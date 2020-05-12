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跌愈多、買愈多？亂猜底 燙死你！

聯合新聞網 / Smart智富月刊
美國原油集散地庫欣。路透
美國原油集散地庫欣。路透

【撰文：朱紀中】

新冠肺炎疫情為全球投資人上了一堂風險課！尤其西德州原油5月期貨合約以-37.63美元結算，刷新金融史紀錄。提醒大家：實體商品儘管有「內在價值」，但價格卻不是跌到「零」就會止住。

台灣社群網站上流傳一位小散戶，在前述期貨商品結算日，看到交易價跌到0.025美元，出手買了小輕原油期貨10口，結果結算慘賠18萬多美元（約合新台幣550萬元）。按他自述，因為沒搞清楚交易規模，很可能從此「畢業」、離開市場。

3個月慘跌77%的石油，吸引投資人投入各式石油衍生性商品。在台灣，有人買期貨、或是投資追蹤期貨指數的石油ETF；在中國，大批資金投入由國有銀行發行追蹤石油期貨的結構型商品；在美國，過去1個月則是瘋狂追買與石油期貨連動的美國原油ETF（代碼：USO），尤其是5月期貨結算前3個交易日，趁油價大跌，單日曾湧入5億6,000萬美元，該檔ETF規模在結算當天創紀錄達41億美元，只因過去這1個月該檔ETF價格重挫57%，投資人跌愈多、買愈多，以為猜底會成功，沒想到最後卻是燙死自己！

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疫情一旦結束 看好中、美股市表現

新型冠狀肺炎（以下簡稱新冠肺炎）疫情持續在全球蔓延，使得目前全球除了中國以外，多數國家的工廠皆處在停產階段。儘管新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，但於此同時卻也看到各國政府反應速度相當快，例如中、美等多國政府連續推出貨幣政策與財政政策來救市，因此只要疫情未來發展沒有超出預期失控的話，全球經濟大蕭條發生的機率不會太大，而陸股再往下探底的機率也不大。

看懂頭肩頂反轉 賺波段修正財

靠著追籌碼賺1億元的籌碼達人麥克連（化名），不只投資個股，也會追蹤大盤籌碼與分析技術線型，並且在可能有波段行情時，利用選擇權與期貨來放大獲利，特別是行情可能大跌時，選擇權買方的風險有限，獲利卻無限，是他在標的崩跌時常用的投資工具。

利用防疫期加強理財規畫

新型冠狀病毒肺炎（以下簡稱新冠肺炎）來勢洶洶，這對小老百姓的你我，在個人或家庭的理財規畫上可有啟發？在理財規畫上我們應該重視些什麼，才能在未來再面臨重大疾病或意外事件時，不衝擊到個人或家庭呢？

解析ESG的發展趨勢與影響

近年來，隨著全球各地頻繁出現極端異常氣候現象，並造成許多國家十分嚴重的人員死傷、環境破壞與經濟損失，人們對於氣候變遷與環境保護等議題的關注程度升高也開始反映在其投資行為上。

學會算價 提高營建股投資勝率

營建股股價波動幅度劇烈、獲利很難評估，不適合投資？投資達人丁彥鈞對此卻有不同看法，他認為營建股的股價其實常被低估，只要用對投資方法，找出獲利即將爆發的低價營建好股，就有機會賺取價差。

顏炳立：土地、商辦將是房市的抗疫英雄

新型冠狀病毒肺炎成為房市的照妖鏡，有利於價格及量的盤整，各行各業逐漸出現關門倒閉的情形，當眾人尋找可抗疫的行業時，地產業會是其中之一嗎？此時可以買房嗎？我預估，土地、辦公室將是台灣房市的抗疫英雄！至於其他產品，套用疫情用語來形容，飯店市場確診「搏鬥」、店面市場確診「觀察」、住宅市場緊盯「防染」。

只在多頭時做多 增加獲利率

2020年開春就遇到全球股市崩跌，截至2020年3月19日，台股從年初高點暴跌30%，對於高持股、或於過年之前進場的投資人而言，都面臨持股市值短時間連續下跌的衝擊。

3角度找出投資新契機

儘管新型冠狀病毒肺炎（以下簡稱新冠肺炎）疫情在中國已初步獲得控制，但中國以外地區卻有加速的趨勢，嚴峻的疫情使得市場不安情緒來到高點。在尚無特效藥及疫苗情況下，全球疫情何時可趨緩仍不得而知，但從中國防疫的經驗來看，只要各國政府採取了適當做法，新冠肺炎疫情是有機會獲得控制的，只是需要一些時間。只要疫情能獲得控制，市場的急劇下跌，反而提供一個低點投資好股票的機會。

美元「黑洞」

新型冠狀病毒肺炎疫情不但讓人們搶購口罩、酒精、衛生紙，在美國，還有人跑到銀行搶著提領美元現鈔。這股搶現金的風潮席捲全球金融市場，無視美國聯準會（Fed）3月連續2次緊急降息，將基準利率一口氣降到零，引爆投資者為了換現金、急著拋售各種風險性資產。美元指數因此在8個交易日內勁揚6.8%、再次突破100點大關。

被動投資贏回主動人生

最近新型冠狀病毒疫情沸沸揚揚，大家忙著防疫外，股市也熱鬧非凡。有新聞傳出，有股票被誤認為防疫概念股而大漲；股民回神後又狂跌，蔚為奇觀。由此可見，為數不少的散戶在搞不清楚投資標的狀況下，就貿然豪賭。

危邦可入？

「中國崛起」的趨勢是否會中斷？這話題在武漢肺炎疫情爆發後炒得火熱。疫情不只重創中國製造業供應鏈，造成內需消費急凍、企業資金周轉也出問題。但我接觸到的台商卻沒人在此時撤退，反而積極投資。有人在1週內搞定資金、政府批文和機器採購，預計1個月內開始量產口罩；有人調整公司組織，把原本負責百貨通路的人員轉到電商部門、衝刺社交電商業績；也有人轉換布局，運用中國製造業的生產資源，結合陸企前進消費暢旺的美國市場。

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