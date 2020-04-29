解析ESG的發展趨勢與影響

【撰文：曾淑雲】

近年來，隨著全球各地頻繁出現極端異常氣候現象，並造成許多國家十分嚴重的人員死傷、環境破壞與經濟損失，人們對於氣候變遷與環境保護等議題的關注程度升高也開始反映在其投資行為上。

根據晨星（Morningstar）統計資料顯示，在美國銷售以ESG（環境保護（Environmental）、社會責任（Social）、公司治理（Corporate Governance））為投資主軸的開放式基金與指數股票型基金（Exchange Traded Funds，ETFs），於2019年共吸引近206億美元資金流入，金額為2018年的4倍之多，代表有愈來愈多投資人期望能夠透過投資在ESG基金來對相關議題做出貢獻。在ESG投資正蔚為一股無法忽視的潮流之際，晨星永續發展研究主管海爾（Jon Hale）在一篇專欄文章中，說明他所觀察到與ESG投資有關的幾項最新發展趨勢，值得投資人關注。

首先，ESG投資的盛行似乎正在改變人們對於企業存在價值的想法。在傳統的資本主義觀念中，企業經營的主要目標是要最大化企業股東（shareholder）的利益，不過位於美國華盛頓特區的非營利協會「商業圓桌會議」（Business Roundtable）在2019年8月發布的聲明卻提出自省，認為企業存在目的應是要為所有利益相關人（如股東）提供服務與創造價值。事實上，這樣的想法也與ESG基金的投資方向不謀而合。

其次，海爾提到在經歷愈來愈多頻繁出現的極端氣候事件後，投資人關切並擔心氣候變遷對於他們持有的投資組合所帶來的潛在影響。同時也由於投資人希望降低此種與氣候變遷有關的風險，從而改變他們的投資行為模式。一份由瑞士大學的研究學者所做的研究便指出，那些經由晨星運算研究該基金之投資標的後，給予「低碳」（low carbon）標籤的共同基金，整體數據顯示該基金較其他同類型，但沒有被給予「低碳」標籤的基金吸引更多資金流入。

除了美國國內ESG基金市場規模具有加速成長的現象外，個人投資者對於ESG投資的興趣也比以往呈現出大幅攀升的趨勢。從2015年開始，摩根士丹利（Morgan Stanley）每2年都會針對個人投資者進行一項永續投資行為調查，受訪者表示對ESG相關投資有興趣的比率已經由2015年時的71%上升至2019年的85%，並且回答「十分」有興趣的比率更是由19%大幅增加為49%。

另一方面，就ESG基金本身的投資績效來看，同樣有其吸引投資人之處。根據晨星統計資料顯示，在2019年前11個月期間，總共有大約65%的ESG基金投資績效在各自歸屬的基金類型中，排名在前1/2，並且有37%的ESG基金，排名在前1/4。此外，在大型混合類基金組別中，則是有48%的ESG基金其投資績效能夠擊敗S&P 500指數，比率遠高於其他一般大型混合類基金的22%。這些都推翻之前有所謂「投資ESG基金將不可避免犧牲投資績效」這種沒有根據的說法。

值得注意的是，過去1年，在美國也有許多傳統類型基金開始將ESG準則加進各自的公開說明書中。雖然截至目前並沒有證據可以證明這樣的做法，對於這些基金的投資策略與模式是否產生任何影響，但這至少反映出有許多資產管理機構已開始體認到將ESG議題納入考量，應能夠讓投資分析工作更為完整及全面。

最後，ESG基金近年來也藉由更積極地參與企業監督及使用代理投票手段來發揮更大的實質影響力，使ESG基金不僅能為投資人帶來財務上的報酬，同時也幫助所投資的企業降低ESG風險及達成永續目標，並創造正面的社會影響。

在晨星發布的一篇名為「美國50大基金公司的代理投票行為」（Proxy Voting by 50 U.S. Fund Families）的研究報告中，晨星針對基金公司在那些與ESG議題有關的股東表決案中的投票行為模式進行調查。調查結果發現，這些資產管理機構在過去5年期間對於ESG議題的支持度有著逐年上升的趨勢，平均來說，對於所有ESG相關股東表決案投下贊成票的比率已經由2015年的27%增加至2019年的46%。

不過，較為可惜的是，那些規模排名領先的基金公司在ESG議題上的支持度，落後給規模相對較小的競爭同業。若是將前10大基金公司與其他40家基金公司分開計算，對於ESG相關股東表決案的平均支持率分別落在28%與50%，中間有著一段不小的差距。

至於從ESG議題的內容來看，諸如產品聲譽風險、多元化與性別平等，以及政治性支出等議題，普遍獲得基金公司較大的支持。其中又以多元化議題相關的股東表決案（包括董事會成員多元化、高階主管多元化、勞動力多元化）的支持度最高，基金公司平均有72%的比率都在此類表決案中投下了贊成票。(本文作者為晨星台灣區負責人)