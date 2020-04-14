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3角度找出投資新契機

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：施斌】

儘管新型冠狀病毒肺炎（以下簡稱新冠肺炎）疫情在中國已初步獲得控制，但中國以外地區卻有加速的趨勢，嚴峻的疫情使得市場不安情緒來到高點。在尚無特效藥及疫苗情況下，全球疫情何時可趨緩仍不得而知，但從中國防疫的經驗來看，只要各國政府採取了適當做法，新冠肺炎疫情是有機會獲得控制的，只是需要一些時間。只要疫情能獲得控制，市場的急劇下跌，反而提供一個低點投資好股票的機會。

此次新冠肺炎疫情確實重創了全球與中國經濟，但中國官方並未否認這個事實，反而是務實面對，表示會把就業問題放第1位，保經濟成長並非第一要務，可預見的是中國GDP數據勢將持續走低。

許多投資人一看到中國GDP下滑，就擔心未來投資前景。但其實投資中國股市，除了觀察GDP數字外，投資人更應關注GDP的結構和健康程度，而目前中國GDP增長的結構比以前更為健康。而經過這波疫情衝擊，許多好公司的估值陸續回到合理水位。

作為專業投資者，在當前的挑戰下，基本上我們從3個角度考量投資機會：

首先要判斷這家公司能不能挺過去。在這個前提下，每個行業的第1名、第2名，抵禦風險的能力肯定更強。

第2則是看哪些行業可以從行為／趨勢變化中受益，這些行業或公司自然會成為受關注的標的。

第3則是看估值。有些行業受惠於此次疫情，而有些行業短期內則是受到較大衝擊，但如果從更長期投資的角度來看，當市場反應過度時，對投資者來說就是一個布局的機會。

但以中國的經驗來看，在新冠肺炎疫情還沒有特效藥及疫苗的現在，自我隔離是現階段最佳面對疫情的處理方式之一，且確實有助防控疫情。

人們透過自我隔離以對抗疫情的方式，也為全球帶來一個新的趨勢，亦即：由實體轉向虛擬、線下轉到線上。許多線上相關產業成為這一波疫情下的受惠產業，包括線上遊戲、線上娛樂、線上教育、遠端工作，以及雲端等相關產業都可說是受惠者。

根據瑞銀證券預估，中國線上的交易行為日漸熱絡，2020年的線上購物成交總額約為人民幣1兆4,910億元，預估至2022年上看人民幣2兆3,260億元；社交電子商務平台滲透率更將由13%穩步上升至15%。中國線上教育市場估計則可以由2018年的人民幣460億元大幅成長，至2025年上看人民幣6,840億元，成長潛力相當巨大。

由於此次疫情已嚴重衝擊全球經濟，中、美政府相繼宣布降息、降準，為市場注入流動性以振興經濟。而在市場信心還未恢復下，預料各國政府未來還可望有其他相關刺激政策祭出。以中國為例，目前政府已針對企業復工、復產及刺激內需，釋出一系列相關的救市措施，例如企業低利貸款、大規模調整各項保險規費、醫療保費、減免房租水電等；有了政策支持，對穩定經濟與金融市場會有極大助益。

中國人民銀行在推出定向降準前，已推出多項穩定市場政策，包括穩健的貨幣政策保持流動性、加強對中小企業資金支持。而根據過去幾次空頭市場的經驗，可以發現中國股市往往會跟隨振興政策的釋出而加速完成落底。例如金融風暴時，A股領先全球2008年11月初即落底。此時很難期望投資人做到樂觀，但也無須過度悲觀，最好的方式就是客觀以待。

中國政府其實很早就不斷在市場釋放流動性，可說是最早釋放流動性的國家。實際上，自中美貿易戰開打以來就降準好幾次，銀行有更多資金可貸放出去，供企業或個人短期融通，因此很有可能再度領先全球落底修正完成。

此外，中國目前的利率高於歐美市場，隨著中美利差進一步擴大，加上疫情在政府嚴格控管下也已率先控制，預期中國經濟有機會率先走穩。

短期內市場仍可能持續震盪，但從歷史的經驗來看，每一次出現危機時，同時也會帶來新的投資機會；這些機會可能是一個新趨勢，也可能是既有產業中出現創新的經營模式或創新商品。投資人若能克服恐懼的心理，以理性與客觀的角度來看待這次危機，就能從中找到許多好的投資契機。(本文作者為瑞銀中國精選股票基金經理人)

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