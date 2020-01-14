親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

藍常委接力請辭 「他」決定不辭：對黨有應負的責任

817震撼三關鍵：香港反送中、青年崛起、中產轉向

用壓歲錢培養孩子正確理財觀

2020-01-14 15:36Smart智富月刊

【撰文：張佳瑩】

即將到臨的農曆新年，是每個小朋友最期待的節慶，可以開心地放假、享受大餐、重要的是還有紅包可以拿。不過最讓父母傷腦筋的，也是壓歲錢的處理方式。雖然要孩子全數「上繳公庫」也合情合理；但若家中經濟情況許可，也可以透過一些方法讓壓歲錢的運用更有意義。

對家庭而言，壓歲錢就好比「年終獎金」，許多家長會用以讓孩子買「想要」的禮物。不過買多少錢的禮物才適當呢？建議父母利用壓歲錢培養小孩預算控制及延遲等待的能力，建立良好的用錢習慣，會比每年隨機買禮物更有意義。

可以試著讓孩子寫下想買的禮物，以及預計花費的金額與購買時間，再告訴孩子可以領的「收禮金」有多少。例如過年、生日時可能有多少錢？讓孩子看看是否與目標有差距？若是有差距，還可以用哪些方法來獲取額外的零用錢？或是安排延後購買的計畫。

因此父母親要先跟孩子溝通一年中可給大筆零用錢的時機點和金額。當然這要視家庭的經濟狀況、孩子的年齡大小等來調整額度，重點在於讓孩子「明確知道與期待」。就好比大人知道現金流入的時間與金額，可以據此做財務安排。

安排完孩子可以支配的部分，其他存下來的部分又該如何理財？壓歲錢從孩子小時候就能累積，因此最大特點便是「投資期間長」；而投資期間長的最大優勢，是可以「分散市場波動風險，同時善用複利威力」，透過定期定額長期累積，就可以「無痛」為孩子存下第1桶金。

壓歲錢代表長輩對後輩的祝福，運用方式也跟每個家庭的狀況、理財觀息息相關。若妥善運用，便能培養孩子適當的金錢觀念與理財能力。對父母來說，提早為孩子的教育基金做準備，就能減輕未來的教育費用的負擔，一舉數得。

(本專欄作者現為國際認證理財規畫顧問（CFP®）台灣理財規畫產業發展促進會理事)

分享

延伸閱讀

獨家報「羅智強曾邀卡神當青年軍」 記者遭送辦...

總統選舉投不同人 選後他的房間被韓粉爸媽清空

亂花錢？年輕人近9成背債 為這些事當月光族

陽信銀 去年賺進36億

Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

相關新聞

聰明配置資產 保值又抗通膨

2020-01-09 14:33

榮景期尾聲 宜調節持股比重

2020-01-07 14:00

小鎮再生

2019-12-27 08:58

用2個問題解決9成職場難題

2019-12-24 11:54

勇敢面對自己的財務困境吧！

2019-12-20 09:24

「ESG」躍升最受青睞投資策略

2019-12-18 15:33

你一定要知道的退休關鍵數字

2019-12-18 13:31

陸股已成投資組合必要配置

2019-12-10 12:01

小資族靠存零股 養出金雞母

2019-12-03 15:34

用信託規畫 照顧自己和兒女

2019-11-26 10:28

蝴蝶效應

2019-11-21 13:50

靠2套技術指標操作法年賺30%

2019-11-19 16:02

善用勞退自提 無痛存退休金

2019-11-12 14:15

退休管理將成資產管理新戰場

2019-11-07 11:38

用「保單活化」補足退休金缺口

2019-11-07 11:38

顏炳立：5大中心匯聚 南港翻身黃金城

2019-10-24 11:56

正視人生財務的「代辦事項」

2019-10-23 08:45

用2大利器規畫正確退休藍圖

2019-10-17 13:52

5大盲點 恐讓樂活退休夢碎

2019-10-15 15:19

布局特別股 提高投資穩健度

2019-10-14 08:57

3方法挑對債券型ETF標的

2019-10-08 14:56

過期春藥

2019-10-03 11:28

掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

2019-10-01 15:59

用「第一天」精神 續航創新力

2019-09-26 11:14

房產繼承學問大 須留意2大關鍵點

2019-09-24 11:44

顏炳立：全面放量才是真落底

2019-09-19 10:05

循序建立孩子的「財富基因」

2019-09-17 13:54

安養信託讓退休保障更完善

2019-09-12 11:25

強調「保本」是對養老最大傷害

2019-09-10 12:56

先存滿3桶預備金 再進場投資

2019-09-05 11:00

債券泡沫

2019-09-04 13:33

斜槓是挽救青年低薪的良藥

2019-08-29 11:46

區塊鏈技術讓理賠更便利

2019-08-27 14:02

身障保險應是政策保險！

2019-08-20 12:45

顏炳立：台灣房市已放量升溫？

2019-08-15 11:44

降息空間大 新興市場主權債看好

2019-08-13 12:32

用基金養基金 每月坐領4萬元

2019-08-12 08:36

逾7成民眾低估失智照護開銷

2019-08-08 12:48

失智風暴

2019-08-06 11:15
看更多

熱門文章

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

歷經兩年貿易戰後 中、美誰占上風？

2020-01-10 10:42

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

中藥櫃前好食光 富含媽媽味的幸福家常牛肉麵

2020-01-10 14:46

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

揭祕霧峰林家後代林志明月收600萬租金 從台中套房王躋身飯店大亨

2020-01-10 09:08

20多年老店用豆漿湯底＋炸蛋 還有滿滿蛤蠣中式麵食在這裡全新升級

2020-01-10 14:46

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

中東情勢緊張 金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 10:54

2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則

2020-01-10 10:43

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

2020-01-14 08:51

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

合約風波後一夜長大！鄧紫棋：有多少黑暗就有多少光

2020-01-11 15:56

記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:05

房價居高不下 催生英國另類「水居族」

2020-01-07 09:59

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

傳承宜蘭30多年老店 火紅麵店民生社區熱鬧開張

2020-01-10 15:07

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

設備、材料、廠務大爆單

2020-01-09 13:30

侯友宜「新三民主義」：把份內事做好 不要在一個位子上又想東想西

2020-01-14 15:17

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top