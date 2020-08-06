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存股看長不看短 平均年賺12%

聯合新聞網 / Smart智富月刊
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

【整理：黃嫈琪】

台股大盤指數經歷2020年3月股災暴跌近30%，有不少投資人不敵心理壓力，認賠殺出大部分股票。沒想到短短4個月的時間，台股不僅突破下跌前的位置，甚至一路創下近30年的歷史新高。

已經告別流浪教師生涯、靠存股提前退休的暢銷書作家周文偉，在最新著作《華倫老師存股系列 養對股票存千萬》當中，分享了台股受新冠肺炎疫情暴跌期間，他遭遇到剛買進一檔新持有的股票就面臨套牢，但是仍然持續逢低加碼、戰勝股災的過程。

存股10多年的周文偉，在股市高漲後，對許多剛入門的存股族的「為什麼不在高點賣股票？」「股票漲很多了還能買嗎？」等疑慮，他重申，身為價值投資人，可以想像買進好股票就像是在花錢請好企業幫你工作；而用更高的股價買進已經上漲的股票，就像是用更高的薪水去聘請能夠為你賺更多錢的企業。只要你付出的價格合理，又怎能算是吃虧呢？

他以用統一超（2912）為例說明，2005年統一超的年度營收約新台幣1,199億元，年度獲利約36億元，EPS（每股盈餘）為3.99元；2019年，統一超的年度營收約2,560億元，年度獲利約105億元，EPS為10.14元。15年來，統一超的營收與獲利規模都大幅增長，我們又怎麼可能期待，用以前的股價去買獲利已大幅躍進的公司呢？

所以，一家優秀的企業，只要能夠維持其競爭力，就會持續賺錢、持續成長。只要能清楚看到公司的未來前景，5年、10年也好，那麼短中期的股價波動就不用感到害怕。若因為短暫的利空造成股價大跌，就是長期存股者進場的大好機會。要用宏觀的眼光去看待投資，不要短視近利。

周文偉接著舉日友為例，在2016年從前波高點161.5元（2016年6月4日最高價），不到半年就跌到102.5元（2016年11月2日最低價）。當時就有某分析師評論，日友在中國的子公司北京潤泰（北京潤泰環保科技公司），垃圾少收了幾公噸，並且將此視為日友的利空，短視的投資者也可能會因此急忙出脫股票。

但是，若懂得用宏觀的角度去看，就會了解到，當時中國分公司貢獻給日友的獲利，比重本來就很低，少收了一點垃圾根本微不足道；而且這根本是偶發事件，不是常態。當時我在122元、112元、104.5元分別各加碼了1張，爾後股價足足漲了1年。

後來日友的股價也曾數次出現大波動，「不過短期的股價下跌不是我賣股票的理由，我只在乎基本面。我持續關注日友未來的動向，也清楚這家公司未來的價值，這也是為什麼每當日友大跌時，就成為我逢低加碼的時刻。」

敢在日友大跌時繼續買進，就是因為我能看懂它的產業，知道它未來可以賺多少錢。不用艱深的知識，只需要持續追蹤公司資訊就可以了。

剛開始存股的人，看到股價下跌會害怕是很正常的；當你害怕的時候，試著以「長期」為考量，不要理會雜音。存股是利用「時間」和「資金」創造「複利」，思維要以「數年」為單位，沒必要擔心下星期、下個月、下一季的事情。在多數的時間裡，最好「什麼事情也別做」。

再以統一超為例子，2005年～2019年每年的股價有高有低，甚至還有呈現負報酬的年度。短期投資者看到股價漲跌起伏不定，就會隨意出脫持股，還不一定有賺到錢。但而長期投資者則會著重於統一超的前景，並確認財報上的獲利數字有穩定成長，才敢安心抱股。假設從2005年底持有統一超股票不賣，算進配股配息，累積報酬率高達785%，年化報酬率是15.6%。

周文偉能在50歲前就累積到市值超過4,800萬元的股票，主要是他學會使用長期思維來投資的結果。投資「看長不看短」的他表示，雖然他也喜歡成長股，但他一直持有部分成長性普通但穩健經營的股票，也因此整體報酬率很難有1年50%、100%的成績。「我不貪心，只要整體報酬率能夠有平均每年12%就足夠了。」

現在周文偉已經完成剛開始存股時設定的目標，累積的資產和每年的被動收入都遠超過他的想像。「過去是流浪教師的我都能做到了，薪水跟我差不多、甚至收入比我更高的上班族，也一定能夠做得到。」

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