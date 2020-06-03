快訊

10萬元勞工紓困貸款額滿！即起不受理申請​

日職／巨人正式宣布 坂本勇人、大城卓三確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

依預期年報酬率決定是否換股

聯合新聞網 / Smart智富月刊
股神巴菲特。路透 (聯合報資料照)
股神巴菲特。路透 (聯合報資料照)

【整理：編輯部】

許多人都想學會股神巴菲特（Warren Buffett）的價值投資法，而此方法的關鍵，就在財報3表。

然而，許多投資人聽到「財報」就避之唯恐不及，有鑑於此，史迪格．博德森（Stig Brodersen）與普雷斯頓．皮許（Preston Pysh）共同撰寫了《巴菲特財報學：用價值投資4大原則選出好股票》，深入淺出地講解會計觀念，並以生活化的例子作為輔助，即使是從未接觸過會計學與財報的人也能夠立刻上手，更因此在亞馬遜網站上，贏得讀者給予4.7星（滿分為5星）的高評價。

不過，在選出好股票並在對的時點買進後，該何時出場？史迪格．博德森（Stig Brodersen）與普雷斯頓．皮許（Preston Pysh）指出，除非你急需用錢，否則在衝動決定轉換資產之前，肯定會好好考量資本利得與銀行手續費的影響。從基本面的角度來審視你的決定，你應該回歸巴菲特的4個投資原則：

◎公司是否仍由警覺的領導人管理？

◎公司的商品或服務是否仍有長期前景？

◎公司的盈餘和債務管理是否仍穩定且可預測？

◎根據預期的現金流，在目前的交易價格下，你期望得到多少報酬？

如果違反其中1個原則，考量持有股票的機會成本之後，決定購買新資產可能是個聰明的選擇。不過，回到巴菲特最後的投資原則：以優惠的價格買進。或許你會猜想，如果能夠把錢投資於另一檔更加有利可圖的標的，自己應該要賣出股票。就是這麼簡單！假如你喜歡的那檔股票1年預期可以上漲8%真的很棒，但若能找到另一檔報酬率有9%的股票，為什麼不選擇更好的呢？

儘管這個轉換資產的決定看似很直覺、很簡單，不過，在做出這個決定之前，你還必須考慮轉換資產的相關成本。在網站BuffettsBooks.com上，有一個賣出股票計算工具及其教學影片，可以幫助你完成對資本利得與成長預測的會計處理過程（網址為www.buffettsbooks.com/security-analysis/when-to-sellshares.html）。

要結合與使用這個賣出股票計算工具，你還需要利用內在價值計算工具來得到預測的報酬率。

為了有利於你做出決策，並妥善使用該計算工具， 以下提供可以幫助你思考其過程與方法的概要。

想要決定保留或賣出現有持股（股票A），抑或是投資另一檔股票（股票B），史迪格．博德森（Stig Brodersen）與普雷斯頓．皮許（Preston Pysh）建議，可遵循以下3個步驟：

步驟1》根據當前市價，計算股票A與股票B的預期年報酬率

你應該還記得，針對在既定市價前提下的預期報酬，內在價值計算工具已經做出調整。根據你使用的計算工具模型，你可以在BuffettsBooks.com內在價值計算工具上進行反覆試算，或是在現金流量折現法計算工具上輸入當前市價（最後輸入的變數）。

無論是運用哪一種方法，你都必須確保適當的折現率會使得內在價值等於當前市價。你必須分別評估現有股票與新股票，以這個例子來說，確定每檔股票的折現率之後，股票A的預期年報酬率是6%，股票B則是9%。

如果你難以確定股票的預期年報酬率，不妨參考一下提供賣出股票計算工具同一頁面上的影片。

步驟2》扣除股票A的資本利得稅

我們觀察到，若你賣出股票時有獲利，那就必須付出相當比率的資本利得稅。

讓我們很快地複習一下，短期資本利得是持有投資標的期間少於1年。

假設你持有股票A的時間低於1年，且年所得稅率級距落在10萬美元，那麼你的資本利得稅率為28%。

想像一下，你最初以60美元買進股票A，現在股價漲到100美元，在這個情況下，你要繳交每股11.2美元（＝40美元×28%）的稅，而你每股只剩下88.8美元（＝100美元－11.2美元）可以投資股票B。

記住一件事，資本利得稅課徵的是你的「獲利」（＝100美元－60美元），而非全部的金額。

步驟3》根據給定的期間，計算股票A與股票B的最高預期年報酬率

根據我們在網站BuffettsBooks.com賣出股票計算工具輸入的變數，值得注意的是，投資人在轉換資產後，回收損失的資本利得所需的時間（約15年）。

雖然投資人最終仍會因為轉換到較高報酬率的資產而賺到更多錢，但務必要考量資產隨時間經過而損失的恢復期——這是賣出股票計算工具的完整目的：計算要花多少時間，投資人才能追回摩擦成本（即稅負）所造成的本金損失。

當你改變計算工具中的變數時，你很快就會發現，資本利得以及成長率的輸入數值，對於回收稅負費用的時間有極大影響。

相關新聞

依預期年報酬率決定是否換股

許多人都想學會股神巴菲特（Warren Buffett）的價值投資法，而此方法的關鍵，就在財報3表。

屆退族應如何選擇理財工具？

新型冠狀病毒肺炎在全球大流行，嚴重衝擊各國經濟，更驗證在股市、基金市場中，投資報酬率在1個月內下跌40%～50%，絕對是可能發生的事情。

低利率時代如何規畫退休金？

去年8月以來，全球利率不斷走低，再加上新冠肺炎疫情，近3個月來因全球股災導致美國不斷降息，希望能釋放資金活絡商業。目前美國的基準利率為0.05%，幾乎趨近於零，若疫情與經濟持續低迷，美國零利率時代可能成真。

顏炳立：房屋市場持有者 重新洗牌

疫情蔓延，衝擊全球股市、債市、油價，使投資人短期失去信心，後續是否會衝擊房市與人們的購屋意願，值得再觀察。

房產登記給配偶 孩子須留意哪些事？

在台灣不動產實務上，有些人為了爭取首購優惠，或是伴侶間為了增加信任感，常常看到父母出錢，但將房產登記在子女名下；或是配偶出錢，將房產登記在另一半名下等情形。而無論是借名登記或是贈與，都有其所屬的權利義務。

跌愈多、買愈多？亂猜底 燙死你！

新冠肺炎疫情為全球投資人上了一堂風險課！尤其西德州原油5月期貨合約以-37.63美元結算，刷新金融史紀錄。提醒大家：實體商品儘管有「內在價值」，但價格卻不是跌到「零」就會止住。

疫情一旦結束 看好中、美股市表現

新型冠狀肺炎（以下簡稱新冠肺炎）疫情持續在全球蔓延，使得目前全球除了中國以外，多數國家的工廠皆處在停產階段。儘管新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，但於此同時卻也看到各國政府反應速度相當快，例如中、美等多國政府連續推出貨幣政策與財政政策來救市，因此只要疫情未來發展沒有超出預期失控的話，全球經濟大蕭條發生的機率不會太大，而陸股再往下探底的機率也不大。

看懂頭肩頂反轉 賺波段修正財

靠著追籌碼賺1億元的籌碼達人麥克連（化名），不只投資個股，也會追蹤大盤籌碼與分析技術線型，並且在可能有波段行情時，利用選擇權與期貨來放大獲利，特別是行情可能大跌時，選擇權買方的風險有限，獲利卻無限，是他在標的崩跌時常用的投資工具。

利用防疫期加強理財規畫

新型冠狀病毒肺炎（以下簡稱新冠肺炎）來勢洶洶，這對小老百姓的你我，在個人或家庭的理財規畫上可有啟發？在理財規畫上我們應該重視些什麼，才能在未來再面臨重大疾病或意外事件時，不衝擊到個人或家庭呢？

解析ESG的發展趨勢與影響

近年來，隨著全球各地頻繁出現極端異常氣候現象，並造成許多國家十分嚴重的人員死傷、環境破壞與經濟損失，人們對於氣候變遷與環境保護等議題的關注程度升高也開始反映在其投資行為上。

學會算價 提高營建股投資勝率

營建股股價波動幅度劇烈、獲利很難評估，不適合投資？投資達人丁彥鈞對此卻有不同看法，他認為營建股的股價其實常被低估，只要用對投資方法，找出獲利即將爆發的低價營建好股，就有機會賺取價差。

顏炳立：土地、商辦將是房市的抗疫英雄

新型冠狀病毒肺炎成為房市的照妖鏡，有利於價格及量的盤整，各行各業逐漸出現關門倒閉的情形，當眾人尋找可抗疫的行業時，地產業會是其中之一嗎？此時可以買房嗎？我預估，土地、辦公室將是台灣房市的抗疫英雄！至於其他產品，套用疫情用語來形容，飯店市場確診「搏鬥」、店面市場確診「觀察」、住宅市場緊盯「防染」。

熱門新聞

依預期年報酬率決定是否換股

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。