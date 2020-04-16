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只在多頭時做多 增加獲利率

聯合新聞網 / Smart智富月刊
（劉國泰攝）
（劉國泰攝）

【整理：黃嫈琪】

2020年開春就遇到全球股市崩跌，截至2020年3月19日，台股從年初高點暴跌30%，對於高持股、或於過年之前進場的投資人而言，都面臨持股市值短時間連續下跌的衝擊。

鑽研技術分析多年、37歲時達成財富自由的投資達人楊忠憲，竟然早在農曆年前就把手中持股清空，完美躲過這場風暴。他認為，想要有效率地在股市中賺到錢，最好的方法就是買到股價位於起漲點的個股，而且一定要盱衡情勢，多頭做多，空頭與盤整不做。

楊忠憲在2020年1月就觀察到儘管美股創新高，但是台股創高動能不足，觀望氛圍濃厚，再加上即將進入春節連假，期間若國際情勢動盪，將很難做出最好的因應措施，因此他果斷將所有持股賣出。

他在最新出版的《專買黑馬股 出手就賺30%》一書中，對於許多投資方法的迷思加以釐清，例如「選股不選市」，是指投資人在股市投資和交易時，不用管國際股市好壞，也不用管加權股價指數（俗稱大盤，上市公司構成的指數，以下簡稱加權指數）、櫃買指數（上櫃公司、興櫃公司構成的指數）的多空強弱和位階，只要挑對好的股票就可以做多。

真的可以選股不選市嗎？身為技術分析投資者，楊忠憲指出，因多數投資人是做多的，以至於電視某位投顧分析師，或是股市名嘴對個股或是股市前景的看法時，多數分析師都會偏多看待。即使大盤技術面、籌碼面已經明顯走空，他們還是會一直釋放偏多，或是即將反彈的資訊。尤其發生系統性風險，指數大幅崩跌時，更容易看出這樣的現象。

他強調，人不是神，不可能百分之百知道未來的事情。投資永遠是摸著石頭過河，走一步看一步，投資人必須訓練自己做出正確的分析和判斷。

楊忠憲根據道氏理論分析，指數和股價的走勢一定可以歸類為上漲（多頭）、下跌（空頭）、盤整（沒有明確的多空方向）。趨勢不容易形成，但是一旦形成，不容易改變，這也是所有技術分析理論的根本。正因為股票走勢有其慣性，我們才能藉由這些慣性，預測未來的走勢。

個股與指數互為因果，當多數的個股上漲，形成了指數的多頭趨勢。換個角度看，多頭氣氛熱烈時，也容易激勵投資人的進場意願、提高投入資金，導致個股的超漲。此時，如同在遍地黃金當中尋寶，想找到大塊的黃金明顯容易許多。然而在盤整或空頭時，尋覓具備上漲動能的股票，就如同在遍地石頭挑選黃金碎屑。哪一件事情比較輕鬆愉快呢？自然是前者。

所謂的「市」，也可以視為「勢」。選股不選市（勢），當然也有賺錢機會，不過，市（勢）不對，選股會很難。

既然如此，想提高投資勝率，我會建議盡量順著趨勢做交易，等勢對的時候再做，並掌握指數的型態及位階，適度調節持股比重及持有檔數。

其後，等指數站上年線，此波多頭格局確立，接下來指數每上漲約3%則減碼1次。當指數漲到相對高檔，且成交量、技術指標都出現背離，可根據持股各自的表現，逐漸減碼或出清持股。

也要留意，當指數來到末升段，也就是指數上漲趨勢來到最後一波的時候，要有指數進行修正的認知。仍在手中的持股，也有極高機率會跟著修正，一定要有停損的準備。

指數來到相對高檔，減少持股是為了避開指數可能的修正。那麼，是否能夠「用空單避險」？

例如，持股市值約400萬元，覺得盤勢有風險，就去做空等比率的期貨，或是以選擇權做空、或買進反向ETF等。萬一指數下跌了，做空部位產生獲利，就可以抵銷股票的虧損風險。

乍聽之下似乎頗有道理，但是多數散戶並沒有受過專業訓練，布局空單後，往往沒有想到接下來要如何收尾。最終仍然必須個別面對期貨跟現貨賣出的風險，讓問題更複雜。甚至多空兩邊都賠錢，更加悲慘。

不管是選擇做空，或是選擇做多，都是為了賺價差，而不是避險；最好的避險方法，就是保留現金！

做多就做多、做空就做空，最忌諱一手多、一手空。股市中很多迷思，還有許多以訛傳訛的誤用，包括工具、觀念、策略的誤用等。投資人在學習的過程中，必須慢慢破解這些迷思。

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只在多頭時做多 增加獲利率

2020年開春就遇到全球股市崩跌，截至2020年3月19日，台股從年初高點暴跌30%，對於高持股、或於過年之前進場的投資人而言，都面臨持股市值短時間連續下跌的衝擊。

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