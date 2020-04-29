利用防疫期加強理財規畫

【撰文：廖一聰】

新型冠狀病毒肺炎（以下簡稱新冠肺炎）來勢洶洶，這對小老百姓的你我，在個人或家庭的理財規畫上可有啟發？在理財規畫上我們應該重視些什麼，才能在未來再面臨重大疾病或意外事件時，不衝擊到個人或家庭呢？

首先要有足夠的緊急預備金。正常狀況下，大部分的人每個月都會把收入配置在生活、育樂、貸款、投資等支出，萬一需要配合居家隔離或居家檢疫，會有2週的時間無法外出工作，雖可依火速通過的《防疫條例》申請補償，但肯定也是杯水車薪且緩不濟急。

因此在第一時間應先檢視自身銀行存款餘額，是否足夠應付2週、1個月的開支；運氣更不好，若雇主因不堪停工虧損、業績滑落而歇業甚至倒閉，那麼應備存款恐怕需要長達3個月或半年之久，若沒有足夠的緊急預備金，將對個人或家庭產生嚴苛的考驗。

接著要有充分的醫療保險。雖然確診感染疫病而被移送隔離治療的費用是由疾病管制署支付，但在確診前的花費，如病房費差額或健保不給付項目等，仍須依目前的健保制度自行埋單，這恐將是一筆可觀的花費，若有完整的「實支實付型」醫療險做後盾，就不會耗損過往累積的財務資源。

除了被確診者本身的醫療花費、工作收入損失之外，同住的家人也可能被強制要求居家隔離。在現今小家庭的社會結構，此時雙薪夫妻或全體家人可能同時無法工作而造成收入中斷，因此若有高額的「定額津貼型」住院醫療險，可以在家人住院治療期間，為家庭帶來穩定的挹注補貼，必能大幅減緩收入中斷的困境。

最重要的是做好資產配置。疫情爆發至今，各行業復工狀況不如預期，原物料無法順利出貨，導致全球進入斷貨、斷料、斷鏈的窘境，而即將面對忘卻風險過於集中所帶來的經濟風暴。個人或家庭的資產配置也是如此，一味追求報酬極大化，忽略了配置穩健保守的防禦性標的。集中投資在攻擊型標的，熔斷機制一旦觸發，投機性金融資產經常令投資人損失慘重；或看著具備長期投資條件的資產跳樓大拍賣，手上卻沒有第2套資金能逢低進場。

疫情不確定何時才會緩和，研發疫苗又需要等待，在這個充滿變數的時刻，理財規畫的安排甚為重要，個人家庭若沒有足夠的緊急預備金、充分的醫療保險及適宜的資產配置，當可變現資金用罄，再美好的未來都看不到，也無法維持生活水平及醫療品質，更別期待令人滿意的投資結果。(本專欄作者為國際認證理財規畫顧問（CFP®）)