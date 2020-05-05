快訊

美國新禁令 外資點名六台廠成贏家

男子預告殺人「被砍到不好意思」 上街被逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看懂頭肩頂反轉 賺波段修正財

聯合新聞網 / Smart智富月刊
路透
路透

【撰文：呂郁青】

靠著追籌碼賺1億元的籌碼達人麥克連（化名），不只投資個股，也會追蹤大盤籌碼與分析技術線型，並且在可能有波段行情時，利用選擇權與期貨來放大獲利，特別是行情可能大跌時，選擇權買方的風險有限，獲利卻無限，是他在標的崩跌時常用的投資工具。

許多投資人不習慣做空，但麥克連建議，由於股市有多有空，如果多學習一個投資工具，就可以增加獲利的機會。舉例來說，今年3月台股崩跌，如果不會做空，就只能賣股停損，靜待狂跌後的買點，如果學會做空的話，就可以在大跌時增加獲利。

那麼什麼時候是選擇權買方出手的好時機呢？麥克連認為，例如大盤頭部成型的時候，就是選擇權買方出手的好時機，如果大盤形成頭部型態，跌破頸線時，通常會有一段跌幅，此時就適合站在選擇權買方，因為一旦急跌，選擇權買方獲利的幅度會比期貨來得高，如果沒有急跌，選擇權買方卻又損失有限，最多是權利金歸零。以下將用步驟化來解析麥克連操作選擇權買方的策略。

步驟1》找出頭部型態，跌破頸線搶先布局

麥克連解釋，通常頭部型態完成後，下跌的機會就非常大，麥克連最常出手的時間就是頭肩頂的頭部型態形成時。

而頭肩頂通常會有3個高峰，頭部是由左肩、頭部與右肩形成。至於左肩要從哪裡開始計算呢？麥克連表示，他會從左肩的起漲K線開始計算，而所謂的「起漲」要符合3大條件：1.相對大量、2.過月線、3.K線要脫離盤整，站上區間上緣。

投資人可以從上述條件找出起漲的K線，並且畫出左肩，下跌低點開始反彈即為頭部，等到頭部下跌後再反彈即為右肩。

而頭肩頂的頭部通常占比最大，左右兩肩歷時通常會接近，其中右肩可能略少個1～2根K線。知道頭部型態的特色有什麼用途呢？投資人就可以提前預備，等到跌破頸線當天馬上出手，搶得先機。

步驟2》用頭部與頸線差，計算跌幅滿足點

跌幅滿足點的計算方法，要先畫出頸線。麥克連表示，在左肩、右肩的大量低點或收盤價，多點連線即畫出頸線。畫出頸線後，投資人就可以找出頭部最高點到頸線的距離，計算中間的價差；接著，再由頸線的位置，向下減掉同等幅的價差，這個1比1的同等距離，就是頭部型態的跌幅滿足點。

步驟3》從近月報價中，找出最佳的履約價賣權

計算出跌幅滿足點是為了找出最有可能的下跌位置，此時，投資人就可以買進跌幅滿足點所在位置的選擇權。以台指期為例，如果預期會下跌到1萬點，就可以買進1萬點的選擇權賣權。

不過，台指選擇權有週選擇權，還有月選擇權，應該選擇哪個呢？麥克連建議，最好以月選擇權為主，因為週選擇權的交易天數頂多6天，而這種以計算型態滿足點的操作法，持有時間常常會超過6天，如果在跌到滿足點前週選擇權就到期，會中斷操作。

至於月選擇權有近月與遠月的合約，要怎麼選呢？原則上，以近月的選擇權為主，近月的意思是指現在最接近的合約，通常也是交易最熱絡的合約，流動性佳，好進好出，但是，如果只剩下7～8天就要結算了，就建議選下一個月份的選擇權。愈接近近月合約的結算日，次月合約交投也會開始變熱絡。

步驟4》設定出場點，保守者可採分批出場

愈是完美的頭部型態，下跌到跌幅滿足點的機率愈高，不過，並非所有的頭部型態都會剛好跌到跌幅滿足點，有可能超跌、可能沒跌到。麥克連指出，即便沒有跌到跌幅滿足點也沒關係，只要做對方向還是會獲利。

由於選擇權買方損失有限，因此可以直接放到結算，賺取可能的最大獲利。但是，對於比較保守的投資人，麥克連建議，也可以分批出場，當賣權價格翻1倍時可以先出場1/3，再翻1倍時，再出場1/3，如果還能再翻1倍，剩下的1/3就全數出場。

如果投資人選擇分批出場，在選擇權翻3倍前，加權指數就已經跌破先前預設的跌幅滿足點，此時就可以持續持有到結算。

麥克連解釋，假設以買進選擇權1萬點的賣權為例，代表預期台指期會跌破1萬點，當台指期跌破1萬點時，例如：跌到9,900點，這個選擇權賣權就稱為「價內」，就有履約的價值，而且內含價值100點。一旦選擇權進入價內，幾乎就沒有時間價值，等同於期貨，只要沒有回到價外（也就是漲回1萬點以上），就可以放著到結算，賺取波段趨勢財。

相關新聞

看懂頭肩頂反轉 賺波段修正財

靠著追籌碼賺1億元的籌碼達人麥克連（化名），不只投資個股，也會追蹤大盤籌碼與分析技術線型，並且在可能有波段行情時，利用選擇權與期貨來放大獲利，特別是行情可能大跌時，選擇權買方的風險有限，獲利卻無限，是他在標的崩跌時常用的投資工具。

利用防疫期加強理財規畫

新型冠狀病毒肺炎（以下簡稱新冠肺炎）來勢洶洶，這對小老百姓的你我，在個人或家庭的理財規畫上可有啟發？在理財規畫上我們應該重視些什麼，才能在未來再面臨重大疾病或意外事件時，不衝擊到個人或家庭呢？

解析ESG的發展趨勢與影響

近年來，隨著全球各地頻繁出現極端異常氣候現象，並造成許多國家十分嚴重的人員死傷、環境破壞與經濟損失，人們對於氣候變遷與環境保護等議題的關注程度升高也開始反映在其投資行為上。

學會算價 提高營建股投資勝率

營建股股價波動幅度劇烈、獲利很難評估，不適合投資？投資達人丁彥鈞對此卻有不同看法，他認為營建股的股價其實常被低估，只要用對投資方法，找出獲利即將爆發的低價營建好股，就有機會賺取價差。

顏炳立：土地、商辦將是房市的抗疫英雄

新型冠狀病毒肺炎成為房市的照妖鏡，有利於價格及量的盤整，各行各業逐漸出現關門倒閉的情形，當眾人尋找可抗疫的行業時，地產業會是其中之一嗎？此時可以買房嗎？我預估，土地、辦公室將是台灣房市的抗疫英雄！至於其他產品，套用疫情用語來形容，飯店市場確診「搏鬥」、店面市場確診「觀察」、住宅市場緊盯「防染」。

只在多頭時做多 增加獲利率

2020年開春就遇到全球股市崩跌，截至2020年3月19日，台股從年初高點暴跌30%，對於高持股、或於過年之前進場的投資人而言，都面臨持股市值短時間連續下跌的衝擊。

3角度找出投資新契機

儘管新型冠狀病毒肺炎（以下簡稱新冠肺炎）疫情在中國已初步獲得控制，但中國以外地區卻有加速的趨勢，嚴峻的疫情使得市場不安情緒來到高點。在尚無特效藥及疫苗情況下，全球疫情何時可趨緩仍不得而知，但從中國防疫的經驗來看，只要各國政府採取了適當做法，新冠肺炎疫情是有機會獲得控制的，只是需要一些時間。只要疫情能獲得控制，市場的急劇下跌，反而提供一個低點投資好股票的機會。

美元「黑洞」

新型冠狀病毒肺炎疫情不但讓人們搶購口罩、酒精、衛生紙，在美國，還有人跑到銀行搶著提領美元現鈔。這股搶現金的風潮席捲全球金融市場，無視美國聯準會（Fed）3月連續2次緊急降息，將基準利率一口氣降到零，引爆投資者為了換現金、急著拋售各種風險性資產。美元指數因此在8個交易日內勁揚6.8%、再次突破100點大關。

被動投資贏回主動人生

最近新型冠狀病毒疫情沸沸揚揚，大家忙著防疫外，股市也熱鬧非凡。有新聞傳出，有股票被誤認為防疫概念股而大漲；股民回神後又狂跌，蔚為奇觀。由此可見，為數不少的散戶在搞不清楚投資標的狀況下，就貿然豪賭。

危邦可入？

「中國崛起」的趨勢是否會中斷？這話題在武漢肺炎疫情爆發後炒得火熱。疫情不只重創中國製造業供應鏈，造成內需消費急凍、企業資金周轉也出問題。但我接觸到的台商卻沒人在此時撤退，反而積極投資。有人在1週內搞定資金、政府批文和機器採購，預計1個月內開始量產口罩；有人調整公司組織，把原本負責百貨通路的人員轉到電商部門、衝刺社交電商業績；也有人轉換布局，運用中國製造業的生產資源，結合陸企前進消費暢旺的美國市場。

長照支出 每月平均3萬起跳

隨著醫藥科技進步，現代人平均壽命愈來愈長，退休規畫日益成為人們重視的課題。很多人進行退休規畫時，大多著墨於日常生活費用的累積，忽略醫療費用的重要性。

中國醫藥市場將成台廠新契機

看過電影《我不是藥神》的人，一定對中國昂貴到難以負擔的「專利藥」，以及缺乏合格平價替代藥物而留下深刻的印象。雖然電影的時代背景是80年代，但時至今日，這樣的情況在中國並未完全排除。

熱門新聞

看懂頭肩頂反轉 賺波段修正財

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。