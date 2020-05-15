快訊

台塑林園廠爆炸石化槽冒濃煙 消防隊搶救中

何時鬆綁雙鐵戴口罩、飲食禁令？林佳龍：可能提早端午節前

房產登記給配偶 孩子須留意哪些事？

聯合新聞網 / Smart智富月刊
（本報系資料庫）
（本報系資料庫）

【撰文：林帝佑】

在台灣不動產實務上，有些人為了爭取首購優惠，或是伴侶間為了增加信任感，常常看到父母出錢，但將房產登記在子女名下；或是配偶出錢，將房產登記在另一半名下等情形。而無論是借名登記或是贈與，都有其所屬的權利義務。

1.父母出資購屋，房產登記於孩子名下

如果父母仍打算由自己管理、使用或處分，21世紀不動產法務部經理傅郁婷建議，為保障父母的財產安全，也為了避免日後稅負上的爭議，建議父母應留心下列2件事：

(1)留存相關證明文件：譬如不動產的買賣契約書、不動產所有權狀正本、出資證明、繳納每個月房屋貸款時的銀行匯款單據，以及每年繳納房屋稅、地價稅等與房屋相關稅負的單據等。

(2)簽訂「不動產借名登記契約」：由於借名登記的行為著重在借名者（父母）與出名者（孩子）之間的信任與合意，因此縱使有出資證明，也可能會遇到孩子日後主張該借名登記實為贈與行為，而處分該不動產。

所以傅郁婷提醒，雖然為親子關係，仍應由雙方簽訂「不動產借名登記契約」，或是由出名者，即孩子出具「不動產借名登記聲明書」，減少未來發生爭議的可能。

群宜法律事務所協理李季鴻補充，若「財力不相符」，亦即屋價或房屋貸款遠超過子女財力所及，就算有不動產借名登記契約等文件，稅捐機關恐怕仍會以贈與來認定該借名登記的行為。若被認定為贈與，就要注意贈與稅等問題。

實務上，不論是否想要借名登記或是贈與，還是要請代書依不同的個案進行詳細的稅務試算，且同時要考量到孩子日後轉手的房地合一稅問題等。

2.由配偶出資購屋，房產登記於另一半名下

另一種常見的狀況為夫妻間的借名登記。傅郁婷表示，為了保障財產安全，不論誰出資，都應留存相關證明文件、簽訂「不動產借名登記契約」或由出名者出具「不動產借名登記聲明書」。

不過，夫妻間的借名登記若被稅捐機關認定為贈與，李季鴻分析，《民法》上有夫妻財產共有制的規定；《遺產及贈與稅法》第20條也載明，配偶相互贈與之財產，不計入贈與總額。也就是說，不論是借名者出資，由第三方過戶給出名者，或是借名者直接過戶給出名者，即便被認定為贈與，都不會有贈與稅產生。

但在夫妻間的財產處理上，李季鴻提醒，雙方從情侶關係，進展到訂婚、結婚，只有「結婚」享有上述財產共有制、免贈與稅的部分。所以若是在結婚前產生的借名登記，尤其在缺少借名登記契約的情況下，就容易被認定為贈與。

同樣地，雖然每個人每年有220萬元的贈與稅免稅額，但贈與淨額一旦大於零，還是會有贈與稅的問題產生，故借名登記等證明文件仍應備妥。

不論借名登記的雙方關係為何，借名者與出名者之任何一方若無契約特別約定的情形下，都可以隨時終止委任關係。傅郁婷表示，由於借名登記契約適用《民法》「委任」之相關規定，因此任何一方可以隨時，或是在其中一方喪失行為能力、死亡時要求「終止借名登記之請求返還」，主張借名標的物返還請求權。

另外，要特別注意，依照《民法》第125條規定，請求權於15年間不行使將消滅，而起算日為「自借名登記契約終止時起算」。因此，萬一親子失和、夫妻離婚等，即便借名登記契約未載明終止日，但只要一方提出欲終止的意向，便要在提出後15年內行使返還請求權。

相關新聞

房產登記給配偶 孩子須留意哪些事？

在台灣不動產實務上，有些人為了爭取首購優惠，或是伴侶間為了增加信任感，常常看到父母出錢，但將房產登記在子女名下；或是配偶出錢，將房產登記在另一半名下等情形。而無論是借名登記或是贈與，都有其所屬的權利義務。

跌愈多、買愈多？亂猜底 燙死你！

新冠肺炎疫情為全球投資人上了一堂風險課！尤其西德州原油5月期貨合約以-37.63美元結算，刷新金融史紀錄。提醒大家：實體商品儘管有「內在價值」，但價格卻不是跌到「零」就會止住。

疫情一旦結束 看好中、美股市表現

新型冠狀肺炎（以下簡稱新冠肺炎）疫情持續在全球蔓延，使得目前全球除了中國以外，多數國家的工廠皆處在停產階段。儘管新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，但於此同時卻也看到各國政府反應速度相當快，例如中、美等多國政府連續推出貨幣政策與財政政策來救市，因此只要疫情未來發展沒有超出預期失控的話，全球經濟大蕭條發生的機率不會太大，而陸股再往下探底的機率也不大。

看懂頭肩頂反轉 賺波段修正財

靠著追籌碼賺1億元的籌碼達人麥克連（化名），不只投資個股，也會追蹤大盤籌碼與分析技術線型，並且在可能有波段行情時，利用選擇權與期貨來放大獲利，特別是行情可能大跌時，選擇權買方的風險有限，獲利卻無限，是他在標的崩跌時常用的投資工具。

利用防疫期加強理財規畫

新型冠狀病毒肺炎（以下簡稱新冠肺炎）來勢洶洶，這對小老百姓的你我，在個人或家庭的理財規畫上可有啟發？在理財規畫上我們應該重視些什麼，才能在未來再面臨重大疾病或意外事件時，不衝擊到個人或家庭呢？

解析ESG的發展趨勢與影響

近年來，隨著全球各地頻繁出現極端異常氣候現象，並造成許多國家十分嚴重的人員死傷、環境破壞與經濟損失，人們對於氣候變遷與環境保護等議題的關注程度升高也開始反映在其投資行為上。

學會算價 提高營建股投資勝率

營建股股價波動幅度劇烈、獲利很難評估，不適合投資？投資達人丁彥鈞對此卻有不同看法，他認為營建股的股價其實常被低估，只要用對投資方法，找出獲利即將爆發的低價營建好股，就有機會賺取價差。

顏炳立：土地、商辦將是房市的抗疫英雄

新型冠狀病毒肺炎成為房市的照妖鏡，有利於價格及量的盤整，各行各業逐漸出現關門倒閉的情形，當眾人尋找可抗疫的行業時，地產業會是其中之一嗎？此時可以買房嗎？我預估，土地、辦公室將是台灣房市的抗疫英雄！至於其他產品，套用疫情用語來形容，飯店市場確診「搏鬥」、店面市場確診「觀察」、住宅市場緊盯「防染」。

只在多頭時做多 增加獲利率

2020年開春就遇到全球股市崩跌，截至2020年3月19日，台股從年初高點暴跌30%，對於高持股、或於過年之前進場的投資人而言，都面臨持股市值短時間連續下跌的衝擊。

3角度找出投資新契機

儘管新型冠狀病毒肺炎（以下簡稱新冠肺炎）疫情在中國已初步獲得控制，但中國以外地區卻有加速的趨勢，嚴峻的疫情使得市場不安情緒來到高點。在尚無特效藥及疫苗情況下，全球疫情何時可趨緩仍不得而知，但從中國防疫的經驗來看，只要各國政府採取了適當做法，新冠肺炎疫情是有機會獲得控制的，只是需要一些時間。只要疫情能獲得控制，市場的急劇下跌，反而提供一個低點投資好股票的機會。

美元「黑洞」

新型冠狀病毒肺炎疫情不但讓人們搶購口罩、酒精、衛生紙，在美國，還有人跑到銀行搶著提領美元現鈔。這股搶現金的風潮席捲全球金融市場，無視美國聯準會（Fed）3月連續2次緊急降息，將基準利率一口氣降到零，引爆投資者為了換現金、急著拋售各種風險性資產。美元指數因此在8個交易日內勁揚6.8%、再次突破100點大關。

被動投資贏回主動人生

最近新型冠狀病毒疫情沸沸揚揚，大家忙著防疫外，股市也熱鬧非凡。有新聞傳出，有股票被誤認為防疫概念股而大漲；股民回神後又狂跌，蔚為奇觀。由此可見，為數不少的散戶在搞不清楚投資標的狀況下，就貿然豪賭。

熱門新聞

從一位難求到月虧200萬 老台菜掌門人：現在的願望就是活下去

從天然氣、電力、鐵礦砂再擴及64項油商品 示警：負價交易恐成新常態

台股突破萬一天險 7檔ETF存股誰最優？

房產登記給配偶 孩子須留意哪些事？

520行情接棒 內需 綠能 生技 科技輪漲

投保件數年增近10倍！毛小孩專屬保單 醫療理賠眉角多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。