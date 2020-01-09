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韓國瑜和李佳芬、張善政和夫人同台合體！凱道造勢破90萬人

聰明配置資產 保值又抗通膨

2020-01-09 14:33Smart智富月刊

【整理：周明欣】

2019年《Smart智富》月刊251期報導的封面人物上流哥，是一位退役的基金經理人，股齡長達19年，歷經3次股災仍然屹立不搖，平均每年的投資績效都贏過大盤5.97個百分點。

雖他在2019年離開職場，但仍熱衷投資與推廣投資教育，不但在臉書成立「上流哥投資理財粉絲團」，更出版了新書《上流哥：這年頭存錢比投資更重要》，期能協助散戶在艱困的投資環境中找出一條生路。

在投資市場19年，他看過太多人賠錢連連，很難累積財富，最關鍵的原因就是缺乏正確的投資觀念。

就以對股市的認識來說，他舉例指出一個常見的迷思，雖然長期而言，股市確實是持續往上，但你一生的投資期間，股市卻不一定一直在上漲？回顧美股的歷史，當股市到達高點之後一旦崩盤，可能要花10年、20年才回到原本高點。假設你就那麼衰，那10年、20年就是你的投資黃金期，你還沒等到指數漲回來，或創新高就死了，後來的數字就算繼續創新高，對你來說有意義嗎？你不覺得避開泡沫還是有一定重要性嗎？你怎麼不覺得你就有可能那麼衰呢？

接觸過許多散戶的上流哥發現，近來常聽聞一種心態是，2008年的經驗可以重複，當時只有崩了1年，而且2009年就全部漲回來了，所以不太做風險管理。但他提醒，萬一下一次崩盤就像美股那樣要很久才能漲回來的話怎麼辦呢？

因而，每常有人問他要怎麼投資，他都會建議，就定期定額一直買元大台灣50（0050）就對了，用追蹤市場指數的ETF（指數股票型基金）參與台股，就可以跟著台股一起上漲。但是，大概從2014年、2015年開始，他發現整個股票市場都是熱錢主導，漲是漲評價，不是漲獲利，這樣就有泡沫的成分了。再從各項評價指標來看，多數資產也幾乎都達泡沫程度。

然而翻開投資歷史，很少見（或是說沒有）泡沫是長期可以軟著陸，幾乎都是以崩盤結束，因此，泡沫崩盤是很難躲開，只要有參與市場的人都會「中獎」。多數人對泡沫的想法是我就跟著參與上漲，下跌前或下跌時跑掉，但是實務上，有參與的人很難跑得掉。

既然泡沫很難躲，那投資人可以怎麼做呢？如果考量配息股景氣風險要低，那麼金融股不算，塑化股不算，中鋼（2002）也不算，雖然這些傳產股很多是散戶偏愛，但是，如果遇到油價下跌、景氣反轉、股市系統風險，都還是有股價對折的風險。至於公用事業股則可以考慮一下，大家可以去買一點電信三雄的股票，然後最好配息的組合也要分散產業。如果你沒能力挑到好的、安全配息股，那就只買電信股15%好了。

總結來說，上流哥目前建議的資產配置是30%～50%以下風險資產（股票、債券各半）、10%～20%安全配息股組合、30%貨幣基金（現金）、5%～15%黃金，這樣組合就相對安全、又有一定抗通膨能力，預期未來10年報酬率平均約2%～5%。

後面隨著市場開始崩盤後，可以慢慢的加碼風險資產，而屆時就參考美股席勒本益比，從30倍一直往下買到15倍，甚至要評估超跌到10倍的機率，而且每次加碼的比重要低，不能1次、2次加碼就把持股部位加到滿，要有辦法加了5次還有很大空間繼續加碼。

除了依據往下跌的幅度來考量加碼的次數之外，也必須考量時間性，上流哥以經驗建議，要把攤平的時間拉長到3年～5年，甚至要保守到即使不景氣延續5年，那時候還有子彈。然後當股票和債券都回到正常價格後，你再買到被動式投資建議的正常配置水位：50%股票、50%債券。

另外，在股市長期下跌的中間，會有很多次反彈讓你感覺像是多頭，不過千萬別上當，反彈時就停止加碼，等到後續又破底再來繼續加碼。

上面講的只是流動資產的配置，如果投資人還持有房地產，又得額外負擔如此龐大資產比重的不動產跌價風險。假設租金收益率從2%漲到4%，就表示房地產可能會有50%的跌幅。因此，如果可以的話，他建議在目前高房價的情況下不要買房了，租房子就好。這樣才能在泡沫破裂時全身而退，這時不要再去多想賺更多報酬率了。

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Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

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