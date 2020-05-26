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屆退族應如何選擇理財工具？

聯合新聞網 / Smart智富月刊
示意圖／ingimage授權
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【撰文：陳佩儀】

新型冠狀病毒肺炎在全球大流行，嚴重衝擊各國經濟，更驗證在股市、基金市場中，投資報酬率在1個月內下跌40%～50%，絕對是可能發生的事情。

若個人不妥善理財，退休本金可能提前吃光光，但放在股票、基金市場又有本金被侵蝕的憂慮，究竟該如何選擇退休理財工具？

台灣人壽資深副總經理葉栢宏指出，一般正處於中老年的屆退族，薪資收入最佳，此階段為累積退休金的黃金時期。但也因承受風險能力較弱，「波動度管理」、「穩健收益」及「保本」等3原則較適合這群屆退族，因此，人壽保險就是一個很符合大眾需求的退休理財工具。

不過近期受到國內主管機關調降責任準備金利率，以及國內壽險公司準備接軌IFRS 17會計制度下，台灣民眾偏好的儲蓄險已在今年先調漲了一波保費，預期下半年仍將變得更貴。另外，關於壽險保單，下半年也將適用最新的最低死亡保障門檻比率規則，回歸以保障功能為主要訴求。

因此未來會面臨傳統壽險儲蓄效果不彰的情形，若想要有符合期待的保單收益又具有保證概念的保單，葉栢宏建議，可選擇「利變型年金險」或「投資型年金險」，其中「外幣利變年金險」較「新台幣利變年金險」有較好的預期孳息水準，而投資型年金險則優先考慮「附保證型投資型保單」（GMxB）。附保證型給付的商品，是保險公司在帳戶投資績效外，額外提供各種類型的保證機制，如「保證最低身故給付（GMDB）」、「保證最低提領金額（GMWB）」等。

葉栢宏說，近期疫情肆虐，造成金融市場震盪，具有波動度管理或附保證給付的商品，淨值相對抗跌。且保險公司又額外提供保證給付機制，不會讓保戶全盤皆輸，很適合作為累積退休金的保險商品。

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