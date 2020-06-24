理財規畫必備風險評估

【撰文：蔣竣植】

意外，指的是意料之外的事。由於這樣的事情隨時都有可能會發生在你我身上， 因而在理財規畫的同時，要預作以下3大因應：

1.人身的避險工具——醫療保險：人，是所有經濟行為的關鍵本體，若「人」出了問題（發生意外或是疾病），除了可能導致個人經濟的停擺或損失，例如工作收入中斷、負擔龐大的醫療費用等，甚至會連帶影響到周遭的人，造成生活及工作上的變化。你可能會問：「會那麼倒楣嗎？」當然希望是不會，但「醫療保險」之所以存在，不就是為了「以防萬一」嗎？

說穿了，醫療保險其實就是個人和保險公司的「賭局」，萬一不小心啟動理賠，可由保險公司支付相關醫療費用；若否，則保費歸保險公司所運用（支付給有理賠需求的保戶）。除非銀行有一筆足夠的現金存款，且能夠專款專用，以備未來隨時可能出現的醫療費用需求，否則的話，透過醫療保險降低人身風險所帶來的費用是有必要的。

2.理財的避險工具——家庭財報：若生活脫離不了錢的使用，你為何不願正視並勇敢面對它？正視，是把錢的運用當一回事。透過家庭財報的定期檢視，可清楚了解錢的流向（收入支出表），也可知悉錢的存量（資產負債表）。

透過個人和家庭的財務報表，有很大的機會能夠抓出財務上的漏洞，所謂「魔鬼藏在細節裡」，一筆收入的進來，對於各個支出項目而言，有著互相排擠的效應，若無法妥善分配、取得平衡，很容易就入不敷出。勿以惡小而為之，初期若不重視財務問題，隨著時間的推移及累積，財務黑洞只會愈來愈大，甚至到難以收拾的地步。

3.投資的避險工具——投資策略：投資，從來就不存在「保本」2字，否則就稱不上是投資。既然如此，上上下下的震盪波動本屬「自然現象」，遺憾的是過去10年可謂是「長期多頭」的走勢，讓大家早已習慣了獲利，卻忘了投資也有可能虧損。藉著本次疫情所造成的市場回檔修正，我們該好好檢視過去的投資行為，相信有許多值得調整之處，例如：在風險考量之下，投資頻率是否從單筆買進改成定期定額進場？在風險考量之下，投資的目標設定是否由短期目標改為中長期的目標？在風險考量之下，投資是否該更嚴格遵守停利、停損等策略？

風險，其實一直都存在著。唯有將風險因素置入理財的規畫之中，在面對未來的大風大浪時，我們才能勇敢迎戰！(本文作者為國際認證理財規劃顧問（CFP®）)