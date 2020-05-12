跌愈多、買愈多？亂猜底 燙死你！

【撰文：朱紀中】

新冠肺炎疫情為全球投資人上了一堂風險課！尤其西德州原油5月期貨合約以-37.63美元結算，刷新金融史紀錄。提醒大家：實體商品儘管有「內在價值」，但價格卻不是跌到「零」就會止住。

台灣社群網站上流傳一位小散戶，在前述期貨商品結算日，看到交易價跌到0.025美元，出手買了小輕原油期貨10口，結果結算慘賠18萬多美元（約合新台幣550萬元）。按他自述，因為沒搞清楚交易規模，很可能從此「畢業」、離開市場。

3個月慘跌77%的石油，吸引投資人投入各式石油衍生性商品。在台灣，有人買期貨、或是投資追蹤期貨指數的石油ETF；在中國，大批資金投入由國有銀行發行追蹤石油期貨的結構型商品；在美國，過去1個月則是瘋狂追買與石油期貨連動的美國原油ETF（代碼：USO），尤其是5月期貨結算前3個交易日，趁油價大跌，單日曾湧入5億6,000萬美元，該檔ETF規模在結算當天創紀錄達41億美元，只因過去這1個月該檔ETF價格重挫57%，投資人跌愈多、買愈多，以為猜底會成功，沒想到最後卻是燙死自己！