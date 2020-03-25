長照支出 每月平均3萬起跳

【撰文：陳佩儀】

隨著醫藥科技進步，現代人平均壽命愈來愈長，退休規畫日益成為人們重視的課題。很多人進行退休規畫時，大多著墨於日常生活費用的累積，忽略醫療費用的重要性。

以一般醫療費用及考量可能的長期照顧（以下簡稱長照）支出推估，至少總共要準備400萬元～850萬元左右的醫療基金（醫療＋長照），才能面對退休後的第二人生。

根據衛生福利部、內政部統計資料顯示，65歲以上高齡人口罹患癌症、心血管疾病、中風等慢性疾病或重症臥病在床人數愈來愈多，按健保平均每人醫療費用觀察，65歲以上高齡人口平均健保醫療費用點數為8萬4,000點，假設1點1元，若以65歲人口的平均餘命約20年推估，所需平均醫療費用約168萬元。

另外，根據衛生福利部統計，2018年國人家庭自費醫療支出比率為32.9%，推估65歲以上高齡人口平均自費醫療費用約需要55萬2,720元，而且這個金額還不包括使用新型醫療技術如達文西手術、標靶治療等自費醫療費用，如果再算上通貨膨脹與醫療費用不斷增加的趨勢，自費醫療費用只會更多不會更少。

而癌症、心血管疾病、中風等慢性疾病或重症臥病都有可能引發失能，台灣人壽資深副總經理葉栢宏指出，退休生活想要過得好，退休後的醫療基金除了一般醫療費用，還要考量可能的長照支出，因為一旦需要長照，將伴隨而來一大筆醫療費用及長照每月所需支付的相關費用。

根據台灣人壽商品一部內部統計資料，長照費用包含看護、營養品和尿布等被照顧者長期性支出，每月約3萬元～8萬元，輪椅、電動床、氣墊等一次性支出約5萬元～9萬元。依據衛生福利部統計，國人一生中平均長照需求時間約7.3年，算下來至少要準備268萬元～710萬元費用。

此外，除了考量聘僱看護費用或入住機構費用外，還要考量喪失工作能力的經濟損失。根據行政院主計總處公布，2018年國人總薪資平均每月為4萬1,000元，若被照顧者為家庭經濟來源之一，1年家庭經濟就短少49萬元甚至更多，對家庭經濟上可以算是相當沉重的負擔。

葉栢宏說，雖然近年政府力推「長期照顧10年計畫2.0」（簡稱長照2.0），但主要提供的是「服務面」的協助，而且是以支援性質為主，讓家庭照顧者能獲得短暫的休息時間，如何讓長照需求者得到有品質的照護服務，尚須透過長照系列商業保險、個人退休金、儲蓄理財及家庭成員共同分擔。

葉栢宏建議，在長照的規畫與準備上，除了政府的相關保障措施外，如果經濟能力許可，在年輕時可提早規畫長照險、失能扶助險、特定傷病險等能提供長期照顧保障的險種，不然保費會因年齡增長變貴，還可能因體況變差而被拒保，在年輕時提早做好人生的風險轉嫁，才能達到理想的退休生活。