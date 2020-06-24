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壽險4大新措施的因應之道

聯合新聞網 / Smart智富月刊
圖／壽險業提供
圖／壽險業提供

【撰文：王儷玲】

為因應全球新冠肺炎疫情與降息風潮，金管會表示，今年7月1日起實施壽險保單4大新措施，包括調降責任準備金利率、拉高死亡保障門檻、宣告利率平準機制，以及IFRS 17「合約服務利益」（CSM）不得為零。其中影響最直接的就是調降責任準備金利率，業者預估每降1碼，保費可能調漲10%～20%。

面對新措施上路，許多保險公司已規畫未來保險商品須重新設計，尤其儲蓄險將逐漸停賣，壽險市場將出現3大重要變化，包括保費調漲、保單全面改版，以及附保證給付的投資型保單將成下半年主流商品。國內業者表示，今年首季投資型保單新契約保費197億元中，附保證型商品就超過50億元，占率首次突破25%。

然而近期利率持續走低，美國聯準會兩度調降基準利率6 碼，目前基準利率已降至0%～0.25%，而台灣央行也在今年3月降息，目前央行最新發行2年期定期存單利率僅有0.347%，比1年期利率0.352%還要低，出現「利率倒掛」現象，可見在零利率時代，將錢放存款領息將更難達到退休後生活所需的基本水準。

但今年的疫情又使投資市場變化劇烈，許多投資人近期在股市及基金市場中，1個月內恐跌20%以上，嚴重侵蝕投資本金，若民眾不懂及時進行風險控管或汰弱留強，退休後的老本可能會提前被賠光。在這種狀況下，具有風險控管與保證機制的附保證投資型保單（GMxB）就成為民眾，尤其是對老年退休生活沒有安全感的人很好的選擇。

附保證投資型保單可分為：保證最低身故給付（GMDB）、保證最低提領給付（GMWB）、保證最低累積給付（GMAB）、保證退休後每月最低固定收入（GMIB），以及保證終身提領（GLWB） 等5種商品。目前台灣市售的附保證投資型保單大多連結多個自選基金，或是類全委的帳戶，國內已有5家壽險公司推出，包括國泰人壽、台灣人壽、富邦人壽、安聯人壽與三商美邦人壽等。

附保證投資型保單在景氣好時能享受投資市場帶來的高報酬率，景氣不好時更有保險公司提供最低給付保護傘，是台灣現階段非常需要的退休理財商品。

2020年受到新冠病毒影響， 再加上市場利率走低，是投資市場劇烈波動的一年，也是退休理財長期投資低點布局的好時機，民眾可以多多利用此商品，以躉繳或定期定額繳保費的方式進行退休理財，應該會比去買類定存保單更好。(本文作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長)

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