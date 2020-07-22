顏炳立：房市元氣逐漸恢復

【撰文：顏炳立】

淡淡的6月天，在疫情趨緩、全球政府大撒錢下，資金會湧向操作最短、獲利最快的管道，因而股市率先V型反轉復甦；但經濟面受疫情重傷後不易快速回復，房地產仍呈現淺碟型、緩跌結束後的盤整。

不過，儘管整體房市的成交量因為反映2～3個月疫情衝擊，萎縮了2成，但看起來政府正鼓勵資金離開銀行定存，投入救經濟的投資市場，股市反彈一陣子之後，就看獲利能否轉入房市。以目前貨幣的購買力一直在下降、疫情對下半年的房市影響有限，房市元氣已經在恢復中，氣氛可望轉趨樂觀。

首先是預售市場，房價正重新慢慢爬起來。尤其產品本身的地段、環境、可及性佳，以及符合相對的合理房價等條件者，也不斷在市場上成交。而土地市場則依然熱，帶看的數量不斷在增溫，是個好現象。由於地價追漲的力道與氣勢並沒有想像中強烈，顯然是很健康的成交盤！

在政府大撒錢後，股市先熱，之後會輪到房市，預估買房的人會變多。但房價要再往上漲，主要看有能力的中產階級，在擔心資金的定存利息過低下轉入房市，製造假性需求或換屋需求，才有辦法帶動房市在緩跌4年、盤整4年後，進入淬煉的盤整期，以撐住30幾萬棟築底的買盤量。但我要提醒的是，雖利率及持有成本低，但稅制不改，投資恐無法入市！

目前市場普遍出現開價合理就會成交，證明了價過高仍會掛在那、找不到買家。各類產品如我在今年2月份所預測的，店面、辦公室，舉凡收益型的不動產，因為租金下跌，所以不容易得到投資人的青睞。只要「價」跟「值」持續不對等，此類的商用不動產就會高掛市場，得不到投資人期待的買盤，仍會無量，掛市！

極度寬鬆的貨幣環境，是有利於延續買氣，加上槓桿行情，有可能使得房市在下半年增量。房價持穩情況下，也會讓房市更健康，產業更活絡，期待更樂觀！(本文作者為香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理)