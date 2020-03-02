【撰文：蔣竣植】

「新年快樂！恭喜發財！」過年期間大家常會用這句話互相問候。無論目前的收入、資產多少，「發財」似乎總會在願望清單中。然而隨著年紀增長，反而更重視「快樂」，希望能長保心情愉悅，於是「快樂」漸漸在願望清單中提升了排序。如此想來，究竟是「發財」才會「快樂」？還是「快樂」就是「富有」？

「財神降臨時，你準備好了嗎？」這可不是刮刮樂的廣告台詞，而是理財的重要關鍵。常在課程中推廣理財的重要，建議年輕人透過簡易的2張財務報表（收入支出表、資產負債表）來檢視自身的財務狀況，但聽到的回應卻是：「老師！我沒什麼錢啦！還不用理財吧！」其實，很多人都誤解了「理財」的意思，總以為理財就是投資基金、股票之類的，殊不知「理財」的完整名稱應該是「管理財務」，意思就是從收入的來源到支出的分配，都在「理財」的範疇之中。

理財應從「少」開始，而這個「少」字包含了2個意思：

1.理財應該從年輕就開始，畢竟在漫長的人生旅途中，都與錢脫離不了關係，不如趁早開始管理。及早發現（理財問題），及早治療（處理）。

2.理財不需要等錢很多才能開始，而是在收入或是資產還不多時就該學習如何管理。

「小錢」能夠管理得宜，未來才有機會管理「大錢」；反之，若連小錢都管理得一團亂，相信財神也不願意浪費財運在你身上。

做財務的主人，當自己的財神。若將收入比喻為水的話，理財就如同管理1個蓄水的桶子。大多數的人在觀念上總是希望「水量」（收入）能夠愈大愈好，卻忽略了桶子本身的品質，例如是否有缺角、破洞導致漏水？若無法將桶子的品質顧好，再多的水量也無法將桶子蓄滿水。就理財的角度而言，其缺角、破洞可能就相當於以下4點：

1.生活開銷是否過於浪費？

2.負債金額是否過高？（可能也是胡亂消費所導致）

3.投資、儲蓄等是否定期檢視？

4.保險規畫內容是否合宜？

透過上述的2張財務報表，就有機會檢視、調整這4點支出項目。就會計的角度來看，「節流」也是累積財富的方向之一，只是很多人都忽略罷了。當然，近年來由於產業、薪資結構改變，斜槓也讓「增加收入」成為改善理財（開源）的方法之一，只是對於時間及體力的分配就變得非常重要！

若能管理好個人財務，無論財神是否降臨，相信人生都是快樂的！你說是吧？(本文作者為國際認證理財規畫顧問（CFP®）)