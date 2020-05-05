看懂頭肩頂反轉 賺波段修正財

【撰文：呂郁青】

靠著追籌碼賺1億元的籌碼達人麥克連（化名），不只投資個股，也會追蹤大盤籌碼與分析技術線型，並且在可能有波段行情時，利用選擇權與期貨來放大獲利，特別是行情可能大跌時，選擇權買方的風險有限，獲利卻無限，是他在標的崩跌時常用的投資工具。

許多投資人不習慣做空，但麥克連建議，由於股市有多有空，如果多學習一個投資工具，就可以增加獲利的機會。舉例來說，今年3月台股崩跌，如果不會做空，就只能賣股停損，靜待狂跌後的買點，如果學會做空的話，就可以在大跌時增加獲利。

那麼什麼時候是選擇權買方出手的好時機呢？麥克連認為，例如大盤頭部成型的時候，就是選擇權買方出手的好時機，如果大盤形成頭部型態，跌破頸線時，通常會有一段跌幅，此時就適合站在選擇權買方，因為一旦急跌，選擇權買方獲利的幅度會比期貨來得高，如果沒有急跌，選擇權買方卻又損失有限，最多是權利金歸零。以下將用步驟化來解析麥克連操作選擇權買方的策略。

步驟1》找出頭部型態，跌破頸線搶先布局

麥克連解釋，通常頭部型態完成後，下跌的機會就非常大，麥克連最常出手的時間就是頭肩頂的頭部型態形成時。

而頭肩頂通常會有3個高峰，頭部是由左肩、頭部與右肩形成。至於左肩要從哪裡開始計算呢？麥克連表示，他會從左肩的起漲K線開始計算，而所謂的「起漲」要符合3大條件：1.相對大量、2.過月線、3.K線要脫離盤整，站上區間上緣。

投資人可以從上述條件找出起漲的K線，並且畫出左肩，下跌低點開始反彈即為頭部，等到頭部下跌後再反彈即為右肩。

而頭肩頂的頭部通常占比最大，左右兩肩歷時通常會接近，其中右肩可能略少個1～2根K線。知道頭部型態的特色有什麼用途呢？投資人就可以提前預備，等到跌破頸線當天馬上出手，搶得先機。

步驟2》用頭部與頸線差，計算跌幅滿足點

跌幅滿足點的計算方法，要先畫出頸線。麥克連表示，在左肩、右肩的大量低點或收盤價，多點連線即畫出頸線。畫出頸線後，投資人就可以找出頭部最高點到頸線的距離，計算中間的價差；接著，再由頸線的位置，向下減掉同等幅的價差，這個1比1的同等距離，就是頭部型態的跌幅滿足點。

步驟3》從近月報價中，找出最佳的履約價賣權

計算出跌幅滿足點是為了找出最有可能的下跌位置，此時，投資人就可以買進跌幅滿足點所在位置的選擇權。以台指期為例，如果預期會下跌到1萬點，就可以買進1萬點的選擇權賣權。

不過，台指選擇權有週選擇權，還有月選擇權，應該選擇哪個呢？麥克連建議，最好以月選擇權為主，因為週選擇權的交易天數頂多6天，而這種以計算型態滿足點的操作法，持有時間常常會超過6天，如果在跌到滿足點前週選擇權就到期，會中斷操作。

至於月選擇權有近月與遠月的合約，要怎麼選呢？原則上，以近月的選擇權為主，近月的意思是指現在最接近的合約，通常也是交易最熱絡的合約，流動性佳，好進好出，但是，如果只剩下7～8天就要結算了，就建議選下一個月份的選擇權。愈接近近月合約的結算日，次月合約交投也會開始變熱絡。

步驟4》設定出場點，保守者可採分批出場

愈是完美的頭部型態，下跌到跌幅滿足點的機率愈高，不過，並非所有的頭部型態都會剛好跌到跌幅滿足點，有可能超跌、可能沒跌到。麥克連指出，即便沒有跌到跌幅滿足點也沒關係，只要做對方向還是會獲利。

由於選擇權買方損失有限，因此可以直接放到結算，賺取可能的最大獲利。但是，對於比較保守的投資人，麥克連建議，也可以分批出場，當賣權價格翻1倍時可以先出場1/3，再翻1倍時，再出場1/3，如果還能再翻1倍，剩下的1/3就全數出場。

如果投資人選擇分批出場，在選擇權翻3倍前，加權指數就已經跌破先前預設的跌幅滿足點，此時就可以持續持有到結算。

麥克連解釋，假設以買進選擇權1萬點的賣權為例，代表預期台指期會跌破1萬點，當台指期跌破1萬點時，例如：跌到9,900點，這個選擇權賣權就稱為「價內」，就有履約的價值，而且內含價值100點。一旦選擇權進入價內，幾乎就沒有時間價值，等同於期貨，只要沒有回到價外（也就是漲回1萬點以上），就可以放著到結算，賺取波段趨勢財。