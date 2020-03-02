善用政策與保單 減輕長照負擔

【撰文：王儷玲】

根據衛福部的推估，台灣需要長期照顧的人數在2026年將增加至77萬人以上，其中以65歲以上老人占最多數。台灣民眾平均需要照護的時間大約是8年～9年，每年照護費用約為60萬元，每人平均照護費用至少需要準備500萬元以上。但目前因照護人力嚴重不足，有近65%民眾須仰賴家人照顧。

再看衛福部最新公布的「老人狀況調查」，長期照護者每日平均須照顧11小時，高達35%的主要照顧者為了顧家人而經常被迫請假、減少工時，甚至丟了工作。這麼龐大的支出與照護人力，民眾除了應及早為退休理財做準備之外，也可透過政府提供的長照計畫，使長照需求者獲得基本照顧及保障。此外，利用保險公司的商業保險，如長照險、類長照險與失能扶助險來轉嫁長照費用支出，也能減輕經濟負擔。

長期照護型態大致可分為居家式、社區式與機構式三種。居家式照護係指由家人或僱用的看護在老人家中照顧，成員較少或子女須工作的家庭，多以聘請專業照護員為居家照護的主要選項。

社區式照護則是運用社區資源，協助需要被照顧的人士，加強其在社區內生活的能力並得到照顧。政府推出的長照2.0計畫，即是致力於建立初級預防照顧體系，並增加對失智症患者的照護服務，希望透過減緩失能、預防保健的社區照護服務，降低民眾對長期照顧的需求。

而機構式照護又可分為以罹患長期慢性病、生活自理能力缺損、或是因失智而需要照顧的老人為主要照顧對象的長期照顧機構，以及以日常生活能力尚能自理之老人為照顧對象的安養機構，例如護理之家、社區安養堂、老人公寓等等，可依據照顧對象的需求提供不同型態的服務。

在保險部分，保險公司也利用金融科技創新服務與商品，除了傳統的長照保單外，近期也推出專門承保失智、阿茲海默症與帕金森氏症的照護保單。更設計與服務結合的長照實物給付保單，未來保險給付將不限於醫院，還可納入健康管理與醫療照護服務等。這些保險商品都可協助民眾未來面臨長照風險時有足夠的財源支應。

另外還有健康管理外溢保單，結合健康促進誘因降低長照風險。此種保單透過行動裝置和物聯網與民眾互動，並從健診、生活飲食、運動等各面向進行預防性醫療。不但能協助業者降低理賠風險，更能提醒民眾進行健康管理，提供更多符合民眾需求的服務，也進一步減輕照顧者的負擔。(本文作者現為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長)