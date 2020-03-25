快訊

立委爆有國籍航空組員確診 王國材：未收到訊息

萬一「梅克爾確診」了...德國總理隔離中：誰是代理接班人？

長照支出 每月平均3萬起跳

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：陳佩儀】

隨著醫藥科技進步，現代人平均壽命愈來愈長，退休規畫日益成為人們重視的課題。很多人進行退休規畫時，大多著墨於日常生活費用的累積，忽略醫療費用的重要性。

以一般醫療費用及考量可能的長期照顧（以下簡稱長照）支出推估，至少總共要準備400萬元～850萬元左右的醫療基金（醫療＋長照），才能面對退休後的第二人生。

根據衛生福利部、內政部統計資料顯示，65歲以上高齡人口罹患癌症、心血管疾病、中風等慢性疾病或重症臥病在床人數愈來愈多，按健保平均每人醫療費用觀察，65歲以上高齡人口平均健保醫療費用點數為8萬4,000點，假設1點1元，若以65歲人口的平均餘命約20年推估，所需平均醫療費用約168萬元。

另外，根據衛生福利部統計，2018年國人家庭自費醫療支出比率為32.9%，推估65歲以上高齡人口平均自費醫療費用約需要55萬2,720元，而且這個金額還不包括使用新型醫療技術如達文西手術、標靶治療等自費醫療費用，如果再算上通貨膨脹與醫療費用不斷增加的趨勢，自費醫療費用只會更多不會更少。

而癌症、心血管疾病、中風等慢性疾病或重症臥病都有可能引發失能，台灣人壽資深副總經理葉栢宏指出，退休生活想要過得好，退休後的醫療基金除了一般醫療費用，還要考量可能的長照支出，因為一旦需要長照，將伴隨而來一大筆醫療費用及長照每月所需支付的相關費用。

根據台灣人壽商品一部內部統計資料，長照費用包含看護、營養品和尿布等被照顧者長期性支出，每月約3萬元～8萬元，輪椅、電動床、氣墊等一次性支出約5萬元～9萬元。依據衛生福利部統計，國人一生中平均長照需求時間約7.3年，算下來至少要準備268萬元～710萬元費用。

此外，除了考量聘僱看護費用或入住機構費用外，還要考量喪失工作能力的經濟損失。根據行政院主計總處公布，2018年國人總薪資平均每月為4萬1,000元，若被照顧者為家庭經濟來源之一，1年家庭經濟就短少49萬元甚至更多，對家庭經濟上可以算是相當沉重的負擔。

葉栢宏說，雖然近年政府力推「長期照顧10年計畫2.0」（簡稱長照2.0），但主要提供的是「服務面」的協助，而且是以支援性質為主，讓家庭照顧者能獲得短暫的休息時間，如何讓長照需求者得到有品質的照護服務，尚須透過長照系列商業保險、個人退休金、儲蓄理財及家庭成員共同分擔。

葉栢宏建議，在長照的規畫與準備上，除了政府的相關保障措施外，如果經濟能力許可，在年輕時可提早規畫長照險、失能扶助險、特定傷病險等能提供長期照顧保障的險種，不然保費會因年齡增長變貴，還可能因體況變差而被拒保，在年輕時提早做好人生的風險轉嫁，才能達到理想的退休生活。

相關新聞

危邦可入？

「中國崛起」的趨勢是否會中斷？這話題在武漢肺炎疫情爆發後炒得火熱。疫情不只重創中國製造業供應鏈，造成內需消費急凍、企業資金周轉也出問題。但我接觸到的台商卻沒人在此時撤退，反而積極投資。有人在1週內搞定資金、政府批文和機器採購，預計1個月內開始量產口罩；有人調整公司組織，把原本負責百貨通路的人員轉到電商部門、衝刺社交電商業績；也有人轉換布局，運用中國製造業的生產資源，結合陸企前進消費暢旺的美國市場。

長照支出 每月平均3萬起跳

隨著醫藥科技進步，現代人平均壽命愈來愈長，退休規畫日益成為人們重視的課題。很多人進行退休規畫時，大多著墨於日常生活費用的累積，忽略醫療費用的重要性。

中國醫藥市場將成台廠新契機

看過電影《我不是藥神》的人，一定對中國昂貴到難以負擔的「專利藥」，以及缺乏合格平價替代藥物而留下深刻的印象。雖然電影的時代背景是80年代，但時至今日，這樣的情況在中國並未完全排除。

顏炳立：房市相對低檔 進場時機到

金鼠年才一開始，全球就遇到新型冠狀病毒的疫情衝擊，包括房市都相當擔心焦慮。不過，因2019年最新的買賣移轉棟數為30萬275棟，代表房市已落底，亦即我在2016年所預估「緩跌4年，盤整4年」的緩跌4年結束，2020年開始將進入盤整階段。

疫情衝擊難料 基金該如何布局？

絕大多數投資人都沒有想到，鼠年一開春，全球就迎來一隻好大的「黑天鵝」：新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎），衝擊了全球經濟與金融市場，尤其是亞洲。這波疫情對於全球經濟究竟會造成什麼程度的影響？面對尚在擴散的疫情，投資人應該採取哪些因應之道？

逢低布局新興市場 靜待下半年反彈

今年中國的農曆年間，因新型冠狀病毒疫情快速蔓延，讓年節的氣氛頓時消失殆盡，且使金融市場劇烈波動。當市場面臨這類不確定情況時，投資人會先拋售風險性資產，將資金轉入避險性資產的行為是可以理解的，但就歷史經驗來看，這類特殊地緣政治風險，反而使新興市場估值更具吸引力，提供投資人逢低進場的投資機會。

石油戰爭

美中貿易戰暫時休兵，簽署第1階段協議，中國承諾將在未來2年內擴大採購美國4大項商品與服務。商品包含能源產品，中國規畫以2017年採購量為基準，2020年增加採購金額至185億美元、隔年再增至339億美元。

善用政策與保單 減輕長照負擔

根據衛福部的推估，台灣需要長期照顧的人數在2026年將增加至77萬人以上，其中以65歲以上老人占最多數。台灣民眾平均需要照護的時間大約是8年～9年，每年照護費用約為60萬元，每人平均照護費用至少需要準備500萬元以上。但目前因照護人力嚴重不足，有近65%民眾須仰賴家人照顧。

做財務的主人 當自己的財神

「新年快樂！恭喜發財！」過年期間大家常會用這句話互相問候。無論目前的收入、資產多少，「發財」似乎總會在願望清單中。然而隨著年紀增長，反而更重視「快樂」，希望能長保心情愉悅，於是「快樂」漸漸在願望清單中提升了排序。如此想來，究竟是「發財」才會「快樂」？還是「快樂」就是「富有」？

掌握4原則 克服投資盲點

最近在閱讀《尋找超值股》（Good Stocks Cheap），作者是肯尼斯．馬歇爾（Kenneth Jeffrey Marshall）。單看書名，你可能會以為其投資風格是找出像葛拉漢（Benjamin Graham）提倡的廉價股派系。但實際上，其所提倡的是找出「具備護城河的公司」投資法。

2策略投資陸股 不錯失獲利機會

儘管中美兩國已簽署第1階段貿易協議，市場氣氛轉趨樂觀。但投資人仍須留意中美的敵對關係恐將會延續幾年、甚或是數十年，這是因為中國在全球經濟中的地位日益上升，對美國構成挑戰，兩大強權之間角力難以在短期內解決，這是當前投資人需正視的課題。

用「自益型」保單守護人生下半場

保險雖有保障、儲蓄理財與節稅等多重功能，但最近市場好像把重心放在儲蓄上。其實在眾多金融商品中，僅有保險可以產生很高的保障槓桿倍數，客戶所繳的保險費也許不須太高，但只要發生保險事故，就能領取高出保險費數倍的保險給付，這是其他金融商品所沒有的優勢。因此善用保險的保障功能，絕對是重要的風險管理工具。

熱門新聞

長照支出 每月平均3萬起跳

危邦可入？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。