用2方案打造穩定退休現金流

【撰文：陳佩儀】

「我相信人生無常，誰知道你能不能活到退休的那一天呢？」這是合作金庫人壽總經理沈玫君在40歲以前的觀念，一直很活在當下的她，從未認真想過退休的規畫。

直到40歲她轉戰保險業，「那時正逢勞退新制上路，而我負責的就是在勞退新制下推動退休規畫，於是就很認真去蒐集有關退休相關的資訊。」沈玫君才發現，如果不做任何準備，退休後每個月只能靠現在不到1/3的薪資過生活，讓她整個人「嚇傻了」，於是開始定期定額投入「變額年金險」，替未來的自己打造穩定現金流。

「當時台灣的所得替代率竟然只有28%。」沈玫君清楚記得這個數據代表的是，假設現在每個月賺10萬元，如果沒有額外做準備，等到要退休的時候，每個月只剩不到3萬元的收入，若要維持一定的生活品質是相當大的挑戰，更遑論退休後龐大的醫療與養護需求。

「我那時候試算，退休時大概要準備2,000萬元～3,000萬元的退休金。」沈玫君說，由於以她當時已累積的資產與收入，離目標仍有一大段差距，她驚覺到，必須及早、馬上就開始準備。而劍及履及的她，便從下列2個方案著手：

方案1》養成「先存再花」習慣 控制消費支出

沈玫君表示，對很多年輕人來說，可能覺得薪水扣掉生活費、通勤費、房租等基本開銷，錢都快不夠用了，怎麼可能存退休金呢？

「當你是先花再存，很容易出現許多突如其來的花費，導致怎麼樣都覺得沒有錢可以存；但如果改成先存再花，可以花錢的空間變小，這樣就可以控制消費支出，減少衝動性的消費。」

方案2》投入變額年金險 確保活到老、領到老

因為要做退休規畫，打造穩定的現金流很重要，故第2個行動方案是定期定額投入變額年金險。年金險具有「活到老、領到老」的特性，可提供我們在退休後仍可保有穩定的金流來源；變額年金險是投資型保單的一種，保單帳戶價值隨著投資績效而改變，盈虧自負。

以30歲男性投保合作金庫人壽「圓滿人生變額年金保險」為例，每個月定額投入1萬元，繳費期間20年，並約定於保險年齡達60歲之保單週年日時，開始支領年金。

在投資報酬率維持6%不變，且保戶未曾再繳交其他保險費、保單借款及申請部分提領的情形下，若選擇一次領回年金，年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值為781萬7,673元；若年金累積期間屆滿，選擇分期領取年金且保證期間選擇20年，每月可領取2萬1,702元。

若被保險人於保證期間內過世，仍有未支領之年金餘額，合作金庫人壽會繼續給付年金給受益人，直至保證期間20年屆滿，或是將未支領之年金餘額，貼現一次給付予受益人；若被保險人未於保證期間內身故，年金給付將至被保險人身故為止（最高不高於110歲）。

沈玫君說：「我是屬於比較積極型的投資人，當時離設定的退休年齡還有20年左右，風險承受度仍高。」所以，她選擇投資報酬率較高的變額年金險，同時配置一些績優的股票和固定收益債券。

而隨著退休的時間愈來愈近，會慢慢減少風險性資產，將部分資金轉到固定收益或固定配息的產品。

退休規畫除了穩定的金流外，老年醫療及照顧需求也是重點。根據統計，老年人醫療費用常是一般人的3倍～4倍，而目前市面上的醫療險，一般只能續保至75歲或80歲，萬一老年失能或失智，將產生龐大的醫療與長期照顧的費用。想要避免老年醫療空窗期，沈玫君建議可善用失能扶助險、長期照顧險來轉嫁風險。

此外，除了商業保險，政府也有提供完善的長期照顧資源，如「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」、「喘息服務」等4項補助。

沈玫君認為，年輕人應及早認識長期照顧資源，了解如何充分利用長期照顧資源取得工作與家庭之間的平衡，避免從「中流砥柱」潰堤成「流沙中年」；而及早做好理財規畫，以定期定額方式存退休金，則可避免之後淪為日本高齡社會中的「下流老人」。

沈玫君說，退休規畫就像幫自己準備3個保險箱：第1個保險箱是滿足基本生活需求的準備金；第2個保險箱是用來滿足退休後，想要實現的夢想或追求良好生活品質的準備金；第3個保險箱是為了老年醫療與長期照顧做準備，可以自己把錢放進去或透過保險來保障。

「最重要的是，這3個保險箱，在退休前都不能隨便打開。」沈玫君說。