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中國醫藥市場將成台廠新契機

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：蕭非凡】

看過電影《我不是藥神》的人，一定對中國昂貴到難以負擔的「專利藥」，以及缺乏合格平價替代藥物而留下深刻的印象。雖然電影的時代背景是80年代，但時至今日，這樣的情況在中國並未完全排除。

不光是藥物，包括醫材、保健食品等也一直存在相似的問題，最大的原因在於中國生技業的發展高度依賴政策規範，因此，中國生技產業的突破僅僅是近幾年的事。

近年來，中國政策規範的調整逐漸加速，2017年中國國家藥品監督管理局（NMPA，原CFDA）發布《仿製藥質量和療效一致性評價品種分類指導意見》，讓「學名藥」有了審查與評價的基準。同年，為了遏制「透過微電商販售健康食品」之亂象，再祭出《總局關於新保健食品註冊執行資訊系統上線運行的通告》，2019年10月再推出《化學藥品注射劑仿製藥質量和療效一致性評價技術要求（徵求意見稿）》，預期不久的將來會再推出一致性評價規範。

中國醫改除了政策規範之外，對於合格醫藥品的審批時程改革亦顯得重要。從「44號文件」簡化程序、加速創新藥審批，到「50號文件」從寬認定境外新藥的臨床數據，預期上市時間至少可以加快2年，2018年完全執行按規定時限審批（編按：意指在一定時間內完成審核）。

在NMPA的加速改革下，中國生技業已經出現展翅飛翔的動能。以新藥為例，根據勤業眾信統計，2018年NMPA核准了51項，2019年則達到128項，堪稱進入黃金十年。

相較於中國生技業的蓬勃，台灣的生技指數卻在股市高檔時還趴在地上。台灣上市櫃生技股不是不好，而是歷經幾回的投機炒作與不當政策後，市場信心崩盤所致，再加上評價偏貴，因此，如果要挽救頹勢，首要就是合理評價，其次是發掘市場出口，而筆者認為，中國市場就是一大契機，因為，中國已經是全球第2大的醫藥品市場。

筆者認為，藥廠申請NMPA藥證，在程序與文件上絕對不會比美國食品藥物管理局（FDA）複雜，一旦通過審批，所面臨的國內競爭可望比美國和緩，而且市場地緣與性質相近，若是「學名藥」或「生物相似藥」甚至能避開原廠的纏訟，最重要的是，中國仍然有不少未被滿足的市場，而台廠具有一定的技術優勢，也可以結合中國資金進行策略合作。

事實上，已經有不少台灣生技廠在中國有所斬獲，或是未來能取得商機。例如晟德（4123）旗下的澳優是中國最大配方羊奶粉品牌，市占率62%，連續3年獲利成長逾5成，表現優於中國品牌。

晟德旗下的豐華（6553）則是以益生菌占有中國市場一席之地；同屬於保健食品的生展（8279），分別替雲南白藥與Weider代工，後者是進軍中國的Costco協力廠商，中國保健食品商機仍然被看好。

學名藥廠的南光（1752）、生達（1720）、瑩碩生技（6677）等，都已經在中國布局多時，尤以針劑大廠南光將會是針劑一致性評價的受惠者。另外，晟德與中國一品紅共同合資企業，將專攻極度缺乏的兒童專用藥市場，而其旗下的東曜藥業也有抗癌學名藥即將在中國完成3期臨床。

新藥公司也積極在中國申請藥證，例如：太景*-KY（4157）的抗生素注射劑。另外，已經簽訂授權未來可望賺取簽約金與里程金（階段性授權金），例如：順藥（6535）的長效型止痛劑；寶齡富錦（1760）的腎臟病藥也在中國進入3期臨床試驗。

隱形眼鏡向來為台廠的強項，金可-KY（8406）旗下的海昌眼鏡，在中國早有深厚的基礎，占有25%的市場份額，未來隱形眼鏡的市場滲透率仍然看升。

2018年，中國爆發「黑心疫苗事件」，如同毒奶粉事件的翻版，中國人民開始不信任本土的疫苗，形成極大的市場空缺，其中，流感疫苗的季節性施打率仍然遠遠落後全球平均水準，尤其被看好。目前國光生（4142）的流感疫苗已經進軍中國市場，只是現有產能不足，必須等2021年新產能開出，才會見到明顯貢獻。

總之，台廠開發市場時不必捨近求遠，若能搭上中國生技業成長的順風車，必然帶來業績的挹注，從而提升至合理的股價評價，扭轉當前生技類股疲弱的走勢，甚至再創生技股的榮景。（本文作者為中華金融人員暨投資人協會講師）

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