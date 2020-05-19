顏炳立：房屋市場持有者 重新洗牌

【撰文：顏炳立】

疫情蔓延，衝擊全球股市、債市、油價，使投資人短期失去信心，後續是否會衝擊房市與人們的購屋意願，值得再觀察。

近5年來，房市主要是自用的剛性需求撐場；如今因疫情衝擊，使一般商家生意蕭條，原有儲糧也將用盡而出現恐慌心態。業者希望屋主能調降租金，若能「共體時艱」或可求存，否則一旦倒了，就難以回天。牛市太久，讓大家忘了熊市的殘忍，對於劇變的外在因素，投資人的判斷力及價格決策變得很重要。有人先知先覺，果斷賣掉手中的貨；有人則還在觀望，給的空間、讓的利還不夠，難以成交。

會談這個問題是因為在飯店、店面等市場，仍見有賣方掛出高價。但在景氣不佳、前景不樂觀下，即使有資金的投資人，也只想要低接，買賣雙方對接不上。如果疫情的衝擊持續，下一波是中產階級的金流會有問題，企業也將因存糧不足，被迫要拋貨換現金求生存。而一旦一直撐市的剛性自用買盤也不見了，那時候就是房地產的災難了。

事實上，在社交距離、集會人數限制下，已影響剛性自用買盤的看屋意願，沒看屋就不可能成交。而我們看到預售及中古屋市場，來客數一個月不如一個月。大家對於疫情發展、影響所及的社會問題、投資市場，可能比自己是否要去買房還更關心，這可能會奪取住宅市場仍有的一些溫度。

土地市場方面，對於有能力的人，因有資金取得的管道，對未來疫情發展也較樂觀期待，就會為春暖花開後消費性的反彈預備糧食；有能力的建築商，也仍在大力搶進台灣每一塊土地。期待土地市場「逆疫而行」的溫度，也能帶給辦公市場「堅挺抗疫」的力道。

經過這次的疫情影響後，我們將會看出財富的重新分配，以及房屋市場持有者的重新洗牌，讓有能力的繼續持有市場上的房地產，進而讓房市能活絡蓬勃，帶來產業的信心。依我所見，新冠肺炎病毒狂歡期間有限，利空時買進，是自用者入市唯一的良機！(本文作者香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理)