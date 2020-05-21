低利率時代如何規畫退休金？

【撰文：王儷玲】

去年8月以來，全球利率不斷走低，再加上新冠肺炎疫情，近3個月來因全球股災導致美國不斷降息，希望能釋放資金活絡商業。目前美國的基準利率為0.05%，幾乎趨近於零，若疫情與經濟持續低迷，美國零利率時代可能成真。

疫情與低利率在台灣也造成金融衝擊。台灣央行日前宣布降息1碼，目前新台幣1年期定儲利率剩0.84%。央行總裁楊金龍表示台灣確實仍有降息空間，但一定不會讓台灣走向零利率。究竟低利率對民眾退休金有何影響？又該如何因應？

1.首先，疫情及市場低利率將影響退休基金的投資報酬率。根據穆迪（Moody's）的報告，最近金融市場動盪讓美國公共退休基金在2020年損失近1兆美元。而台灣的勞動基金運用局也公布今年2月整體基金投資績效，累計評價後虧損約1,514億元。特別在社會保險部分，勞保與國保基金都有3%以上的衰退幅度。尤其勞保已面臨基金財務危機，現在更是雪上加霜，政府必須盡快對勞保基金未來的現金流量做好風險控管及因應措施，例如預估撥補金額或成立預備基金。

2.這波市場波動對民眾的退休儲蓄有很大的影響，甚至有許多人停損出場，將資金存入銀行。其實，低利率時代退休族要改掉將錢存入銀行的習慣。因為低利率時代的定存利率無法對抗通膨與長壽風險，反而會造成退休金嚴重不足。

退休族如何自救呢？首先要改變投資思維，改掉短期投資的布局。退休理財一定要學會做長期投資，並了解如何尋找適當的退休理財商品，例如：目標日期基金、多元資產基金、指數股票型基金（ETF）、附保證給付變額年金等。

從退休理財的觀點，固定收益類資產必定優於定存，尤其是多元資產基金可調整資產配置、分散風險。同樣的功能，保險市場上附保證的投資型年金保險（GMxB），具有保本保息的特性，可以保證身故保險金不低於總繳保費，或是保證最低投資收益等，兼顧對抗投資風險與長壽風險的功能。

3.目前因全球疫情不確定性高，投資人可暫待機會進場，但絕不要中斷退休投資計畫。對於風險承受度較低或是快退休的人，建議仍以債券型基金為主，但須留意挑選公債、投資等級債券較高的商品。至於青壯族群，中長期投資部分，建議可以定期定額方式慢慢在低點布局，選擇長期趨勢看好的產業或公司之股票、債券，或直接投資ETF，但要建立「再平衡」機制，嚴格執行停利並伺機於低點再買進，又或是由專家代操投資亦不失為對策。(本文作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長)