣、桃園市與台中市等4地老化指數小於100以外，其餘縣市均超過100。

老化指數破百，代表台灣65歲以上老年人口已高於0歲～14歲的幼年人口，且大部分都市人口逐漸老化。台灣人壽資深副總經理葉栢宏接受《Smart智富》月刊專訪時建議，趁年輕超前部署好3大退休規畫，才能安享老後生活：

《Smart智富》月刊記者問（以下簡稱「問」）：在高齡、少子化之下，台灣社會面臨哪些挑戰？

台灣人壽資深副總經理葉栢宏答（以下簡稱「答」）：高齡社會將帶來3大挑戰，第1個挑戰是「沒錢花」，據勞動部最新精算報告指出，勞保基金2026年就要破產，年金改革已是燃眉之急。

此外，近6個月勞保年金平均月領金額約1萬7,329元，若年金改革決定降低給付，以年金給付打7折來說，勞保年金僅剩1萬2,130元，即便加上勞工退休金所得替代率也不夠；另外，低利率環境、投資黑天鵝事件頻傳，以及儲蓄險保費漲等因素，也限縮了民眾進行退休規畫的空間，導致退休金仍有缺口。

第2個挑戰是「常看病」，根據衛福部統計，2018年台灣民眾不健康生存年數為8.41年，也是史上新高，65歲以上老人常見慢性病盛行率也高達7成以上，「時常跑醫院」儼然已成為高齡生活的常態。

第3個挑戰則是「缺人顧」，台灣出生率低，扶養比勢必成長，年輕人力必須同時照顧家中年幼及年長者，長照資源與照顧人力不足是家庭的現況，更是社會應重視的隱憂。

問：面對這些挑戰，台灣民眾該如何做好退休準備？

答：高齡帶來的影響層面遍及家庭中每一人，因此我認為不分年齡層，都要預先做好退休規畫，而且準備的層面不只是經濟，更應包含醫療、長照等面向才完整。保險是台灣民眾熟悉的理財工具之一，也可依據自身需求，用多元的保單來配置。

舉例來說，想過樂活的退休人生，就要有穩定的退休金與現金流，過去民眾偏好用儲蓄險保單來準備，現在則建議可透過投資型年金來規畫，它的好處是能定期繳保費，減輕準備的壓力，讓民眾繳得起；而且連結的投資標的愈來愈多元，除了傳統的基金、ETF，現在還延伸出專家代操的類全委或附有保證機制的保證型；等保戶年老時，還能將帳戶價值年金化，按時提領成為退休後穩定的現金流，很適合用來準備退休金。

至於醫療部分，台灣民眾大多已投保住院醫療或癌症等基本醫療保障，但醫療保障的需求仍高。接下來，保險公司除了繼續推動這些原有的險種，也會推動像是外溢保單，或是針對「三高族群」需求的弱體保單，透過分眾化保單設計，滿足不同民眾的需求。

在長照部分，因台灣很重視長照議題，長照商品的發展較歐美市場來得更活潑多元，除了大家較熟悉的長照險與失能扶助險，也有針對特定疾病理賠的類長照保單，強化不同的高齡長照保障。

在退休規畫的商品設計上，我認為未來保險公司將會朝向分眾市場發展，針對不同需求提供不同類型的商品。

問：目前保險業者除了保單，還會在服務或其他面向，讓民眾退休規畫更完整嗎？

答：會的，目前著重於「預先健康管理、數位理賠服務」2大方向，前者主要鼓勵民眾做好健康管理，例如剛才提到的外溢保單，就是希望保戶常運動、作息正常，做好健康管理，或是與運動中心合作提供優惠鼓勵保戶維持健康，希望將事後保險給付轉變為事前健康。

再者是透過科技，減少理賠的不便，像是台灣人壽就與高雄榮民總醫院建立「理賠服務區塊鏈平台」，透過資料的串接，保戶線上就能完成理賠申請，對行動不變的年長者來說，能降低申請理賠勤跑醫院的奔波辛苦。

每個人的退休規畫需要量身訂做，因此保險公司會針對不同財力與需求的民眾，提供不同的保單服務，期許未來善盡企業公民的責任，讓民眾能安心退休，也解決高齡少子化對台灣社會帶來的巨大衝擊。

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