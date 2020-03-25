【撰文：朱紀中】

「中國崛起」的趨勢是否會中斷？這話題在武漢肺炎疫情爆發後炒得火熱。疫情不只重創中國製造業供應鏈，造成內需消費急凍、企業資金周轉也出問題。但我接觸到的台商卻沒人在此時撤退，反而積極投資。有人在1週內搞定資金、政府批文和機器採購，預計1個月內開始量產口罩；有人調整公司組織，把原本負責百貨通路的人員轉到電商部門、衝刺社交電商業績；也有人轉換布局，運用中國製造業的生產資源，結合陸企前進消費暢旺的美國市場。

比起2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情，一位台商告訴我，當年訊息不透明，猶如掉入黑洞；但疫情過後，消費商機爆發如「井噴」，讓存活的企業快速崛起。這次中國出問題，大家自然積極尋找投資機會。過年後因回不了中國，台商們頻繁聚會，找到抱團合作的新商機。

按此邏輯，反映製造業利潤的工業生產者出廠價格（PPI）年增率連4個月走高，搭配人民銀行不斷寬鬆資金，讓反映企業投資動作的M1貨幣供應量年增率上揚，顯見只要控管好資金，被視為「危邦」的陸股，長期仍可投資！