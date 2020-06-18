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利率調降為何會讓保費變貴？

聯合新聞網 / Smart智富月刊
圖／全球人壽提供
圖／全球人壽提供

【撰文：彭金隆】

金管會在2019年11月宣布調降2020年「壽險業新契約責任準備金利率」，今年5月宣布7月還要再降。對保戶而言，一年連兩降責任準備金利率，代表購買相同保障或給付保費支出要增加，投資保單的隱含報酬率卻要縮水。

很多人知道只要金管會調降責任準備金利率，保費就會漲價，但不一定知道為什麼，以下就簡要解析一下。首先， 利率調降為何責任準備金會增加？「責任準備金」雖然有個「金」字，但不要誤會是一筆錢或資產，它是壽險公司最大的負債科目。保單賣出後，保險公司未來可以收到各期保費（現金流入），以及未來要付出去的各項給付（現金流出），一般來說都是保費收在前期而給付在後期。

保險公司必須計算保單應該提多少負債（也就是責任準備金），精算概念上是把未來一筆筆現金流出（給付）金額，用一個利率（就是前面提到的責任準備金利率）折現後算出現在的價值，再減掉未來各期的現金流入（保費）金額的折現價值，二者的差額就是責任準備金負債。如果調降這個折現利率，代表不論未來現金流出或流入的折現值都會變大，二者相減的餘額也會變大，就是責任準備金負債會增加。

為何責任準備金增加，保費就會增加？責任準備金負債增加時，會計上必須計入一個對應的費用科目，費用科目增加代表當年度的獲利就會下降，獲利下降相對會讓公司的淨值下降，淨值下降又會影響到公司的資本適足率。保險公司為了避免這樣的狀況，最簡單的方法就是直接提高保費，去彌補這一塊準備金費用增加的缺口，做法就是把計算保費的預定利率，跟責任準備金利率同步調降即可。

整個調整邏輯就是，當市場的利率降低，代表資金的投資報酬率也下降，保險公司在計算保費的預定利率也應該調降讓保費合理提高，但保險公司常因市場競爭並不一定會同步調降，導致利差損的機率提高，此時金管會就會從負債面出手調控風險，降低準備金利率使保險業提高負債金額，進而給保險公司財務壓力，導引調降預定利率，達到控制風險的目的。當然就苦了想賺取微薄報酬的消費者。(本文作者為政治大學風險管理與保險學系專任教授兼系主任)

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