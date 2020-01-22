用附保證型保單建立退休保障

【撰文：王儷玲】

台灣人愛買類定存保單，但是對存退休金而言，目前市場定存利率實在太低，所累積的報酬率絕對無法對抗長壽風險與通膨風險，並不適合退休理財。而大部分民眾卻又不放心將錢投入充滿投資風險的金融市場，因為股市震盪劇烈，如果無法即時停損，最後可能會賠錢收場，也會造成退休金不夠用。而附保證給付的年金保險正是可以同時做到對抗投資風險與長壽風險的全方位解決方案。

台灣的壽險業者推出的附保證型投資型保單（GMxB），大多連結多個自選基金或是類全委的帳戶，如國泰人壽、台灣人壽、富邦人壽、安聯人壽與三商美邦人壽等，其中國泰人壽以4張居冠。由於此類保單具備專家代操、穩定金流、資產保全等3大特色，因此特別受到60歲以上族群青睞。而業者近期除推出更多新型態保單，也開始鎖定年輕族群。

附保證型投資型保單有多種保證機制可以選擇，一般可分為5種，包括：保證最低身故給付的GMDB商品、保證最低提領給付的GMWB、保證最低累積給付的GMAB商品、保證退休後每月最低固定收入的GMIB，以及保證終身都用保單帳戶價值一定比率提領的GLWB商品。目前又以保證最低身故給付居多。以上保單都可以讓被保險人轉嫁投資風險與長壽風險，也是高齡社會中退休理財的必備商品。

雖然附保證給付年金保險提供了全方位保障，非常適合退休理財。但相較於國外市場，台灣銷售上仍不夠普及，主要原因是商品過於複雜，民眾不易了解其真正優點。建議保險公司銷售時可以搭配完整的退休理財計畫，透過行動裝置或解說軟體，協助民眾以定期定額繳保費的方式，進行量身訂做的退休理財試算，並說明在不同投資報酬與風險下保證機制的好處，以及退休後每月可領到的年金給付金額。此外，也可以在投資型保單下，設計停損或市場低點加碼投資之提醒，以及自動化再投資之循環機制，如此便可讓消費者更易了解商品特色，並協助民眾落實退休理財規畫。

附保證給付年金保單可以讓民眾擁有1個投資績效佳的參與機會，而在景氣不好時又可具有抗投資風險的功能。擔心投資風險，且對老年退休生活沒安全感的人，很適合選擇此類商品，就算在退休前幾年不幸遇到金融海嘯，也會因有保證收益的機制，讓退休晚年生活費用不受影響。由此可見，附保證給付年金保險是台灣現階段最需要的退休理財商品，民眾可以多多利用。(本專欄作者現為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長)