親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財訊快報

防堵武漢肺炎擴散 蔡總統宣布：暫停兩岸武漢旅遊團往來

武漢肺炎侵台 柯文哲批：不讓台灣參加WHO就是中國不對

退休問題 近9成親子避而不談

2020-01-22 08:45Smart智富月刊

【撰文：陳佩儀】

近年來，隨著少子化、高齡化，以及勞保年金破產等議題不斷充斥各媒體版面，不僅讓年輕人對於「提早準備退休金」的認知和危機感都提升，更是屆臨退休的族群所關注的焦點，儼然成為全民討論的熱門話題。不過人人都在討論退休金，但你有跟小孩討論嗎？還是避而不談呢？

為了解國人對親子退休規畫議題認知，貝萊德投信特委託國立政治大學統計系民意與市場調查研究中心執行「親子退休規畫大調查」，調查對象為年滿25歲民眾（其中若有25歲以上子女者為「父母」；若無則為「子女」），本次調查自 2019年9月19日起至10月2日止，實際接觸1,256位民眾，完成1,068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為3%。調查結果發現，父母與子女在退休規畫上，最大的共同處就是都不會和彼此討論。

其中，有高達近9成子女不曾與父母討論退休理財規畫議題，沒有討論過的原因以「想要自己規畫」的比率最高，其次是「年齡未到」，再次是「不想父母干預太多」；也有8 成的父母不會與子女討論退休理財議題，主要原因為「小孩要自己規畫」。

貝萊德投信總經理佘曉光指出，傳統觀念總覺得「談錢傷感情」，孩子只要「好好念書，其他什麼都不用管」，久而久之雙方也不習慣去討論這類議題。他建議父母可以透過彼此共同興趣，或是親子出遊，將理財觀念融入生活，不僅可以增加親子間的溝通，也能建立正確的理財觀。

值得注意的是，無論是父母或子女，有43%受訪者還沒開始準備退休金。佘曉光分析，父母或子女之所以不擔心，可以反映出親子間對於退休規畫溝通不足的問題。

他解釋，因為溝通不足，導致連問題出在哪裡都不知道，對彼此的退休金準備過度樂觀。「退休規畫不是一個人的事，而家人是最親密的關係，應多做投資理財觀念的討論，有好的溝通，知道對方的想法、狀態，才可以清楚知道問題在哪，進而去解決。」

在進行退休理財規畫時，子女最擔心的問題以「資金不足」比率最高。佘曉光指出，初入社會的年輕人雖無法投入太多資金，但可以靠時間複利去增加投資報酬率，因此選擇對的投資工具就很重要。

透過目標日期基金

持續累積財富

只是現在全世界有超過20%的資產是負利率或零利率，佘曉光表示，可透過持續投入股票，來參與資本市場的成長來累積財富；若是擔心股票波動太大，則建議可選擇基金作為投資工具。

不過基金百百種，要如何選擇呢？對於投資沒有概念、之前也沒有投資經驗的新手來說，佘曉光建議可選擇「目標日期基金」（Target Date Fund），只要選擇離自己最接近退休年份的基金，目標日期基金的經理人會根據投資人的生命週期調整股債比重，只要每個月固定扣款即可。

舉例來說，選擇10年內到期的目標日期基金，因為離退休時間近，操作策略以管控風險與追求穩定為優先，因此債券及固定收益型資產比重會拉高；若選擇30年內到期目標基金，因可投資時間較長，會將大部分的投資比重放在股票， 而隨著時間愈接近退休，股票投資比重會愈低。

而對已經有一些理財知識或非投資新手的人來說，則可以透過定期定額投資基金。佘曉光說，基金是可以參與資本市場，但風險又比股票低的工具，小資族每個月只要騰出3,000元或5,000元，就可以透過時間複利，讓資產穩健增值，達到財務累積的效果。

認證理財規劃顧問（CFP®） 張佳瑩則指出，退休規畫該準備多少錢？很多人可能看到數字就卻步，這也是為什麼無論是父母或子女，仍有超過4成比重尚未開始準備。但其實每個人退休後想過的生活不同，需要多少退休金的標準也不同。

舉例來說，假設小美預計在60歲退休，預計自己可以活到85歲，在不考慮通貨膨脹且已投保足額醫療及健康保障的前提下，1個月需要3萬元作為基本生活費，那小美要準備900萬元的退休金（3萬元×12個月×25年＝900萬元），若再扣除勞保、勞退，實際要準備的金額可能更少。建議還是以個人情況計算所需退休金。

分享

Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

相關新聞

用2方案打造穩定退休現金流

2020-01-22 08:45

ESG能賺大錢？

2020-01-22 08:45

用附保證型保單建立退休保障

2020-01-22 08:45

用壓歲錢培養孩子正確理財觀

2020-01-14 15:36

聰明配置資產 保值又抗通膨

2020-01-09 14:33

榮景期尾聲 宜調節持股比重

2020-01-07 14:00

小鎮再生

2019-12-27 08:58

用2個問題解決9成職場難題

2019-12-24 11:54

勇敢面對自己的財務困境吧！

2019-12-20 09:24

「ESG」躍升最受青睞投資策略

2019-12-18 15:33

你一定要知道的退休關鍵數字

2019-12-18 13:31

陸股已成投資組合必要配置

2019-12-10 12:01

小資族靠存零股 養出金雞母

2019-12-03 15:34

用信託規畫 照顧自己和兒女

2019-11-26 10:28

蝴蝶效應

2019-11-21 13:50

靠2套技術指標操作法年賺30%

2019-11-19 16:02

善用勞退自提 無痛存退休金

2019-11-12 14:15

退休管理將成資產管理新戰場

2019-11-07 11:38

用「保單活化」補足退休金缺口

2019-11-07 11:38

顏炳立：5大中心匯聚 南港翻身黃金城

2019-10-24 11:56

正視人生財務的「代辦事項」

2019-10-23 08:45

用2大利器規畫正確退休藍圖

2019-10-17 13:52

5大盲點 恐讓樂活退休夢碎

2019-10-15 15:19

布局特別股 提高投資穩健度

2019-10-14 08:57

3方法挑對債券型ETF標的

2019-10-08 14:56

過期春藥

2019-10-03 11:28

掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

2019-10-01 15:59

用「第一天」精神 續航創新力

2019-09-26 11:14

房產繼承學問大 須留意2大關鍵點

2019-09-24 11:44

顏炳立：全面放量才是真落底

2019-09-19 10:05

循序建立孩子的「財富基因」

2019-09-17 13:54

安養信託讓退休保障更完善

2019-09-12 11:25

強調「保本」是對養老最大傷害

2019-09-10 12:56

先存滿3桶預備金 再進場投資

2019-09-05 11:00

債券泡沫

2019-09-04 13:33

斜槓是挽救青年低薪的良藥

2019-08-29 11:46

區塊鏈技術讓理賠更便利

2019-08-27 14:02

身障保險應是政策保險！

2019-08-20 12:45

顏炳立：台灣房市已放量升溫？

2019-08-15 11:44
看更多

熱門文章

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45

批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13

不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:28

沒有員工表演的尾牙 是幸福企業的指標

2020-01-16 08:58

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

「老爹鞋」驚奇演出！ Skechers營收翻倍飆千億

2020-01-17 09:36

35~44歲生不逢時 日本政府要拯救就業冰河世代

2020-01-15 13:08

侯友宜「新三民主義」：把份內事做好 不要在一個位子上又想東想西

2020-01-14 15:17

雙贏操作法 讓你穩穩賺 價差股息 兩頭賺

2020-01-17 13:38

放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:26

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

美牛美豬、習近平持續進逼 小英最迫切的「五大挑戰」

2020-01-15 13:15

退休醫師變走秀模特兒 70歲網紅「時尚老人」成功人生的斷捨離

2020-01-17 09:41

「敏感一族」追空氣品質買房 環保署：雙北這幾區空品良好日數最多

2020-01-20 09:20

玩轉 8D 網紅重慶 2：Ｎ度空間再成長「黃桷灣立交橋」

2020-01-20 08:46

這項古老運動 為現代人的壓力與痛苦提供一帖解方

2020-01-16 11:16

隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢 翻倍賺機會來了

2020-01-21 12:08

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:44

退休問題 近9成親子避而不談

2020-01-22 08:45

嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:12

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

2020-01-14 08:51

謝金河：毛利率的 背後是競爭力

2020-01-16 12:19

抱股過年清單

2020-01-16 12:29

簽署前夕傳「美中未就降稅達成協議」 川普和習近平各自打什麼算盤？

2020-01-16 11:08

申購熱潮過後》和潤衝百億營收 再闢「五大戰線」搶市

2020-01-15 13:10

8P是什麼？大立光今年撐高股價關鍵字

2020-01-17 09:38

名人指定！來宜蘭必吃「工夫香酥鴨」 手路菜中餐廳 品嚐正統蘭陽料理

2020-01-14 09:41

學費破百萬！全台第一個「AI商學院」在政大 專教老闆什麼是AI

2020-01-21 14:12

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

半世紀的美國夢 從留美學生看區域經濟消長

2020-01-21 12:54

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

謝金河：台灣經濟正在好轉的路上前進

2020-01-21 12:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top