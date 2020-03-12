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逢低布局新興市場 靜待下半年反彈

聯合新聞網 / Smart智富月刊

【撰文：布朗（Evan Brown）】

今年中國的農曆年間，因新型冠狀病毒疫情快速蔓延，讓年節的氣氛頓時消失殆盡，且使金融市場劇烈波動。當市場面臨這類不確定情況時，投資人會先拋售風險性資產，將資金轉入避險性資產的行為是可以理解的，但就歷史經驗來看，這類特殊地緣政治風險，反而使新興市場估值更具吸引力，提供投資人逢低進場的投資機會。

因為，雖然這個疫情要多久才能完全結束，目前還有待觀察，但若從歷史經驗來看，這類流行病對總體經濟的衝擊是短期且有限的；而且，往往在流行病疫情結束後，過程中被壓抑的需求會被快速釋放，帶動市場出現大幅反彈。

就以2003年11月爆發的SARS經驗為例，疫情擴散最嚴重是在2003年4月底，5月底、6月初疫情開始獲得控制。經驗顯示，從疫情爆發到疫情獲控制，大約需要4個月時間，而新確診病例的疫情在初次爆發後2個月內達到頂峰，不過股市多會提早反映。

所以，若觀察當時香港恒生指數與MSCI中國指數的表現可以發現，當時也是人心惶惶，股市表現當下亦受影響。但即便如此，恒生指數與MSCI中國指數震盪期僅約1個月，其後於2003年4月下旬落底，這兩個指數波段最大跌幅分別是8.5%和11.5%。

然而在股市觸底後，市場開始回穩反彈，包括恒生指數與MSCI中國指數，從4月下旬的低點過後的3個月內，指數分別上漲18.2%和31%，而6個月內則是分別上漲近4成和57.9%；從低點開始的1年內，這2個指數更是分別上漲近5成和近8成。

不僅如此，我們還看到2018年～2019年製造業歷經急劇放緩後，全球經濟增長正迎來一輪週期性反彈。最近幾個月，全球經濟增長領先指標出現明顯反彈。從近期成熟市場和新興市場陸續出爐的宏觀經濟數據，均進一步證實此一觀點，亦即製造業需求呈現正在加速的趨勢。新型冠狀病毒疫情的確有可能會影響短期需求，但我們認為尚不至於逆轉這種增長的趨勢。

此外，我們認為，目前新興市場估值相對偏低，這一輪的週期性反彈可望為新興市場帶來更多益處。2019年，成熟國家和新興市場國家積極採取量化寬鬆貨幣政策，其遞延效應將支撐全球需求增長，為經濟復甦奠定基礎。

進入2020年，多數各國央行仍持續採寬鬆的貨幣政策，且就整體新興市場而言，仍存在貨幣政策的調整空間，必要時能採取進一步的刺激措施。

當然，中國和全球貿易的前景與新興市場發展息息相關。中國在全球製造業、大宗商品和投資週期的中心地位，使新興市場的增長和獲利須高度依賴中國。因此，美中初步簽訂的貿易協定，與雙方緊張關係的緩解，將大幅降低地緣政治的風險。

我們認為，今年只要貿易緊張關係不再重新升溫，就足以提升新興市場的信心。此外，投資人亦應全面看待中美關係的風險；如果中國盡早履行貿易協定的要求，投資人不應排除關稅還有進一步調降的可能。就像聯準會一樣，美國總統川普（Donald Trump）現在也有了「降息」的工具：亦即透過調降關稅刺激經濟，以緩解金融環境。

與此同時，中國針對製造業採取的定向及廣泛的刺激政策，也逐漸看到效果。強而有力的證據表明，中國經濟放緩正在回穩，這說明中國雖然仍重視結構性去槓桿，但也有意願且有能力採取必要的刺激措施，以緩解國內、外的不利因素所帶給中國經濟的衝擊。

只是，如今在新型冠狀病毒疫情蔓延的情況下，外界疑慮這些刺激政策是否還能奏效。但我們認為，疫情對中國第1季的消費增長會有重大影響，但在之後的影響則會逐步減弱。更重要的是，在疫情發生期間被壓抑的消費力，有機會在疫情結束後大舉出現，屆時消費增長將迎來大幅反彈。最重要的是，如果負面影響持續時間過長，必要時中國政府還有充分的政策工具，因此我們認為，疫情並未逆轉中國製造業自去年底開始轉好的趨勢。

2020年新興市場資產類別能重獲青睞嗎？我們的答案是肯定的。新型冠狀病毒疫情雖可能對需求產生重大影響，但我們認為疫情對需求的衝擊只是短期的，不會波及下半年。

(本專欄作者為瑞銀資產管理資產配置全球主管)

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