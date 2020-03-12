疫情衝擊難料 基金該如何布局？

【撰文：鄭杰】

絕大多數投資人都沒有想到，鼠年一開春，全球就迎來一隻好大的「黑天鵝」：新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎），衝擊了全球經濟與金融市場，尤其是亞洲。這波疫情對於全球經濟究竟會造成什麼程度的影響？面對尚在擴散的疫情，投資人應該採取哪些因應之道？

在疫情衝擊下，首當其衝的自然是經濟成長率。原先外資對中國2020年全年的經濟成長率預估值，約落在5.5%～6%間，但是，疫情爆發後，紛紛下修0.6～0.8個百分點，導致全年經濟成長率將由原先的「6%保衛戰」轉為「5%保衛戰」，「這還是疫情在第1季就得到控制的假設之下。」安聯投信海外投資首席許家豪說。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤也在電話記者會中指出相同的觀點，目前的預測基本上都建立在疫情能在第1季受控下，一旦疫情的高峰持續至第2季，「2020年（中國）GDP增速就可能會降到5%以下。」

基於這樣的假設，2020年中國的經濟成長率預估將會「前低後高」，第1季的經濟成長率鐵定下修，如果疫情獲得控制，則後續經濟成長率可望反彈，有機會走出與SARS（嚴重急性呼吸道症候群）時期同樣的走勢。

不過，就算在疫情高峰過後，專家提醒，總體經濟的反彈恐怕也不會像2003年時強勁。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析：因SARS期間屬於景氣循環前期，經濟正準備蓄勢待發，不過，現在屬於景氣循環後期，景氣處於末段；接著，SARS時期，中國經濟規模只占全球整體經濟規模的4%，而現在已經高達16%，「經濟回溫狀況現在不好判斷，但經濟衝擊更勝SARS是確定的。」

中國經濟狀況不好，鄰近的亞洲國家自難倖免。瑞銀最新的報告，就顯著下修亞洲國家╱地區的經濟成長率，與中國經貿關係愈緊密的，下修幅度愈大，而香港就是受創最深的地區。如果將影響層面放大至全球，安聯則評估衝擊將落在0.1～0.5個百分點：若是疫情在第1季就緩和，則影響將為0.1～0.3個百分點，若是延到第2季後，則衝擊就上看0.5個百分點。

如果再深入至企業層面，疫情衝擊的影響將更為顯著。許家豪預估，假設在2個月內疫情可以結束，則中國企業今年的獲利成長估計將會從16%～17%，降至11%～12%，但是，一旦疫情延燒，成長幅度可能就會降至高個位數。

不過他強調，目前對於中國企業的全年獲利還沒有這麼悲觀，雖然民間企業、消費、運輸等產業受疫情影響大，「但中國同時還在放水（放錢）出來。」實際上，中國股市在新春開市的第1天（2月3日），中國人行就啟動了人民幣1兆2,000億元的公開市場逆回購操作，到了2月17日又進行了人民幣2,000億元的中期借貸便利（MLF）操作，以及人民幣1,000億元的7天期逆回購操作，並且將MLF的利率下調10個基點，藉此增加市場的流動性。

而這只是個開始，許家豪評估，在疫情真的得到控制前，中國貨幣政策規模還將再擴大，也會加快基礎建設相關的執行度，以便讓財政、貨幣刺激雙管齊下，「今年將會是2008年以來刺激力道最大的一年。」

即使在中國政府「放水」下，專家一致認為，在疫情明顯趨緩前，市場隨時都有可能再出現大波動，現在就認為市場已經回復正常，「仍言之過早。」與其此時就想要進場撿便宜，或是追高，反而應該先以調整資產組合的防禦力。

林啟超指出，若是風險承受度高的投資人，當股市出現大幅急跌（例如超過5%）時，的確可以部分買進，畢竟現在是情緒主導的市場，如果出現恐慌殺盤，市場容易超跌。

除此之外，仍然應該以調整投資組合的防禦度優先，甚至市場出現強烈反彈時，反而需要更加謹慎因應。

許家豪建議，整個投資部位要向中間靠攏。現階段還不至於要將部位都轉進最保守的公債；而新興市場股票如中國、新興亞洲，則建議都先減碼。

而減碼的部位，則優先轉進已開發市場股票或投資等級債。許家豪建議，投資人現階段股債比最好調整至各50%，股票部位如果要加碼，則優先選擇受疫情影響程度低的已開發市場股票。