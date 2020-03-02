【撰文：朱紀中】

美中貿易戰暫時休兵，簽署第1階段協議，中國承諾將在未來2年內擴大採購美國4大項商品與服務。商品包含能源產品，中國規畫以2017年採購量為基準，2020年增加採購金額至185億美元、隔年再增至339億美元。

中國目前是全球最大原油進口國，連續17年進口量年年攀高，2019年進口超過5億噸石油，年增率達9.5%。隨著美國頁岩油產能不斷擴增，2018年上半年中國一度躍升為美國原油最大進口國，但隨著美中貿易戰開打，當年8月中國自美國進口的原油數量瞬間歸零，到2019年初才恢復。

為什麼美國對中國製品課徵懲罰性關稅，中國卻不敢以封殺美國石油作為報復？原來石油是原物料中最可能刺激通膨飆高的商品，若供需失衡，中國境內通膨壓力肯定大增，所以必須維持油價穩定。

看準中國須救經濟，美國原油產能一路擴增，按美國能源部預估，2020年單日產量將達1,330萬桶，國際油價即使碰上美伊衝突擴大都無法轉強，看來即使演變成石油戰爭，隨著美國變成全球最大產油國，油價很難連續上漲！