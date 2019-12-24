用2個問題解決9成職場難題

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日本雅虎（Yahoo! Japan）超人氣講師寺下薰（Kaoru Terashita），在培訓超過1,000位主管後發現，現實中只有1%的人是「可以正確解決問題的人」。然而，他認為問題解決力並非與生俱來的才能，而是經訓練後可以習得的技巧，因此他在新書《超神速問題解決術》中分享自己研究出的問題解決方法，當你學會正確的處理方法，就能在70分鐘內，透過2個問題來解決職場上9成與個人相關的難題！

根據寺下薰的觀察，職場中許多人，通常一遇上問題時，大家想的都是「怎麼解決？」但他建議，今後要思考的則是「為什麼會發生這種事？」這是一個小改變，卻意義重大。如何才能學會聯想？請記住以下2個問題：

1.「如果要舉出問題的一個原因，那會是什麼？」

2.「解決了那個原因，問題就可以全部解決嗎？」

這2個問題，是由寺下薰相當敬重的多摩大學研究所客座教授諏訪良武所提出，讓寺下薰應用至今，不管再怎麼困難的問題都能完全解決。

接著他透過以下的具體案例，說明這2個問題的運用方法。

假設你遇上「事務性作業錯誤愈來愈多」的問題。你自己也想了一下事務性作業錯誤增加的原因。然後，你找出的原因和大家想的差不多，不外是「最近加班時間變長」，或是「私生活有煩心的事，影響工作」「新業務還不上手」等。

然而，活用前面的2個問題，你將可以發現「傳統方法想像不到的原因」。

這個例子是個人型問題，可以透過自問自答的方式進行。如果是和其他部門相關的問題，或和經營相關的問題，就會透過小組討論找出原因。首先，來說明1個人進行的方法。

第1個問題是，「如果要舉出事務性作業錯誤增加的1個原因，會是什麼？」先問問自己這個問題。這是深入挖掘原因的「縱向」問題。

「對喔⋯⋯。可能是因為還不記得新業務的程序吧⋯⋯」你想到了1個原因。若能找出解決對策，就不需進一步尋找原因，因為已經有解決對策了。

但在這個例子中，光是「還不記得程序」，仍無法找出具體的解決對策。因為不知道要做什麼才好，必須重複剛剛的第1個問題：「如果要舉出還不記得新業務程序的1個原因，那會是什麼？」再進一步深入挖掘原因。這麼一來，就知道原因是「沒有程序書」，而可找出解決對策。

只要編製程序書，就可以解決沒有程序書這個問題，也可以記住業務程序。找到解決對策後，接下來要用的是第2個「橫向」問題：

「記得新業務程序後，作業錯誤增加的問題就可以全部解決嗎？」這樣問自己，就可以發現光是這個解決對策，並無法解決作業錯誤增加的所有問題。而是會進一步想到，除了不記得新業務程序外，還有加班時間太長這件事。

加班時間太長還沒有找到解決對策，所以就回到第1個縱向問題，再反問自己：「如果要舉出加班時間太長的1個原因，會是什麼？」然後，就會發現是因為沒有加班時間的目標。於是可知，要設定加班時間目標的解決對策，所以進入第2個橫向問題。

問問自己：「設定加班時間的目標後，加班時間太長的問題就可以全部解決嗎？」然後，又會發現明明已經很忙了，還接手離職同事的工作。至此，只知道接手離職同事的工作，還看不到解決對策。這時就再回到第1個縱向問題：「如果要舉出接手離職同事工作的1個原因，那會是什麼？」

接著就會發現，「啊，上司好像說因為預算不夠，不能再僱用新員工。」確保僱用新人的預算，這不是自己可以做到的事，所以不需要再深入挖掘原因。

所以，再回到第1個縱向問題：「除了預算問題外，如果要舉出接手離職同事工作的1個原因，那會是什麼？」接著就會發現，「我沒告訴上司我很忙。」進行到這裡，只要今天去告訴上司，這個問題好像就可以解決了，所以也就不用再深入挖掘原因。

再回到第2個橫向問題：「記住業務程序，也減少加班時間後，作業錯誤增加的問題，就可以全部解決嗎？」這下就會發現，「啊！我沒檢查作業結果！」到這裡也還看不到解決對策，所以，再回到第1個縱向問題：「如果要舉出沒有檢查作業結果的1個原因，那會是什麼？」在這裡，發現沒有檢查項目表。只要編好檢查項目表，這個問題好像也就可以順利獲得解決了。

如此這般，先問第1個縱向問題：「如果要舉出1個原因，那會是什麼？」等到看得到解決對策後，再問第2個橫向問題：「解決了那個原因，問題就可以全部解決嗎？」運用這2個問題，釐清問題全貌即可。

另外，像上述個案一樣，如果出現自己無法解決的問題，像是預算問題等，再深入挖掘原因也沒有用，自己還是無法解決，就不要再深入追問第1個縱向問題。