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兒童保單條款又修正了！

聯合新聞網 / Smart智富月刊
保險法本周修正上路後，兒童保單費率可能會有一波調整。 圖／聯合報系資料照片
保險法本周修正上路後，兒童保單費率可能會有一波調整。 圖／聯合報系資料照片

【撰文：彭金隆】

今年5月，《保險法》107條又再度修正了！這個條文從民國18年的第1版到這次，總計修正達24次之多。未成年人到底可不可以當壽險或傷害險的被保險人？贊成與反對的兩方，在反覆修正的論戰中各有勝負，但至今彼此都無法完全說服對方，最後只好回到折衷妥協方案，問題是否能就此妥善解決，我看也未必。這本來是一個核保上複雜又涉及多元考量的專業問題，卻想用法律採一刀切的簡便方法去解決，當然問題吵不完。

回顧修法過程，在民國18年版訂定之初，是全面禁止12歲以下未成年人投保，其後修正禁止投保年齡；民國86年，刪除此條文，全面開放投保兒童保單；民國90年，復又立法限制14歲以下不能有死亡給付，但可有喪葬費用；民國99年再修法，取消喪葬費用保險金，提高投保年齡為15歲，但15歲以下可先投保，只是保障須至年滿15歲後才生效。之後因維冠大樓倒塌、普悠瑪車禍等重大事故致兒童死亡卻領不到保險金，故今年5月又回歸民國90年喪葬費用保險金的精神，只是限制死亡保險金額度在61萬元左右。

《保險法》常因新聞報導的個案事件反射式修法，規定改來改去，金管會、保險公司與保戶為了調整保單，歷年不知道耗費多少成本，問題真的解決了嗎？而對比這次的修改，保費幾百元的學保多年來卻一直保有100萬元的死亡保額，又如何解釋？壽險死亡給付原因包括疾病與意外，而道德風險極低的疾病死亡若加以限制是否合理？加上本條僅適用在壽險與傷害險，形成買健康險可申請因疾病死亡（如癌症）理賠，但買壽險卻限制理賠的怪現象！

法律喜歡用明確的數字或切點去定義與解決問題，卻經常不符合真實狀況，例如每個人在法律規定成年的20歲那天，真的就突然成熟了嗎？滿15歲，就完全沒有《保險法》所認為被謀害的疑慮了嗎？雖然法律上的界定是清楚的，實際上卻並非如此。就專業核保的角度來看，該不該承保，年齡絕非關鍵，如何專業判斷道德風險的高低才是核心。若總想用年齡解決問題，只能說即便出現第11次修法也不令人意外。(本文作者為政治大學風險管理與保險學系專任教授兼系主任)

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