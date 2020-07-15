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把握經濟復甦初期的投資機會

聯合新聞網 / Smart智富月刊
(聯合報資料照) 美聯社
(聯合報資料照) 美聯社

【撰文：布朗（Evan Brown）】

因肺炎疫情大流行所引發的全球衰退可謂結束。儘管我們還不知道最終復甦的形態是如何，但如今已進入經濟復甦週期的初階段。

在復甦週期的初升段其實充滿機會，投資人可以維持高度的靈活性，以便在出現合理的投資機會時即時掌握。但在不確定的宏觀經濟背景下，對於評價面相對偏高的風險性資產，投資人應持相對保守的策略以因應。

在整個週期發展的歷程中，不會是一路順遂，自然也會出現波折。引發市場波動的可能催化劑包括：經濟復甦停止、第2波疫情爆發、中美緊張局勢升溫，以及美國大選接近而導致政策變化等政治風險。

面對未來，我們預期下列3大主題，將影響下半年全球金融市場的格局，但也因此提供投資機會：

1.全球經濟走出嚴重的衰退期，進入不確定的復甦期：由於對經濟前景的不確定性，可能會導致民眾降低消費、企業減少支出，及經濟全面恢復正常增長的漫長歷程。在經濟復甦的初期雖是強勁的V型復甦，但我們認為，這些初期的V型復甦是短暫的，想恢復到危機前的生產水準，會是一條較漫長的路，而非一蹴可幾的。關鍵在於，若政府能為重新開放的經濟體，持續提供支撐的財政政策和貨幣政策，則企業可能可以慢慢地恢復正常的營運；反之，企業營運可能面臨難以為繼的情況。

經濟如何能快速收復失地，很大程度取決於疫苗的開發。若能順利研發出疫苗或找出有效的醫療手段，經濟活動就有機會恢復到肺炎疫情爆發前的增長模式；相反地，若無法成功研發疫苗，則經濟活動恢復速度將趨緩。

在我們基本的假設情境中，預期到2023年，美國實質GDP有機會回到2019年底的水準。較為悲觀的預期，則是要到2025年，企業才能恢復到疫情前的生產水準。

2.中國增長趨於穩定：最早出現疫情流行的國家或區域，在採取有效的防疫措施、達到控制疫情之後，其經濟活動也率先出現復甦的情況，相對應地支撐該國的資產價值。

在此前提下，我們認為中國和韓國是新興市場中表現相對較優異的國家，連帶讓該國的股票市場處在較有利的地位。其中，中國經濟是利用國內消費者的內需消費所撐起來的。

中國政府有效地實現穩定而非超速經濟成長，這可望為其他新興市場國家帶來一些外溢的刺激效應。加上相對於其他新興市場國家，中國政府還擁有更多的財政和貨幣政策的靈活性，包括能夠更方便地調配資源以提高產量，這對刺激中國經濟具有極大的助益。

3.通膨目前保持低檔，未來不確定：各國央行和政府為應對這場危機而提供罕見的刺激政策，但這些刺激政策規模若是超出經濟所需，那麼隨著經濟擴張，物價可能會有上漲的壓力。只是，長期以來物價持續低迷的情況，可能會使得貨幣政策制定者持續擁抱通膨增溫，而非試圖抑制通膨。

另外，隨著去全球化的情況持續，以及隨之而來的供應鏈重組，也可能使得通膨壓力升溫；不過，這一切仍有待後續觀察。

我們認為，在新冠肺炎疫情流行所引發的全球衰退結束、進入經濟復甦週期初升段下，有許多具吸引力的機會。而檢視投資價值的重點，則是評價面是否具備優勢，這點需搭配基本面來評估，方可確保進行資產配置時能更具合理性。

在有效的新冠肺炎疫苗成功研發，或是被印證為有效治療的方法前，全球經濟復甦的不確定性仍然很高，但不表示全無機會。在經濟復甦的初期，投資人不妨以審慎理性但開放的心態來看待市場，方有機會掌握潛在的上漲契機。(本文作者為瑞銀資產管理資產配置全球主管)

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