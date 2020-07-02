3原則挑對穩配息的債券ETF

【整理：鄭杰】

近年台灣ETF市場前所未見的熱鬧，從股到債、從大盤到產業，台灣ETF產品皆齊備，新書《人人都能學會靠ETF領雙薪全圖解》將深度剖析市場中各ETF產品的特色與優勢，助你挑選最適合自己的ETF產品，更教你5大ETF投資策略，從收股利、賺價差到跟趨勢，只要學會運用，讓你不用靠兼差，也能輕鬆幫自己月月加薪！以下為本書精彩摘要：

台灣人一向愛存錢，但近年來深為全球低利環境所苦。2020年以來，全球遭遇新冠肺炎疫情衝擊，更讓全球央行為了刺激經濟加大寬鬆力道，使得利率沒有最低，只有更低。台灣5大銀行的3年期平均存款利率僅剩下0.79%，也就是在銀行存10萬元，每年只能拿回790元，利息少得可憐！

在這個超低利率時代，存錢不如存債。與其繼續將錢放在銀行，領著微薄的利息，倒不如改存債券ETF，幫自己打造月月領息、現金不斷流的投資組合，每年多領4倍利息！

但是，存債跟存錢可以相提並論嗎？精算達人、筆名怪老子的理財專家蕭世斌指出，其實存錢跟存債背後的道理是一致的，只要了解需求、選好標的，債券型ETF是作為替代定存的理想投資標的。

若想要利用債券ETF打造月月領息的組合，進場前到底該做好什麼準備？債券ETF這麼多檔又要怎麼挑呢？在《Smart智富》出版的新書《人人都能學會靠ETF領雙薪全圖解》中，不但完整分析市場中各ETF產品的特色與優勢，更教你透過5大ETF投資策略，讓你從收股利、賺價差到跟趨勢，只要學會運用，不用靠兼差，也能輕鬆幫自己月月加薪！

其中，對於投資人要如何挑選適合自己配置的債券ETF，《人人都能學會靠ETF領雙薪全圖解》建議以下3大原則：

原則1》在風險與收益之間取得平衡

想投資債券收息，當然很多人第一個想到，或者說最在乎的選債條件會是「配息率」。畢竟配息率愈高，可領的配息就愈多，因此債券ETF配息率愈高往往愈吸引投資人。

但是千萬不要忘記「高報酬高風險」這句話，高配息率背後往往代表的是高波動風險和高違約風險。當債券ETF的整體平均信評愈低時，配息率就愈高，畢竟這代表其持有的債券違約可能性愈高，所以必須要給出更多的利息來吸引投資人。

除此之外，債券ETF平均到期日的長短也牽動著配息率的高低。當債券ETF平均到期日愈短，代表其所持有的債券都即將到期，違約可能性降低，因此平均配息率自然也會比較低。而若是債券ETF持有的都是20年後才會到期的債券，為了抵禦持有期間可能會遭遇的風險，則配息率自然會較高。

想要持有債券長期領息，一定要考慮違約可能性，以及投資人對於價格波動風險的承受度。若是整體資產波動太過劇烈，將相當挑戰投資人持有的信心，也不適合本來穩穩領息的投資目的。因此組合債券ETF時最好是在風險與收益之間平衡，勿一味追求高配息率。

原則2》規模200億元以上，持有成本較低

為吸引投資人，國內發行的債券ETF，管理費率和保管費率設有多個級距，而多數債券ETF規模只要在200億元以上，其管理費和保管費就進入最低級距，或是次低級距。因此當債券ETF規模愈大時，投資人在成本上將更占優勢。

再者，基金規模大的好處，也可以避免清算的風險。想投資債券ETF領息，自然是想要長期持有，但如果債券規模太小，萬一碰上有壽險法人大筆贖回，很有可能就遭清算。一旦債券ETF遭清算，雖然還是會依照淨值退還給投資人應有的投資價值，投資不至於全數化為烏有，但是資金等於又要重新尋找投資標的，平白增添投資困擾。

原則3》從交易量、買賣價差，觀察流動性

除了規模之外，在比較同類型債券ETF時，還可以進階比較交易量及買賣價差來觀察債券ETF的流動性，避免想買買不到、想賣賣不掉，也可減少折溢價過大的情況。一般來說，交易量、張數愈大愈好，而買賣價差則可以看每日交易時的最佳5檔價位，掛價是否連續。

了解投資債券ETF領息該有的觀念，以及如何挑選債券ETF後，接下來再參考書中建議的各類型債券ETF配置比重、各債券ETF除息月曆，就能組出一個兼顧收益與風險且可月月領息的債券投資ETF組合。