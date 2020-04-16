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顏炳立：土地、商辦將是房市的抗疫英雄

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：顏炳立】

新型冠狀病毒肺炎成為房市的照妖鏡，有利於價格及量的盤整，各行各業逐漸出現關門倒閉的情形，當眾人尋找可抗疫的行業時，地產業會是其中之一嗎？此時可以買房嗎？我預估，土地、辦公室將是台灣房市的抗疫英雄！至於其他產品，套用疫情用語來形容，飯店市場確診「搏鬥」、店面市場確診「觀察」、住宅市場緊盯「防染」。

土地產品，不管商用、住宅、工業用地，在疫情之下仍持續成交，溫度雖不到熱，但卻是溫暖有量。辦公室產品，因為台商的回流加上過去供給少，地段好、品質好的產品，有實力的台商企業仍會積極買進。

由於疫情衝擊，航空旅遊業都掛了，使得飯店業在搏鬥中。接下來，飯店業若無法找到吸引住客的策略，入不敷出，關門倒閉也在預期中。店面則因人們不敢外出消費、用餐，從餐廳、購物中心到商店街等等，都已在苦撐中。這樣的日子若持續半年，造成的影響實令人不敢想像。

住宅部分，由於過去4年有剛性需求支撐，未來4年也同樣靠剛性需求撐場。疫情是否會影響已慢慢成型的自用買氣？只要在半年內疫情能得到控制，我認為確診觀察、搏鬥、防染等產品將會有報復性出量，但價格恐怕無法樂觀。

況且，美國聯準會（Fed）接連降息，全球央行也在撒錢救市，令人擔心全球將邁向日本長空20幾年的零利率，未來恐將長期處於通貨膨脹的態勢，使資金將積極尋找能保值的資產。不動產看來會成為一個能提供收益的資產，但會不會因此觸動未來台灣的商用不動產落底後翻升，成為資金分散風險的有利資產，在下半年才會較為明朗。

目前看來，賣方市場仍然任性堅持高價，而不願降價求售，顯然還是對疫情的變化樂觀；在疫情延燒下，也許會讓買進賣出的價格決定加快，自用買方可在等待或嘗試去尋求一個對自己有利的價格，讓雙方能夠成交，這也是疫情對房市帶來的一個好結果，悶的日子鼓勵多看屋，靜待疫情能盡快過去，為自己尋找房市的春天！(本專欄作者為香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司董事總經理)

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只在多頭時做多 增加獲利率

2020年開春就遇到全球股市崩跌，截至2020年3月19日，台股從年初高點暴跌30%，對於高持股、或於過年之前進場的投資人而言，都面臨持股市值短時間連續下跌的衝擊。

3角度找出投資新契機

儘管新型冠狀病毒肺炎（以下簡稱新冠肺炎）疫情在中國已初步獲得控制，但中國以外地區卻有加速的趨勢，嚴峻的疫情使得市場不安情緒來到高點。在尚無特效藥及疫苗情況下，全球疫情何時可趨緩仍不得而知，但從中國防疫的經驗來看，只要各國政府採取了適當做法，新冠肺炎疫情是有機會獲得控制的，只是需要一些時間。只要疫情能獲得控制，市場的急劇下跌，反而提供一個低點投資好股票的機會。

美元「黑洞」

新型冠狀病毒肺炎疫情不但讓人們搶購口罩、酒精、衛生紙，在美國，還有人跑到銀行搶著提領美元現鈔。這股搶現金的風潮席捲全球金融市場，無視美國聯準會（Fed）3月連續2次緊急降息，將基準利率一口氣降到零，引爆投資者為了換現金、急著拋售各種風險性資產。美元指數因此在8個交易日內勁揚6.8%、再次突破100點大關。

被動投資贏回主動人生

最近新型冠狀病毒疫情沸沸揚揚，大家忙著防疫外，股市也熱鬧非凡。有新聞傳出，有股票被誤認為防疫概念股而大漲；股民回神後又狂跌，蔚為奇觀。由此可見，為數不少的散戶在搞不清楚投資標的狀況下，就貿然豪賭。

危邦可入？

「中國崛起」的趨勢是否會中斷？這話題在武漢肺炎疫情爆發後炒得火熱。疫情不只重創中國製造業供應鏈，造成內需消費急凍、企業資金周轉也出問題。但我接觸到的台商卻沒人在此時撤退，反而積極投資。有人在1週內搞定資金、政府批文和機器採購，預計1個月內開始量產口罩；有人調整公司組織，把原本負責百貨通路的人員轉到電商部門、衝刺社交電商業績；也有人轉換布局，運用中國製造業的生產資源，結合陸企前進消費暢旺的美國市場。

長照支出 每月平均3萬起跳

隨著醫藥科技進步，現代人平均壽命愈來愈長，退休規畫日益成為人們重視的課題。很多人進行退休規畫時，大多著墨於日常生活費用的累積，忽略醫療費用的重要性。

中國醫藥市場將成台廠新契機

看過電影《我不是藥神》的人，一定對中國昂貴到難以負擔的「專利藥」，以及缺乏合格平價替代藥物而留下深刻的印象。雖然電影的時代背景是80年代，但時至今日，這樣的情況在中國並未完全排除。

顏炳立：房市相對低檔 進場時機到

金鼠年才一開始，全球就遇到新型冠狀病毒的疫情衝擊，包括房市都相當擔心焦慮。不過，因2019年最新的買賣移轉棟數為30萬275棟，代表房市已落底，亦即我在2016年所預估「緩跌4年，盤整4年」的緩跌4年結束，2020年開始將進入盤整階段。

疫情衝擊難料 基金該如何布局？

絕大多數投資人都沒有想到，鼠年一開春，全球就迎來一隻好大的「黑天鵝」：新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎），衝擊了全球經濟與金融市場，尤其是亞洲。這波疫情對於全球經濟究竟會造成什麼程度的影響？面對尚在擴散的疫情，投資人應該採取哪些因應之道？

逢低布局新興市場 靜待下半年反彈

今年中國的農曆年間，因新型冠狀病毒疫情快速蔓延，讓年節的氣氛頓時消失殆盡，且使金融市場劇烈波動。當市場面臨這類不確定情況時，投資人會先拋售風險性資產，將資金轉入避險性資產的行為是可以理解的，但就歷史經驗來看，這類特殊地緣政治風險，反而使新興市場估值更具吸引力，提供投資人逢低進場的投資機會。

石油戰爭

美中貿易戰暫時休兵，簽署第1階段協議，中國承諾將在未來2年內擴大採購美國4大項商品與服務。商品包含能源產品，中國規畫以2017年採購量為基準，2020年增加採購金額至185億美元、隔年再增至339億美元。

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