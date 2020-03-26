被動投資贏回主動人生

【撰文：駱潤生】

最近新型冠狀病毒疫情沸沸揚揚，大家忙著防疫外，股市也熱鬧非凡。有新聞傳出，有股票被誤認為防疫概念股而大漲；股民回神後又狂跌，蔚為奇觀。由此可見，為數不少的散戶在搞不清楚投資標的狀況下，就貿然豪賭。

投資個股如果功課做不到位，最好別碰，因為選股擇時很難。外資分析師楊應超曾說，他執業時擁有全球資源並只負責盯10檔股票，都很難了，何況是散戶。那麼投資由專業經理人操盤，主動式投資的共同基金，是否會更好呢？

耶魯大學校務基金操盤手，曾獲全球12大投資領袖終身貢獻獎殊榮的《指數革命》作者查爾斯．艾利斯，從主動式投資到信仰指數化投資。他觀察從1960年至今，投資市場經歷多次巨變，早期主動式經理人能透過拜訪企業及選股策略，找出被「錯誤定價」的個股，擊敗市場獲取超額報酬。

但受全球化、網路化等因素影響，資訊傳播的速度及市場規模今非昔比，市場交易也從散戶轉換為以專業投資人為主。經理人在激烈競爭下，愈難在加上高漲的成本費用後，打敗由其他主動式投資人集體智慧所匯集成的市場報酬。

打不過就加入它。股神巴菲特說：「大多數機構投資人與散戶會發現，持有股票的最佳途徑是投資收取最低費用的指數型基金，選擇這條路的人，結果肯定會勝過絕大多數專業投資人士提供的淨報酬。」

追蹤市場指數的指數型基金受股神青睞有2個重要原因：

1.長期報酬優於主動式投資：根據基金評等公司晨星的統計，當年度擊敗市場獲得5星評等表現最佳的基金，隔年可能表現得比1星評等表現最差的基金更糟。而根據標普道瓊斯指數公司2018年的分析報告，觀察長期表現，超過89%的大型股基金經理人；和超過93%的小型股基金經理人，表現落後於它們的績效指標。

2.低費用低成本：晨星研究，基金的費率是跟績效有關的唯一可靠變數，低周轉率與低費率的基金表現通常較好，最典型的就是指數型基金。以1%基金經理費為例，主動式基金經理人須賺取高於市場平均報酬14%（市場平均報酬約7%，1%÷7%＝14%）才能打平；而代表市場平均報酬的指數型基金大約才0.1%的費用。

指數化投資除了不用盯盤或擔心黑天鵝降臨，以及任何主動式投資需要擔心的細節；投資人也能專注於重要的長期投資目標，如退休金積累等；更有價值的是，可以用多出來的時間紅利陪伴家人、實現自我，贏回人生的主動權。

(本文作者為國際認證理財規畫顧問（CFP®）、台灣理財規畫產業發展促進會副理事)